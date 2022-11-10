Азбука-Аттикус. Новинки ноября

Серия: «Виктория Токарева»

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА, «Внутренний голос»

Виктория Токарева – писательница, сценарист и драматург. Член Союза писателей СССР (1972), Русского Пен-центра (1997). Обладатель ордена «Знак Почета», приза Каннского кинофестиваля «За вклад в литературу и кино», лауреат премии Москва – Пенне (1997). По сценариям Токаревой снято более 20 фильмов. В 1990-е гг. вошла в список десяти самых издаваемых в России авторов и сегодня ее книги пользуются огромным спросом. Произведения, которые пишет Виктория Токарева, переводились на итальянский, английский, французский, немецкий, китайский языки.

«Существуют русские сказки, где герой, какой-нибудь Иван-дурак, останавливается на перекрестке трех дорог. Одна — вправо, другая — влево, третья — прямо. Если вправо пойдешь, смерть найдешь, если влево — любовь встретишь, а если прямо — царство с сундуками, полными золота. Плюс золотой унитаз. Что выбрать: смерть, любовь или богатство?» (Виктория Токарева)

Внутренний голос : Рассказы. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 208 c.

Серия: «Азбука-бестселлер»

БОННИ ГАРМУС, «Уроки химии»

Все боятся Элизабет Зотт. Кто-то — ее ума, кто-то — остро заточенного карандаша, который она носит в прическе, а кто-то — четырнадцатидюймового ножа из ее сумочки (ведь каждый уважающий себя кулинар пользуется только своими собственными ножами). Причудливый зигзаг судьбы привел ее из Научно-исследовательского института Гастингса, где она мечтала заниматься абиогенезом (теорией возникновения жизни из неорганических веществ), на телевидение, где она ведет самую популярную в стране кулинарную передачу «Ужин в шесть». «Кулинария — это химия, — говорит она. — А химия — это жизнь. Она дает нам возможность изменить все, включая себя». Тем временем ее пятилетняя дочь Мадлен, растущая под присмотром минно-розыскного пса по кличке Шесть-Тридцать, пытается найти в школьной библиотеке Набокова и Нормана Мейлера, а также выстроить родословное древо, на котором должно найтись место и без пяти минут нобелевскому лауреату по химии Кальвину Эвансу, и фее-крестной, и деду в полосатой тюремной робе, и бабке, укрывшейся от налоговой полиции в Бразилии…

Уроки химии : роман / Бонни Гармус ; [пер. с англ. Е. Петровой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 512 с.

Впервые на русском!

Серия: «Джоди Пиколт»

ДЖОДИ ПИКОЛТ, «Обращаться с осторожностью»

В маленьком городке в Нью-Гэмпшире живет, казалось бы, самая обычная семья: папа, мама и две дочери. Но, к несчастью, младшая дочь, пятилетняя Уиллоу, страдает редким генетическим заболеванием, и любое неосторожное движение может привести к перелому. А потому жизнь Шарлотты и Шона О’Киф состоит из бессонных ночей, растущих счетов, унизительной жалости других родителей и навязчивых мыслей о том, что, если… Что, если бы Шарлотта знала о болезни дочери до ее рождения? Что, если бы все было иначе? Что, если бы их любимая Уиллоу никогда не родилась? И насколько ценна каждая человеческая жизнь? И вот в мучительной попытке свести концы с концами, чтобы покрыть расходы на лечение дочери, Шарлотта решается на отчаянный шаг. Она предъявляет иск о неправомерном рождении своему врачу, не предупредившему ее заранее, что ребенок родится с тяжелой инвалидностью. В случае удачного исхода дела денежные выплаты смогут обеспечить уход за Уиллоу до конца жизни девочки. Перед Шарлоттой возникает сложная морально-этическая проблема, ведь врач, с которым она решает судиться, ее лучшая подруга… «Обращаться с осторожностью» — это берущий за душу роман, в котором поднимается проблема ценности человеческой жизни и того, на что мы готовы пойти, чтобы ее защитить.

Обращаться с осторожностью : роман / Джоди Пиколт ; [пер. с англ. Ю. Белолапотко]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 576 с.

Серия: «Азбука-бестселлер»

СОФИ ИРВИН, «Советы юным леди по счастливому замужеству»

АНГЛИЙСКИЕ ТРАДИЦИИЮ АНГЛИЙСКИЕ МАНЕРЫ, АНГЛИЙСКИЙ ЮМОР ОТ «СОВРЕМЕННОЙ ДЖЕЙН ОСТИН»!

Англия, начало девятнадцатого века. Двадцатилетней Китти Тэлбот, на попечении которой находятся четыре младшие сестры, нужно за короткий срок найти огромную сумму, чтобы выплатить кредиторам родительские долги. Иначе можно остаться без крыши нал головой. И пусть эта крыша протекает, а комнаты обставлены довольно скудно, — чтобы сохранить дом, в котором прошло детство, все средства хороши! Китти решается на отчаянный шаг — добиться предложения руки и сердца от какого-нибудь состоятельного джентльмена из высшего общества. Ведь кто не играет, тот не выигрывает, а риск — всего лишь часть игры. Чего не ожидает Китти, так это встречи с одним очень проницательным господином — лордом Рэдклиффом, старшим братом восхитительно богатого Арчибальда де Лейси. Лорд, безошибочно угадавший в Китти охотницу за деньгами, полон решимости разрушить ее планы любой ценой…

Советы юным леди по счастливому замужеству : роман / Софи Ирвин ; [пер. с англ. Э. Несимовой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 416 с.

Впервые на русском!

Серия: «Звезды новой фэнтези»

РОБЕРТ ДЖОРДАН, ТЕРЕЗА ПАТТЕРСОН, «Колесо Времени. Иллюстрированная энциклопедия»

«Вращается Колесо Времени, эпохи приходят и уходят, оставляя в наследство воспоминания, которые становятся легендой. Легенда тускнеет, превращаясь в миф, и даже миф оказывается давно забыт, когда эпоха, что породила его, приходит вновь…» Эти строки Роберта Джордана — строки, известные миллионам его почитателей, — открывают одно из самых главных произведений, когда-либо созданных в жанре фэнтези, — цикл романов, возглавлявший списки международных бестселлеров и переведенный на многие языки мира.

