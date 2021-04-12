Весь бизнес на один модный подиум

В наши дни про­дук­ция инду­стрии моды зани­ма­ет вто­рое место по обще­ми­ро­вым объ­е­мам потреб­ле­ния, усту­пая толь­ко про­дук­там пита­ния. Неоспо­ри­ма пер­спек­тив­ность это­го сег­мен­та эко­но­ми­ки в бли­жай­шей и дол­го­сроч­ной пер­спек­ти­ве. Вме­сте с тем совре­мен­ный рос­сий­ский fashion-рынок на 82% пред­став­лен импорт­ны­ми това­ра­ми. Оте­че­ствен­ные фаб­ри­ки одеж­ды про­иг­ры­ва­ют кон­ку­рен­цию, пото­му что в мас­се сво­ей про­дол­жа­ют раз­ви­вать­ся и шить в логи­ке лег­кой про­мыш­лен­но­сти семи­де­ся­ти­лет­ней дав­но­сти, не сотруд­ни­чая с кре­а­тив­ны­ми инду­стри­я­ми и не вкла­ды­ва­ясь в нема­те­ри­аль­ную, интел­лек­ту­аль­ную состав­ля­ю­щую про­цес­са. Про­яв­ля­ет­ся кон­фликт инте­ре­сов у инду­стрии и с ретейлом.

Выра­бот­ке прин­ци­пов вза­и­мо­вы­год­но­го кросс-инду­стри­аль­но­го сотруд­ни­че­ства в сфе­ре моды было посвя­ще­но засе­да­ние Коми­те­та РСПП по интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти и кре­а­тив­ным инду­стри­ям «Совре­мен­ный рынок рос­сий­ской моды. Как пре­одо­леть барье­ры развития».

Про­фес­си­о­наль­ное сооб­ще­ство было еди­но­душ­но в том, что реше­ние про­бле­мы — в более тес­ном вза­и­мо­дей­ствии про­из­во­ди­те­лей одеж­ды с дизай­не­ра­ми, мар­ке­то­ло­га­ми, кре­а­тив­ны­ми спе­ци­а­ли­ста­ми, спо­соб­ны­ми создать на их тех­ни­че­ской базе силь­ные брен­ды. Нали­цо раз­об­щен­ность отрас­ле­вых ресур­сов, что меша­ет синер­гии пред­ста­ви­те­лей раз­ных реги­о­нов и направлений.

О пара­док­саль­но­сти неко­то­рых момен­тов рас­ска­зал руко­во­ди­тель инсти­ту­та Beinopen Алек­сей Баже­нов: «10 000 фаб­рик в Ива­но­ве про­из­во­дят оди­на­ко­вые вещи для B2B и B2C-сег­мен­та, а в то же вре­мя 10 000 мос­ков­ских марок дизай­нер­ской одеж­ды не могут най­ти мощ­но­сти для мел­ко­се­рий­но­го производства».

Отсут­ствие еди­ных пози­ций в стра­те­гии и так­ти­ке раз­ви­тия отри­ца­тель­но ска­зы­ва­ет­ся на выстра­и­ва­нии кон­струк­тив­но­го диа­ло­га всех пред­ста­ви­те­лей инду­стрии как с инве­сто­ра­ми, так и с инсти­ту­та­ми госу­дар­ства, ответ­ствен­ны­ми за под­держ­ку кре­а­тив­но­го бизнеса.

«В систе­ме вза­и­мо­дей­ствия дизай­не­ров, про­из­во­ди­те­лей, тор­гов­ли не реше­ны важ­ней­шие вопро­сы, тре­бу­ю­щие кон­со­ли­ди­ро­ван­но­го под­хо­да — эффек­тив­но­го обме­на интел­лек­ту­аль­ны­ми пра­ва­ми, защи­ты от кон­тра­фак­та, раци­о­наль­ной нало­го­вой нагруз­ки и нало­го­во­го адми­ни­стри­ро­ва­ния», — отме­тил пред­се­да­тель Коми­те­та РСПП по интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти и кре­а­тив­ным инду­стри­ям Андрей Кри­чев­ский, под­черк­нув, что мод­ная инду­стрия тес­нее дру­гих видов кре­а­тив­но­го пред­при­ни­ма­тель­ства свя­за­на с мате­ри­аль­ным производством.

По его сло­вам, резуль­та­тив­ный диа­лог с вла­стью фак­ти­че­ски не ведет­ся. Напри­мер, Мин­пром­торг под­дер­жи­ва­ет имен­но лег­кую про­мыш­лен­ность, она фигу­ри­ру­ет в дорож­ных кар­тах дру­гих мини­стерств, отве­ча­ю­щих за под­держ­ку отрас­ли. При этом забы­ва­ет­ся, что основ­ную долю сто­и­мо­сти мод­но­го и вос­тре­бо­ван­но­го про­дук­та обес­пе­чи­ва­ет интел­лек­ту­аль­ная собственность.

Участ­ни­ки засе­да­ния сошлись в том, что целе­со­об­раз­но при рас­смот­ре­нии заявок на гос­под­держ­ку про­из­во­ди­те­лей одеж­ды, как и в слу­чае поис­ка част­ных инве­сти­ций, учи­ты­вать, насколь­ко актив­но при­вле­ка­ют­ся кон­струк­то­ры, дизай­не­ры, спе­ци­а­ли­сты по брен­дин­гу, каким обра­зом про­из­во­ди­те­ли соби­ра­ют­ся ком­мер­ци­а­ли­зи­ро­вать бренд, лицен­зи­ро­вать исполь­зо­ва­ние кон­струк­тив­ных эле­мен­тов или орна­мен­та. Ведь толь­ко при совре­мен­ном ком­плекс­ном под­хо­де выше гаран­тии, что вло­же­ния окупятся.

