День Молодёжи начнётся с «Бессонницы в РГБМ»

23 июня в 17:00 Российская государственная библиотека для молодёжи объявит старт самой продолжительной по времени акции, популяризирующей интеллектуальный досуг и чтение, – «Бессонница в РГБМ». Библиотека будет работать 24 часа без перерыва и представит специальную программу, приуроченную ко Дню молодёжи, которую составят лекции и мастер-классы, кино- и театральные показы, викторины и игротеки, а также необычные музыкальные форматы: бесшумная дискотека и квартирник – открытая площадка для молодых музыкантов.

Особенными событиями акции станут встречи с интересными людьми. Режиссёр театра и кино, заслуженный артист РФ, автор масштабных постановок, основанных на реальных событиях, Юрий Грымов представит интерактивную лекцию «История и истории». Один из первых корпоративных антропологов в России, бизнес-тренер, создающий проекты в области развития людей и организаций, представитель Всероссийского движения «Вдохновители» Марк Кукушкин поделится книжными рекомендациями и опытом по теме: «Жизнь в коллективе: как быть своим и оставаться собой». С гостями акции встретятся исполнители ролей легендарной кинодилогии «Москва-Кассиопея» и «Отроки во Вселенной», в числе которых заслуженная артистка РФ Ирина Савина, а также маститые работники кино и телевидения, дети постановщика советского фантастического блокбастера – Анна и Николай Викторовы. Они раскроют тайны создания кино, вышедшего на экраны 50 лет назад и снискавшего огромную популярность у зрителей.

В рамках акции состоится ряд премьер – театральных и музыкальных. Молодые актёры, выпускники ГИТИСа впервые представят новый театральный коллектив – «ТОВАРИЩИ». Маша Следнева, Павел Приемышев, Рома Бордачев, Ваня Семёнов – последователи школ Станиславского и Адлер покажут эксклюзивный эскиз спектакля «Уильямс и По», в который включены пьеса Теннесси Уильямса «Говори со мной словно дождь и не мешай слушать» и рассказ «Маяк», последнее и неоконченное произведение Эдгара По. В полночь, когда случится фактическое наступление Дня молодёжи, пройдет презентация первого «Плейлиста Вдохновения» – сборника из вдохновляющих песен, мотивирующих к активности и творчеству, которые написали молодые музыканты Юля Чачина, Тёма Куба, Стас Море и Лёша Боровиков, представляющие Всероссийское движение «Вдохновители». Мощным вайбом и позитивными смыслами: не стесняйся – мечтай, двигайся вперёд, вдохновляй! – поделятся авторы, набирающие популярность среди подростков. Впервые услышать этот эксклюзивный контент можно на дэнсполе РГБМ, а также с ВК-сообществах «Вдохновителей» и Библиотеки для молодёжи.

Умению расслабляться и приближать здоровый сон научит врач-сомнолог Надежда Бурко. Раскроет внутренний потенциал, анализируя сновидения, – психолог Мария Ефимова. Покажет, как превращать сны во вдохновенные рисованные истории, – художник-комиксист Алим Велитов. Как импровизировать не только во сне, но и в жизни – расскажет актриса театра и кино Надежда Демьянкова.

«Бессонница в РГБМ» – это креативное пространство, где можно: прийти, согласно дресс-коду акции, в пижаме и получить крутую фотосессию, открыть фантастическую реальность в VR-очках и мир японских комиксов, смастерить «ловцов снов» и сконструировать мосты, подрессировать робособаку и с помощью мимики и жестов загадать популярные мелодии, а ещё – угоститься чаем и снеками от партнёра акции «Русскарт».

«Бессонница в РГБМ» – это возможность провести целые сутки в библиотеке, проверить себя на прочность, получить яркие впечатления, новые знания и приятные призы в статусе участника беспрецедентной акции. Ну и, конечно, это – самый необычный способ отметить День молодёжи раньше всех и в кругу близких по духу людей. А заодно – избавиться от привычки читать под одеялом.

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