Книги Джордана, составляющие «Колесо Времени», переносят читателя в удивительный мир, настолько реалистичный, подробно описанный и невероятно сложный, что кажется, будто он возникает перед нами не на книжных страницах, а всплывает из глубин памяти.

Подробная энциклопедия мира «Колеса Времени», которую мы вам предлагаем, предназначается тем, кто интересуется историей и истоками этого небывалого цикла: сюда включены прежде не рассказанные легенды, здесь приведены описания неведомых доселе земель, незнакомых народов, экзотических животных, в ней даются намеки на то, что может случиться дальше.

Этот всеобъемлющий труд снабжен множеством цветных иллюстраций, карт, среди которых, кроме уже опубликованных в вышедших книгах сериала, новые карты мира, Шончанской империи, стран Союза Десяти государств и стран, существовавших в те времена, когда легендарный Артур Пейндраг Танриал начал свое восхождение к славе. Также даны портреты главных героев цикла, виды местности, изображения объектов Силы, флагов государств и многое другое. Книга будет просто незаменима для любого поклонника творчества Роберта Джордана.

Колесо Времени. Иллюстрированная энциклопедия / Роберт Джордан, Тереза Паттерсон. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022.

Впервые на русском!

Серия: «Большой роман (слим-формат)»

ТОМАС ПИНЧОН, «Нерадивый ученик»

ПЕРЕВОДЫ ПУБЛИКУЮТСЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ, АВТОРСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ – ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ!

Томас Пинчон — исполин современной литературы. Но о Пинчоне как о человеке никто не знал ничего — пока он не раскрылся в предисловии к этому сборнику своих ранних рассказов. Теперь мы можем наблюдать его уникальный талант в процессе становления. Sunday Times

Томас Пинчон — наряду с Сэлинджером, «великий американский затворник», один из крупнейших писателей мировой литературы XX-го, а теперь и XXI века, после первых же публикаций единодушно признанный классиком уровня Набокова, Джойса и Борхеса. Герои Пинчона традиционно одержимы темами вселенского заговора и социальной паранойи, поиском тайных пружин истории. В сборнике ранней прозы «неподражаемого рассказчика историй, происходящих из темного подполья нашего воображения» (Guardian) мы наблюдаем «гениальный талант на старте» (New Republic). Более того, сборник содержит, пожалуй, единственное развернутое прямое высказывание знаменитого затворника: «О Пинчоне как о человеке никто не знал ничего — пока он не раскрылся в предисловии к этому сборнику своих ранних рассказов» (Sunday Times).

Нерадивый ученик / Томас Пинчон ; [пер. А. Гузмана, А. Захаревич, С. Кузнецова, Н. Махлаюка, С. Слободянюка]. — СПб. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022.

Серия: «Джоджо Мойес»

КЛЭР ПУЛИ, «Люди с платформы №5»

Каждый день Айона ездит на работу на поезде в одном и том же вагоне. И каждый день она видит одних и тех же людей, мысленно представляет, как они живут, какие события происходят в их жизни, и даже придумывает им прозвища. Как опытный пассажир, она знает неписаное правило: никто никогда не разговаривает с незнакомцами в поезде. Но что было бы, если бы она это сделала? В какие приключения могли бы вовлечь ее подобные разговоры? Однажды утром один пассажир подавился виноградом прямо на глазах у Айоны. Санджей, медбрат, приходит на помощь и спасает ему жизнь. И это событие вызывает цепную реакцию. Самые разные люди, у которых практически нет ничего общего, кроме поездок на работу, начинают общаться и даже становятся друзьями. А когда жизнь Айоны рушится, ее новые друзья оказываются рядом. «Люди с платформы № 5» — замечательный роман, наполненный радостью, мудростью, теплом и любовью.

Люди с платформы № 5 : роман / Клэр Пули ; [пер. с англ. И. Иванова]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022. — 448 с.

Серия: «The Big Book. Исторический роман»

БЕРНАРД КОРНУЭЛЛ, «Битва стрелка Шарпа. Рота стрелка Шарпа»

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ ЕЩЕ ДВА РОМАНА ИЗ ЗНАМЕНИТОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ САГИ!

В начале девятнадцатого столетия Британская империя простиралась от пролива Ла-Манш до просторов Индийского океана. Одним из солдат, строителей империи, человеком, участвовавшим во всех войнах, которые вела в ту пору Англия, был стрелок Шарп.

В романе «Битва стрелка Шарпа» Ричард Шарп получает под свое начало отряд никуда не годных пехотинцев и вместо того, чтобы поучаствовать в интригах высокого начальства, начинает «личную войну» с элитной французской бригадой, истребляющей испанских партизан.

В романе «Рота стрелка Шарпа» герой, самым унизительным образом лишившийся капитанского звания, пытается попасть в «Отчаянную надежду» — отряд смертников, которому предстоит штурмовать пробитую в крепостной стене брешь. Но даже в этом Шарпу отказано, и мало того — в роту, которой он больше не командует, прибывает его смертельный враг, отъявленный мерзавец сержант Обадайя Хейксвилл.

Битва стрелка Шарпа. Рота стрелка Шарпа / Бернарнд Корнуэлл ; [пер. с англ. С. Самуйлова, Е. Доброхотовой-Майковой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022.

Впервые на русском!

БЕН КЕЙН, «Львиное Сердце»

Конец XII века, время расцвета Анжуйской империи, созданной Генрихом II. В составе империи — Англия и добрая половина Франции. Враги трепещут перед Генрихом, однако в его семье нет мира – сыновья постоянно восстают против воли отца и ссорятся между собой. Кто из них получит по наследству корону: легкомысленный Хэл, воинственный, но вспыльчивый Ричард, лукавый Джефри или инфантильный Джон?

