ВДНХ приглашает познакомиться с природным разнообразием России

На ВДНХ предложили маршрут прогулки по семи природным территориям выставки. Каждая представляет флору различных уголков страны. Над их созданием в разные годы трудились известные специалисты в области озеленения. Они выбирали аутентичные растения, которые при этом могут адаптироваться к климатическим условиям столицы.

«ВДНХ — не только большая культурная площадка Москвы, но и образец городского ландшафтного искусства. Здесь есть территории, представляющие определенные географические направления — среднюю полосу России, юг, северные широты, Сибирь», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Например, рядом с экоцентром «Цветоводство» расположена Сочинская горка. Ее создали еще в 1970-е годы по проекту знаменитого ландшафтного архитектора Сергея Венчагова с применением черноморской гальки. В этом году тут дополнительно высадили полынь Шмидта, ясколку, флокс шиловидный и гейхеру, характерные для Краснодарского края.

Ялтинский участок находится недалеко от шахматного клуба и Дома культуры ВДНХ. С советских времен его посетители могут увидеть характерные растения Южного берега Крыма: сосны, каштаны и высокие колоновидные туи, имитирующие кипарисы. На Нальчикском участке за Центром «Космонавтика и авиация» высажены лаванда и злаковые, разбиты цветники.

В Транзитном сквере возле Северной аллеи специалисты из Тульской области высадили характерные для средней полосы клены и вязы. А Рязанский участок рядом с павильоном №17, где располагается мультимедийная галерея «Лес», примечателен декоративными яблонями, сиренью, березами и липами.

Западную Сибирь представляет Омский сквер с липами, рябинами, соснами и лиственницами. Похожие растения можно встретить и в Северном сквере.

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