РСПП пред­ла­га­ет так­же опре­де­лять соот­вет­ствие ком­па­ний опре­де­ле­нию «участ­ник рын­ка кре­а­тив­ных инду­стрий» по доле нема­те­ри­аль­ных акти­вов на балан­се. Счи­тать это при­о­ри­тет­ным пока­за­те­лем для госу­дар­ствен­ной под­держ­ки, будь то суб­си­дии или нало­го­вые послаб­ле­ния. Это один из прин­ци­пи­аль­ных под­хо­дов Коми­те­та в раз­ра­бот­ке серии пред­ло­же­ний к пла­ну реа­ли­за­ции Стра­те­гии про­стран­ствен­но­го раз­ви­тия Рос­сии в инте­ре­сах всех кре­а­тив­ных индустрий.

Осо­бо важ­ным при­знан вопрос о сти­му­ли­ро­ва­нии инте­гра­ции игро­ков рын­ка моды, вклю­чая ретейл, с тех­но­ло­ги­че­ски­ми лиде­ра­ми, в част­но­сти с созда­те­ля­ми AR/VR-тех­но­ло­гии, кото­рые актив­но исполь­зу­ют­ся в рекла­ме. При­мер пер­спек­тив­но­сти — рос­сий­ский стар­тап Texel. Ком­па­ния при­ме­ня­ет 3D-ска­не­ры для опти­ми­за­ции раз­мер­ной сет­ки брен­дов. «60% потре­би­те­лей в целом не попа­да­ют в стан­дарт­ные раз­мер­ные сет­ки. Как след­ствие, брен­ды-ретей­ле­ры теря­ют еже­год­но более 60 млрд дол­ла­ров на воз­вра­те непод­хо­дя­щей одеж­ды и даль­ней­шей ее ути­ли­за­ции», — рас­ска­зал заме­сти­тель дирек­то­ра по раз­ви­тию ком­па­нии Texel Алек­сандр Юхневич.

Пра­во­вой охране под­ле­жат и сами инно­ва­ци­он­ные тех­но­ло­гии, кото­рые внед­ря­ют­ся в про­из­вод­ство одеж­ды и ретейл, напри­мер вир­ту­аль­ные при­ме­роч­ные. Патен­та­ми на про­мо-образ­цы мож­но защи­тить кон­струк­тив­ные осо­бен­но­сти одеж­ды, автор­ским пра­вом — орна­мен­ты и узо­ры. Для это­го сего­дня доста­точ­но совре­мен­ных плат­фор­мен­ных реше­ний на базе блок­чейн. Пол­ный арсе­нал средств инди­ви­ду­а­ли­за­ции пона­до­бит­ся на эта­пе реа­ли­за­ции при борь­бе с контрафактом.

Суще­ствен­ный потен­ци­ал раз­ви­тия, по мне­нию участ­ни­ков засе­да­ния, име­ют реги­о­наль­ные брен­ды, в част­но­сти народ­но-худо­же­ствен­ные про­мыс­лы. Аксе­ле­ра­ция локаль­ной и этни­че­ской аутен­ти­ки, ее адап­та­ция к мод­ным трен­дам может стать допол­ни­тель­ным источ­ни­ком финан­си­ро­ва­ния для реги­о­на. Циф­ро­ви­за­ция музей­ных пред­ме­тов или выкро­ек наци­о­наль­ных костю­мов может акти­ви­зи­ро­вать их рыноч­ный оборот.

Вни­ма­ние к интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти на всех ста­ди­ях про­из­вод­ства про­дук­та может мас­шта­би­ро­вать инду­стрию, пре­вра­тить рос­сий­скую моду из подвиж­ни­че­ства в серьез­ную эко­но­ми­ку, заявил заме­сти­тель пред­се­да­те­ля Коми­те­та Сер­гей Мат­ве­ев: «Необ­хо­ди­мо про­пи­сать еди­ный стан­дарт рабо­ты с интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­стью для всех зве­ньев инду­стрии моды. Что, где и на какой ста­дии депо­ни­ру­ет­ся, каким обра­зом заклю­ча­ют­ся лицен­зи­он­ные дого­во­ры. При раз­ра­бот­ке этих общих фор­ма­тов логич­но опи­рать­ся и на пра­во­вые нор­мы, и на циф­ро­вые технологии».

По ито­гам засе­да­ния Андрей Кри­чев­ский пред­ло­жил дви­гать­ся по двум направ­ле­ни­ям. Пер­вое — фор­ма­ли­зо­вать запро­сы в каче­стве допол­не­ний в зако­но­да­тель­ные акты и стра­те­ги­че­ские госу­дар­ствен­ные доку­мен­ты Мин­пром­тор­га Рос­сии и Пра­ви­тель­ства РФ. Вто­рое — кон­со­ли­ди­ро­вать про­фес­си­о­наль­ное сооб­ще­ство на базе общей плат­фор­мы с уча­сти­ем круп­но­го биз­не­са. Оба под­хо­да мод­ная инду­стрия смо­жет реа­ли­зо­вать с помо­щью РСПП. Про­дол­же­ние диа­ло­га о мод­ной инду­стрии прой­дет на одном из после­ду­ю­щих засе­да­ний Коми­те­та по интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти и кре­а­тив­ным индустриям.

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