Из покоренных земель Ирландии в Англию прибывает заложником ирландский юноша О Кахойн, которого победители за рыжий цвет волос прозвали Руфусом. Здесь он встретится с одним из самых легендарных воинов в истории, Ричардом Плантагенетом по прозвищу Львиное Сердце, — чтобы стать его оруженосцем, а затем и рыцарем, и вместе с ним принять участие в десятках битв.

Львиное сердце / Бен Кейн ; [пер. с англ. А. Яковлева]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022.

Впервые на русском!

Серия: «Мир приключений»

ЛИЗЕЛОТТА ВЕЛЬСКОПФ-ГЕНРИХ, «Токей Ито»

Роман представлен в новом полном переводе Веры Ахтырской (ранее «Сыновья Большой Медведицы» на русском языке публиковались в сокращенном виде); книга включает также прекрасные иллюстрации Павла Парамонова.

Романы из цикла «Сыновья Большой Медведицы» Лизелотты Вельскопф-Генрих стоят в одном ряду с приключенческими книгами об индейцах Северной Америки Фенимора Купера и Майн Рида. Произведения немецкой писательницы стали классикой юношеской литературы, многократно переиздавались, были переведены на десятки языков и экранизированы. Начало циклу положил одноименный роман, который вышел в 1951 году, и его автор был удостоен престижной литературной премии. В последующие годы Вельскопф-Генрих не оставляла работы над книгой и существенно ее расширила. Первое полное издание увидело свет в трех томах в начале 1960-х (впоследствии цикл выходил также в виде шеститомника). За деятельную поддержку североамериканских индейцев племенной союз оглала присудил писательнице почетный титул Лакота-Ташина, Защитница Лакота.

Вниманию читателей предлагается завершающий том трилогии «Токей Ито», в центре которого судьба и подвиги молодого вождя Сыновей Большой Медведицы и полная драматических коллизий жизнь индейцев на фоне их мужественной борьбы за свои исконные земли и свободу.

Токей Ито : роман / Лизелотта Вельскопф-Генрих ; [пер. В. Ахтырской]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022.

Серия: «Звезды мирового детектива»

ЛИ ЧАЙЛД, ЭНДРЮ ЧАЙЛД, «Джек Ричер: Лучше быть мертвым»

Джек Ричер, бывший военный полицейский, путешествует налегке и зачастую пешком. Он не ищет приключений, но… В общем, было бы удивительно, если бы он прошел мимо джипа, который врезался в одинокое дерево на пустынной дороге в штате Аризона. За рулем находилась женщина, однако при попытке помочь ей Ричер вдруг ощутил, как в него упирается ствол пистолета… Вот такое вышло знакомство. Женщина оказалась Микаэлой Фентон, сотрудницей ФБР, разыскивающей своего пропавшего брата-близнеца, который, похоже, связался с очень опасными людьми. Теперь, чтобы встретиться с лидером этой преступной группировки, Ричеру предстоит совершить невозможное, и это будет самой рискованной работой в его жизни. Неудача — не вариант, потому что в играх подобного рода проигравшему всегда лучше умереть.

Джек Ричер: Лучше быть мертвым / Ли Чайлд, Эндрю Чайлд ; [пер. В. Яковлевой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022.

Впервые на русском!

Серия: «С. Дж. Маас. Новая фэнтези»

САМАНТА ШЕННОН, «Сорванная маска»

Темной владычице вновь удалось обмануть смерть. Чудом избежав казни, Пейдж Махоуни приобретает могущественных покровителей из свободного мира, которые стремятся свергнуть Сайен. Она укрывается в Париже — и оказывается меж двух огней: одни готовы на все ради свержения тирании, а другие намерены биться за свою власть до последней капли крови.

Пейдж не желает стать послушной марионеткой. Она проникает в парижский синдикат, где далеко не все рады появлению темной владычицы. Особенно недовольны заправилы «серого рынка», чья торговля ясновидцами оказывается под угрозой. Вместе с бывшим врагом, а ныне соратником Арктуром Мезартимом Пейдж вступает в битву — битву за новых союзников в войне против рефаитов.

Сорванная маска / Саманта Шеннон ; [пер. А. Петрушиной.] — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022.

Впервые на русском!

Серия: «The Big Book. Исторический роман»

КОНН ИГГУЛЬДЕН, «Врата Афин»

Дарий Великий, царь царей, вел на Грецию огромную армию. На пути у персов, многократно уступая им численно, встало войско свободных афинян. В неравном сражении победа осталась за греками.

Но люди быстро забывают, что за свободу заплачено кровью. Спустя десять лет афинское общество расколото, правители погрязли в интригах. И уже новая персидская армия, мощнее первой, пересекает Геллеспонт, чтобы стереть ослабевшие Афины с лица земли. Перед лицом смертельной опасности афиняне обращаются за помощью к своим союзникам-спартанцам…

Врата Афин / Конн Иггульден ; [пер. с англ. С. Самуйлова]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022.

Впервые на русском!

Серия: «Звезды новой фэнтези»

КРИСТОФЕР БЬЮЛМАН, «Вор с черным языком»

У Кинча на-Шаннака, как и у любого представителя народа гальтов, черный язык. Еще подростком Кинч, чтобы его не отправили на войну, поступил в школу Гильдии Берущих, иначе говоря — воров, в которой постиг хитрые преступные ремесла и даже приобрел кое-какие магические навыки. Но за обучение необходимо расплатиться, поэтому Кинч сидит в засаде, чтобы ограбить первого же человека, который покажется на лесной дороге.

Вот только вовсе не безобидного путника предстоит ему встретить. Гальва — женщина-рыцарь, ветеран Гоблинских войн, превосходный боец. И у нее есть тайное оружие — корвид, огромная боевая птица, спрятанная в магической татуировке.

