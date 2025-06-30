Vera Pisareva выпустила песню «За пределами Рая»

Vera Pisareva выпустила новую песню «За пределами Рая». Это искренний поп-соул от лица женщины, которая ищет в себе смелость, чтобы задать партнеру судьбоносный вопрос.

Песня написана в поддержку женщин, в отношениях которых нет катастрофы, но и радости тоже нет. В этой композиции переплелись тоска, желание взглянуть правде в глаза, надежда на понимание и возможность остаться собой.

Vera Pisareva – мудрая соул-певица и сонграйтер с музыкой для женщин и про женщин. Она пишет о достоинстве и нежности, о поисках опоры в себе и в отношениях, обрамляя истории звучанием рубежа 1990-х и 2000-х.