Победить эту женщину в схватке Кинчу не удастся. Зато у него появится шанс рассчитаться с Гильдией, выполнив очень странное поручение. Гальва держит путь в далекое королевство Аустрим, на которое недавно напала армия великанов. Кинч должен будет сопровождать ее, постаравшись втереться в доверие, — и ждать дальнейших распоряжений…

Вор с черным языком / Кристофер Бьюлман ; [пер. с англ. С. Удалина].— СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022.

Впервые на русском!

Серия: «Города и люди»

ДЖОЗЕФ ГИЗ, ФРЭНСИС ГИЗ, «Жизнь в средневековом замке»

История мира эпохи Средневековья оживает в книге Джозефа и Фрэнсис Гис «Жизнь в средневековом замке», которую Джордж Р. Р. Мартин использовал в качестве источника информации при создании мира «Игры престолов».

«Жизнь в средневековом замке» — бестселлер, познакомивший бесчисленное количество читателей с повседневным миром человека эпохи Средневековья. Исследуя историю замка под названием Чепстоу на границе между Англией и Уэльсом, известные медиевисты Джозеф и Фрэнсис Гис создают изысканный и чрезвычайно наглядный портрет повседневной жизни в Средние века. Их герои не только обитатели замка, но и простолюдины из окрестной деревни, ключевую роль в жизни которой также играл замок лорда. В лаконичном, отлично структурированном и увлекательном повествовании авторы рассказывают, что носили лорды и простолюдины, что они ели и чем заполняли досуг, излагают кодексы сексуального поведения и повествуют о роли чести в средневековой культуре, о процессе посвящения в рыцари и о том, как была устроена жизнь за высокими стенами в условиях постоянной угрозы внешнего нападения.

Детально проработанная и увлекательная, словно роман, «Жизнь в средневековом замке» — подлинная находка для тех, кто хочет больше узнать об этой удивительной эпохе.

Жизнь в средневековом замке / Джозеф Гиз, Фрэнсис Гиз ; [пер. В. Петрова]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022.

Серия: «Высокая кухня»

ДЖАДИС ШРЕДЕР, «Лимон: От корки до корки. Яркие рецепты с цитрусовыми нотками»

Джадис Шредер, кулинарный писатель, фудстилист и фотограф, настоящий амбассадор органического лимона, собрала оригинальную коллекцию рецептов, в каждом из которых этот цитрусовый фрукт играет ключевую роль. Наслаждайтесь восхитительной свежестью лимонов круглый год: весной испеките лимонные тарталетки, летом приготовьте лимонные фрикадельки с запеченным картофелем или рассыпчатое лимонное печенье, осенью сварите согревающий тыквенный суп с лимонными сухариками, зимой побалуйте себя тирамису с ароматнейшим домашним лимончелло…

«Считайте эту книгу руководством к действию, позволяющим бросить вызов самому себе и каждый день подавать на стол что-то вкусное и удивительное». (Джадис Шредер)

Лимон : От корки до корки. Яркие рецепты с цитрусовыми нотками / Джадис Шредер ; [пер. с нидерл. В.С. Антоновой]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 160 с.

МЕЙКЕ СХАЛИНГ, «Несладкая выпечка»

Мейке Схалинг, основатель Petit gâteau, одной из самых популярных кондитерских Амстердама, и ее муж, французский повар Патрис Андриё, представляют коллекцию оригинальных рецептов несладкой выпечки. Сочетая сыры и овощи, душистые травы и грибы, пряности и семечки, вы сможете приготовить незабываемые киши, кексы, тарталетки, бриоши, мадленки и другие гурманские закуски. Волованы со сливочным сыром и лососем или овощные тарталетки украсят праздничный стол, кекс с оливками или грибами станет сытным перекусом, слоеные бабочки и палочки порадуют гостей на вечеринке… Экспериментируйте и фантазируйте — возможности безграничны!

«Надеюсь, эта книга доставит вам массу удовольствия». (Мейке Схалинг)

Несладкая выпечка / Мейке Схалинг ; [пер. с нидерл. Веры Антоновой]. – М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. – 176 с.

САРНА ШЕННОН, «Современная еврейская кухня: Вкусные вариации нестареющей классики: источник вдохновения и сытная еда»

Для каждого из нас еда, создающая комфорт, может означать что-то особенное, но неизменно она вызывает ассоциации с запахами, звуками и воспоминаниями, связанными с пребыванием дома, на кухне. Для моих еврейских друзей из Сирии это джибн со шпинатом на завтрак в будний день, горячие, только что пожаренные оладьи с луком-пореем на Рош ха-Шана, еврейский Новый год, и киббех в шабат, то есть по субботам. Для моих еврейских друзей из Израиля это рулеты с шоколадом и фундуком к чаю, шакшука по будням и фаршированный перец на ужин в субботу. Для моей еврейской семьи из США это кусок лапшичного кугеля на разговение после Йом-Киппур, куриный суп с клецками из мацы и большим количеством укропа на Песах, а также кисло-сладкие фрикадельки без особого повода. Шеф-повар и телеведущая Пати Джинич однажды сказала мне: «Если кухня не развивается, она исчезает». Еврейская кухня продолжает меняться, пополняться новыми блюдами и заново изобретать себя — и так здорово, что мы живем в то время, когда люди с удовольствием едят, наслаждаются едой и говорят об этом. Я работаю редактором портала The Nosher уже 10 лет и каждый день стараюсь рассказывать историю еврейского народа через еду — и серьезно отношусь к этой задаче как на работе, так и в этой книге. (Шеннон Сарна)

Современная еврейская кухня : Вкусные вариации нестареющей классики: источник вдохновения и сытная еда / Шеннон Сарна ; [пер. с англ. Е. Васяниной]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 208 с. ; ил.

ЙОТАМ ОТТОЛЕНГИ, САМИ ТАМИМИ, «OTTOLENGHI: Поваренная книга»

Обновленное и дополненное издание знаменитой поваренной книги Йотама Оттоленги и Сами Тамими, ставшей классикой гастрономической литературы. В основе 140 эффектных, аппетитных и несложных в приготовлении блюд — от мяса, рыбы и роскошных салатов до восхитительных десертов и выпечки — лежат кулинарные традиции со всего мира, от Ближнего Востока до Северной Африки, от Италии до Калифорнии. Оригинальные вкусовые сочетания, цвет, нетривиальные приправы — все, чем славится кухня Оттоленги.

«Мы с большой гордостью воздаем должное этим блюдам в оформлении, которое лучше согласуется с остальными нашими книгами. Мы хотели модернизировать внешний вид блюд и добавить вступления к рецептам, сохранив при этом особенную структуру оригинала. Очень надеемся, что книга понравится и давним, и новым нашим поклонникам». (Йотам Оттоленги, Сами Тамими)

OTTOLENGHI: Поваренная книга / Йотам Оттоленги, Сами Тамими ; [пер. с англ. Н. В. Крыгиной, О. Г. Постниковой]. — 2-е издание, исправленное и дополненное. — М. : КоЛибри, Азбука- Аттикус, 2022. — 304 с.

Серия: «Города и люди»

АНДРЕ МОРУА, «История Соединенных Штатов Америки»

Андре Моруа, классик французской литературы XX века, автор знаменитых романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго, Шелли и Байрона, считается подлинным мастером психологической прозы. Однако значительную часть наследия писателя составляют исторические сочинения. История возникновения Соединенных Штатов Америки представляла для писателя особый интерес, ведь она во многом уникальна. Могущественная держава с неоднозначной репутацией сформировалась на совершенно новой территории, коренные жители которой едва ли могли противостоять новым поселенцам. В борьбе колонистов из разных европейских стран возникло государство нового типа. Андре Моруа рассказывает о многих «развилках» на этом пути, о деятельности отцов-основателей, о важных связях с метрополиями Старого Света.

История Соединенных Штатов Америки / Андре Моруа ; [пер. с фр. С. Васильевой, М. Таймановой]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 592 с. : ил.

Впервые на русском!

Серия: «История Англии»

ПИТЕР АКРОЙД, «Новая эпоха: От конца Викторианской эпохи до начала третьего тысячелетия»

История Англии — это непрерывное движение и череда постоянных изменений. Но всю историю Англии начиная с первобытности пронизывает преемственность, так что главное в ней — не изменения, а постоянство. До сих пор в Англии чувствуется неразрывная связь с прошлым, с традициями и обычаями. До сих пор эта страна сопротивляется изменениям в любом аспекте жизни. Питер Акройд показывает истоки вековой неизменности Англии, ее консерватизма и приверженности прошлому.

В этом томе события истории Англии берут отсчет с 1902 года, когда завершилась Англо-бурская война, в ходе которой тех, кто раньше испытывал гордость за империю, постепенно охватывали разочарование и стыд. Эдуард VII, хоть и не дотягивал по политическому весу до своей матери, королевы Виктории, был самым любимым в народе английским королем после Карла II. При его сыне Георге V страна участвовала в Первой мировой войне и еще сохраняла некоторые черты викторианского времени, но к концу правления следующего монарха она изменилась до неузнаваемости. Георг VI вступил на престол после отречения Эдуарда VIII, своего старшего брата, и стал одним из символов борьбы против Германии и нацизма во время Второй мировой войны. Он был последним императором Индии и последним королем Ирландии: Британская империя распалась и произошло ее преобразование в Содружество наций. После смерти монарха и коронации его дочери началась новая Елизаветинская эпоха. К рубежу тысячелетий, до которого доходит повествование, за время правления Елизаветы II сменилось десять премьер-министров, самыми известными из которых стали Уинстон Черчилль, Гарольд Вильсон, Маргарет Тэтчер и Тони Блэр.

Завершается великолепная серия книг знаменитого британского автора, но история Англии продолжает ход.

Новая эпоха : От конца Викторианской эпохи до начала третьего тысячелетия / Питер Акройд ; [пер. с англ. В.А. Ионовой]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 672 с. ; ил.

Серия: «Научный интерес»

ЭНДРЮ ДОЙГ, «Memento mori: История человеческих достижений в борьбе с неизбежным»

Книга вошла в список рекомендованных научно-популярных изданий 2022 г. по версии The Guardian, в список лучших книг 2022 г. по версии The Times. Книга-событие 2022 г. по версии Times и Observer.

Это книга на неоднозначную тему — о том, какие риски сопровождали человеческую жизнь на протяжении веков и как люди учились избегать их в своем естественном стремлении к долголетию. Если всего лишь 100 лет назад люди умирали в первую очередь от инфекционных заболеваний, то сегодня основными причинами смерти в промышленно развитых странах стали болезни сердца, инсульт и рак. Изучая подобную статистику, мы можем понять, как жили предыдущие поколения, учиться на их ошибках, заимствовать лучшее и создавать новое. От средневекового голода и ныне полузабытой цинги до современного ожирения; от открытия витамина С и базовых правил санитарии и гигиены до терапии стволовыми клетками, редактирования ДНК, генной инженерии — освещая темы причин человеческой смерти в срезе множества поколений и вопросы охраны здоровья, профессор Манчестерского университета Эндрю Дойг насыщает свой рассказ интереснейшими фактами из области истории, культуры, политики, права и экономики. Особо выделяется тема вредных привычек и всевозможных зависимостей. Захватывающая история накопления знаний в области медицины, удивительных достижений и надежд на будущее.

«Наш стиль жизни изменился так радикально, что это отразилось и на том, как мы умираем. Цель этой книги — показать, как это произошло. Помимо изучения того, как мы живем и умираем сегодня, мы также заглянем в будущее и увидим, что нас ждет следующая революция в области здравоохранения, когда многие сегодняшние причины смерти будут побеждены благодаря использованию новых технологий, таких как стволовые клетки, трансплантация органов и генная инженерия. Таким образом, история о причинах человеческой смерти и о том, как мы справились со многими из них, — также история развития медицинских знаний и социальной организации, история достижений и перспектив». (Эндрю Дойг)

Memento mori : История человеческих достижений в борьбе с неизбежным / Эндрю Дойг ; [пер. с англ. К.Р. Льоренте]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 480 с. ; ил.

Серия: «Арт-книга»

АЛЕКСЕЙ ЛЕПОРК, «Соблазненная архитектура»

К семидесятым годам XX века от монотонности и прямых углов современности скучно стало всем (включая Л. И. Брежнева). Архитекторам, как оказалось, тоже. И тогда случилось чудо — архитектура проснулась. Одни играли с конструкцией, другие с формой, третьи с материалами, четвертые со всем вместе. В результате мир стал по-новому завлекателен — от Сиднея до Осло. Все ринулись смотреть на новые здания, а города — соревноваться друг с другом. Именно тогда архитектура стала самым модным из искусств, а вскоре началась погоня за WOW. Архитектура еле поспевала в гонке за успехом, сильно поддавшись соблазну признания. Зато ее актуальность на рубеже тысячелетий была неоспорима, многообразие — неохватно.

Проводником по искристому, хитро организованному миру современной архитектуры выступит искусствовед и архитектурный критик, научный сотрудник Государственного Эрмитажа Алексей Лепорк. Его увлекательные эссе ставят нужные вопросы и оставляют заинтересованному читателю пространство для поиска ответов. А простых и однозначных решений в этом мире как будто и нет.

Соблазненная архитектура: Рубеж тысячелетий – от утопии к WOW / Алексей Лепорк. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. – 400 с.

Серия: «Человек Мыслящий. Идеи, способные изменить мир»

ВАЦЛАВ СМИЛ, «Как устроен мир на самом деле: Наше прошлое, настоящее и будущее глазами ученого»

Наша сегодняшняя жизнь перенасыщена информацией, однако большинство людей все же не знают, как на самом деле устроен наш мир. Эта книга освещает основные темы, связанные с обеспечением нашего выживания и благополучия: энергия, производство продуктов питания, важнейшие долговечные материалы, глобализация, оценка рисков, окружающая среда и удущее человека. Поиск эффективного решения проблем требует изучения фактов — мы узнаем, например, что глобализация не была неизбежной и что наше общество все сильнее зависит от ископаемого топлива, поэтому любые обещания декарбонизации к 2050 году — не более чем сказка. Что на каждый выращенный в теплице томат требуется энергия, эквивалентная пяти столовым ложкам дизельного топлива, и что мы не знаем таких способов массового производства стали, цемента и пластика, которые не оставляли бы гигантский углеродный след.

Кроме этого, канадский ученый, эколог и политолог Вацлав Смил, знаменитый своими работами о связи энергетики с экологией, демографией и реальной политикой, а также виртуозным умением обращаться с большими массивами статистических данных, ищет ответ на самый главный вопрос нашего времени: обречено ли человечество на гибель или нас ждет счастливый новый мир? Убедительная, изобилующая данными, нестандартная, отличающаяся широким междисциплинарным взглядом, эта книга отвергает обе крайности. Количественный взгляд на мир открывает истины, которые меняют наше отношение к прошлому, настоящему и неопределенному грядущему.

«Я не пессимист и не оптимист; я ученый, пытающийся объяснить, как на самом деле функционирует мир, и я буду использовать это понимание, чтобы помочь нам лучше осознать будущие ограничения и возможности». (Вацлав Смил)

Как устроен мир на самом деле : Наше прошлое, настоящее и будущее глазами ученого / Вацлав Смил ; [пер. с англ. Ю. Я. Гольдберга]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 384 с.

ДЭВИД ФИДЕЛЕР, «Завтрак с Сенекой: Как улучшить качество жизни с помощью учения стоиков»

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость.

В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их. Мудростью Сенеки лучше всего наслаждаться в ходе ежедневного ритуала вроде бодрящей чашки кофе, усваивая проверенные временем истины о человеческой душе — как выяснилось, за прошедшие две тысячи лет она не слишком изменилась.

«Мой идеал современного стоического мудреца — это человек, преобразующий страх в благоразумие, боль в информацию, ошибки в инициативу, желание в действие. Сенека создал полный курс обучения тому, как управлять своей жизнью и использовать эмоции по назначению — благодаря маленьким, но эффективным хитростям». (Н. Н. Талеб)

Завтрак с Сенекой : Как улучшить качество жизни с помощью учения стоиков / Дэвид Фиделер ; [пер. с англ. Ю. Я. Гольдберга]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 256 с.

МАРК МОФФЕТТ, «Человеческий рой: Естественная история общества»

«Эта книга посвящена захватывающей и важной для любого человека теме — осознанию себя как части общества и рассмотрению самого феномена общества под лупой эволюционных процессов в животном мире. Марк Моффетт сравнивает человеческое общество с социальными образованиями общественных насекомых, и эти сравнения вполне уместны. И его последующий интерес к устройству социальных систем у широкого круга позвоночных, от рыб до человекообразных обезьян, не случаен. Как эволюциониста, его интересы связаны с выявлением причин и факторов, влияющих на трансформации социального поведения у разных таксонов, роли экологии в усложнении общественных связей, с поиском связей между морфологическими и психологическими преобразованиями, в конечном итоге приведших к возникновению нашего вида. Человека разумного, уникального в своем развитии речи, культуры, техники и искусства. Уникального в стремлении к познанию тайн бескрайней вселенной… Но продолжающего оставаться беззащитным в мире конфликтов и насилия, порожденном им же самим». (М. Л. Бутовская)

«Несмотря на то что человечество перешло от небольших обществ к огромным, мы сохранили сверхъестественную способность понимать, кто им соответствует, а кто — нет. Хорошо это или плохо, но по причинам, которые я надеюсь прояснить, отличительные признаки остаются, наряду с такими же явными и зачастую разрушительными различиями, существующими внутри самих обществ. То, как мы подходим к рассмотрению сходств и отличий, определяет природу и будущее обществ». (Марк Моффетт)

Человеческий рой : Естественная история общества / Марк Моффетт ; [пер. с англ. С. М. Левензон ; под ред. М. Л. Бутовской]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 704 с.

Серия: «Шедевры детской литературы»

СЕБАСТЬЯН ПЕРЕЗ, «Лучшая мама на свете»

У каждого малыша, мышонка и слонёнка, лисёнка и кукушонка, бегемотика и паучка, есть любящая и заботливая мама. Мама, которая сделает всё возможное, чтобы её детёныш вырос здоровым и сильным. Она спрячет его в самом надёжном укрытии, защитит от хищников и ни за что не оставит голодным. Для малыша его мама всегда самая прекрасная! Но кто же всё-таки лучшая мама на свете?

Лучшая мама на свете / Себастьян Перез ; [пер. И. Прессман ; илл. Б. Лакомба]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022. – 64 с.

Серия: «Чтение-лучшее учение»

АРКАДИЙ ГАЙДАР, «Чук и Гек (кинообложка)»

Аркадий Гайдар – человек-легенда. О его жизни рассказывали самые небывалые истории, и все они – чистая правда. Он же говорил о себе: «Это была обыкновенная биография и необыкновенное время». В 14 лет он ушёл на Гражданскую войну, в 17 – командовал полком, а погиб на фронте уже Великой Отечественной войны. Писать стал в 20-е годы ХХ столетия и в своих произведениях создал счастливую страну, в которую и сам свято верил. На его книгах выросло не одно поколение советских детей.

Чук и Гек : рассказы / Аркадий Петрович Гайдар ; вступит. ст. О. Корф ; худож. В. Плевин. – М. : Махаон : Азбука-Аттикус, 2022. – 144 с.

Серия: «Шедевры детской литературы»

МИХАИЛ БРАГИН, «В грозную пору»

«В грозную пору» – книга, иллюстрирующая одну из самых ярких, героических страниц великой истории России, – Отечественную войну 1812 года.

1812 год… На Россию шла небывало огромная армия под командованием Наполеона Бонапарта. К тому времени император Франции подчинил себе почти всю Европу. Казалось, ещё немного – и его господство будет безграничным. Но на пути Наполеона стояла великая страна Россия. Упоённый славой и уверенный в мощи своей армии, Наполеон предвкушал скорую победу ещё над одним государством. Но Россия не сдалась! Всенародное участие в войне и героизм солдат, общенациональный подъём на защиту отечества и полководческий талант главнокомандующего русской армией Кутузова разрушили планы Наполеона и «истребили врага до последней черты возможности». Отечественная война 1812 года стала великой эпохой в жизни нашей страны, поистине грозной порой, а её герои навсегда останутся в истории России, показав нам всем пример самоотверженности, огромной любви и преданности Родине.

Книга оформлена мастером русской графики, художником с мировым признанием Павлом Буниным, сумевшим потрясающе эмоционально, ярко воссоздать картины той страшной, кровопролитной Отечественной войны.

В грозную пору / Михаил Брагин – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022. – 136 с.

Серия: «Вредная девчонка»

ШАРЛОТТА ЛАННЕБУ, «Астрид и Амир. Тайна секретного кода»

Книги известной шведской писательницы Шарлотты Ланнебу хорошо знают во многих странах. Её герои – обычные мальчишки и девчонки, про которых писательнице известно всё. И поэтому придуманные ею истории всегда очень правдоподобны и увлекательны.

В этой книге Астрид уже третьеклассница. В начале учебного года в класс приходит Амир – новый ученик. Он задумал создать агентство по выявлению шпионов и предложил Астрид быть его напарником. Астрид сразу же соглашается. Она уверена, что их ждут необычайные приключения!

Астрид и Амир. Тайна секретного кода : повесть / Шарлотта Ланнебу ; [пер. с шв. О. Мяэотс]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022.

Серия: «Детские детективы. Происшествие в поезде»

МАЙЯ Г. ЛЕОНАРД, СЭМ СЭНДЖМАН, «Тайны Перевала Мертвеца»

Хол – талантливый юный художник, и даже не просто художник, а знаменитый сыщик Харрисон Бек, «рисующий детектив», о котором писали в газетах. Благодаря своим незаурядным дедуктивным способностям Хол виртуозно раскрыл несколько преступлений во время железнодорожных путешествий по Великобритании, Америке и Южной Африке. И вот новое приключение и не менее запутанное дело! Холу предстоит отправиться в старинный, окутанный тайнами и проклятиями замок и разобраться, действительно ли в его окрестностях бродит призрак и что же всё-таки происходит на зловещем Перевале Мертвеца…

Тайны Перевала Мертвеца / Майя Г. Леонард, Сэм Сэджман ; [пер. А. Кормашова]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022.

Серия: «Графические романы. Бэтмен»

ДЖЕФ ЛОЭБ, «Бэтмен. Долгий Хэллоуин. Спецвыпуск. Издание делюкс»

За несколько недель до Хэллоуина в Готэме происходит череда крупных краж драгоценностей. Джулиан Дэй, он же Человек-Календарь, с блеском заявляет о своем возвращении! Кроме того, Дэй похищает возлюбленную Харви Дента. И все из-за преступлений серийного убийцы Праздника, по вине которого Календарь едва не был предан забвению. Бывший окружной прокурор обращается за помощью к Бэтмену. Выбора нет. Некогда верные союзники, а ныне заклятые враги – ради спасения чужой жизни они обязаны объединить усилия.

Бэтмен: Долгий Хэллоуин. Спецвыпуск. Издание делюкс : графический роман / Джеф Лоэб ; [пер. с англ. А. Никитина]. – СПб, Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. – 64 с.

Серия: «Графические романы»

ТОМ ТЕЙЛОР, «Заражение. Надежда конца времен»

Герои и злодеи объединяются для борьбы с общим врагом – уравнением Анти-Жизни. Сразу после разрушения Метрополиса Супермен и Чудо-Женщина возглавляют отряд выживших. Вместе с Марсианским Охотником герои направляются за помощью к Черному Адаму. Согласится ли он выполнить их просьбу или в его планы входит защищать границы только своей страны?.. Для Земли наступают самые темные времена. Но ярче всего свет горит именно во тьме, и пока есть те, кто готов сражаться, пламя надежды не погаснет!

Заражение : Надежда конца времен : графический роман / Том Тэйлор ; [пер. с англ. В. Тишкина]. — СПб. : Азбука, Азбука- Аттикус, 2022. — 176 с.

СКОТТ ЛОБДЕЛЛ, «Красный Колпак и изгои. Кн.2. Бизарро возрожденный. Спокойной ночи, Готэм!»

Красный Колпак, он же взбунтовавшийся Робин. Артемида, она же амазонка в изгнании. Бизарро, он же бракованный клон Супермена. Став Изгоями, эта троица дала жизнь новой команде вселенной DC. И теперь в Готэме есть те, кто борется с преступностью… изнутри.

События последних дней чрезвычайно плохо сказались на здоровье Бизарро. Клетки его организма начали стремительно гибнуть, и здоровяк оказался при смерти, под наблюдением матушки Ганн. Тем временем кто-то нанял Соломона Гранди, чтобы тот спровоцировал Изгоев на схватку и заставил Бизарро вмешаться. План, увы, сработал. Бизарро пожертвовал собой, чтобы уберечь друзей. К счастью, самый умный (но не самый бескорыстный) ученый Готэма придумал, как вернуть клона Супермена к жизни, только вот никто не рассчитывал, что лечение повлияет на интеллект Бизарро, причем весьма неожиданным образом…

Красный Колпак. Книга 2. Бизарро возрожденный. Спокойной ночи, Готэм! : графический роман / Скотт Лобделл ; [пер. с англ. В. Нежданова, Н. Нестеровой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 392 с.

УОРРЕН ЭЛЛИС, «Трансметрополитен. Кн.5. Лекарство. Опять по новой»

Спайдер Иерусалим — это Хантер Томпсон грядущих дней, гонзо-журналист эпохи победившего киберпанка. Вернувшись в Город после пятилетнего отсутствия и немедленно снова прославившись прямым репортажем о подавлении полицией бунта генномодифицированных трансов, Спайдер продолжает то, что выходит у него лучше всего, — расшатывает вертикаль власти. По воле мстительного президента Каллахана лишившись работы, жилья и доступа к банковскому счету, «журналист вне закона» уходит в подполье. Теперь у Спайдера полностью развязаны руки, и он может сосредоточиться на давно поставленной сверхзадаче: скинуть президента. Вдобавок у Спайдера диагностировано неизлечимое мозговое расстройство информационного генеза — но журналист и его «грязные помощницы» не унывают: ведь президент не успел подчистить все следы своих преступных деяний, а значит может быть призван к ответу. К тому же на стороне Спайдера Правда, а терять ему нечего…

Трансметрополитен. Книга 5 : Лекарство. Опять по новой : графический роман / Уоррен Эллис ; [пер. с англ. А. Гузмана]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 352 с.

Серия: «Графические романы. Манга»

ЭЙИТИРО ОДА, «One Piece. Большой куш. Кн. 11. Мы всегда будем здесь»

Чудовищный план Энеля приведен в исполнение: стремясь уничтожить небесную страну, могущественный громовержец обрушивает на нее всю свою божественную мощь. Но прежде чем сбросить Скайпию в Синее море, самопровозглашенный бог собирается прибрать к рукам главную гордость шандийского народа – золотой колокол, чей звон четыреста лет назад разнесся по небу и навсегда изменил жизнь его обитателей.

Луффи спешит остановить негодяя – и хотя резиновый капитан неуязвим к электрическим разрядам, у Энеля есть и другие козыри в рукаве…

One Piece. Большой куш. 11. Мы всегда будем здесь : Книги 31–33 : манга / Эйитиро Ода ; [пер. с яп. М. Онуфриенко]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 664 с.

ДЗЮН МОТИДЗУКИ, «Сердца Пандоры. Кн. 8»

Тайна еще одной, особенной, Цепи – Шалтая-Болтая – раскрыта, еще один камень печати найден, вместе с тем прием в особняке Юры завершился весьма трагично. Блейк и Лейм – без сознания, Оз глубоко опечален, Гил не может сомкнуть глаз, а Лео и вовсе забрали в «Пандору» для допросов. Да и сам хозяин приема Исла Юра мертв – и, увы, не он один. Тем временем выясняется, что исчез герцог Найтрей. Кстати, Винсента после того дня никто не видел… События развиваются так стремительно, что наша троица не успевает перевести дух.

Сердца Пандоры 8. Книги 15–16 : манга / Дзюн Мотидзуки ; [пер. с яп. А. Ковтуненко]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 352 с.

ГЭГЭ АКУТАМИ, «Магическая битва. Кн.3. Командный бой. Черная вспышка»

Программа обмена опыта с Киотским колледжем в самом разгаре!

Токийские студенты принялись выполнять учебные задания, но очень быстро поняли: их противники задумали что-то ужасное. Прикрываясь соревнованиями, киотские маги собрались изгнать Сукуну из тела Юдзи Итадори – а погибнет при этом юноша или нет, им все равно. Заклинатели из Токио хотят во что бы то ни стало предотвратить убийство друга и бросаются в бой, выбрав себе оппонента по силам.

На территории колледжа начинаются магические битвы, в которых ни один соперник не желает уступать другому!..

Магическая битва 3. Книги 5–6 : Командный бой. Черная вспышка : манга / Гэгэ Акутами ; [пер. с яп. Д. Шлобина]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 384 с.

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