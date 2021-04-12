Весь бизнес на один модный подиум

В наши дни продукция индустрии моды занимает второе место по общемировым объемам потребления, уступая только продуктам питания. Неоспорима перспективность этого сегмента экономики в ближайшей и долгосрочной перспективе. Вместе с тем современный российский fashion-рынок на 82% представлен импортными товарами. Отечественные фабрики одежды проигрывают конкуренцию, потому что в массе своей продолжают развиваться и шить в логике легкой промышленности семидесятилетней давности, не сотрудничая с креативными индустриями и не вкладываясь в нематериальную, интеллектуальную составляющую процесса. Проявляется конфликт интересов у индустрии и с ретейлом.
Выработке принципов взаимовыгодного кросс-индустриального сотрудничества в сфере моды было посвящено заседание Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям «Современный рынок российской моды. Как преодолеть барьеры развития».
Профессиональное сообщество было единодушно в том, что решение проблемы — в более тесном взаимодействии производителей одежды с дизайнерами, маркетологами, креативными специалистами, способными создать на их технической базе сильные бренды. Налицо разобщенность отраслевых ресурсов, что мешает синергии представителей разных регионов и направлений.
О парадоксальности некоторых моментов рассказал руководитель института Beinopen Алексей Баженов: «10 000 фабрик в Иванове производят одинаковые вещи для B2B и B2C-сегмента, а в то же время 10 000 московских марок дизайнерской одежды не могут найти мощности для мелкосерийного производства».
Отсутствие единых позиций в стратегии и тактике развития отрицательно сказывается на выстраивании конструктивного диалога всех представителей индустрии как с инвесторами, так и с институтами государства, ответственными за поддержку креативного бизнеса.
«В системе взаимодействия дизайнеров, производителей, торговли не решены важнейшие вопросы, требующие консолидированного подхода — эффективного обмена интеллектуальными правами, защиты от контрафакта, рациональной налоговой нагрузки и налогового администрирования», — отметил председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский, подчеркнув, что модная индустрия теснее других видов креативного предпринимательства связана с материальным производством.
По его словам, результативный диалог с властью фактически не ведется. Например, Минпромторг поддерживает именно легкую промышленность, она фигурирует в дорожных картах других министерств, отвечающих за поддержку отрасли. При этом забывается, что основную долю стоимости модного и востребованного продукта обеспечивает интеллектуальная собственность.
Участники заседания сошлись в том, что целесообразно при рассмотрении заявок на господдержку производителей одежды, как и в случае поиска частных инвестиций, учитывать, насколько активно привлекаются конструкторы, дизайнеры, специалисты по брендингу, каким образом производители собираются коммерциализировать бренд, лицензировать использование конструктивных элементов или орнамента. Ведь только при современном комплексном подходе выше гарантии, что вложения окупятся.
РСПП предлагает также определять соответствие компаний определению «участник рынка креативных индустрий» по доле нематериальных активов на балансе. Считать это приоритетным показателем для государственной поддержки, будь то субсидии или налоговые послабления. Это один из принципиальных подходов Комитета в разработке серии предложений к плану реализации Стратегии пространственного развития России в интересах всех креативных индустрий.
Особо важным признан вопрос о стимулировании интеграции игроков рынка моды, включая ретейл, с технологическими лидерами, в частности с создателями AR/VR-технологии, которые активно используются в рекламе. Пример перспективности — российский стартап Texel. Компания применяет 3D-сканеры для оптимизации размерной сетки брендов. «60% потребителей в целом не попадают в стандартные размерные сетки. Как следствие, бренды-ретейлеры теряют ежегодно более 60 млрд долларов на возврате неподходящей одежды и дальнейшей ее утилизации», — рассказал заместитель директора по развитию компании Texel Александр Юхневич.
Правовой охране подлежат и сами инновационные технологии, которые внедряются в производство одежды и ретейл, например виртуальные примерочные. Патентами на промо-образцы можно защитить конструктивные особенности одежды, авторским правом — орнаменты и узоры. Для этого сегодня достаточно современных платформенных решений на базе блокчейн. Полный арсенал средств индивидуализации понадобится на этапе реализации при борьбе с контрафактом.
Существенный потенциал развития, по мнению участников заседания, имеют региональные бренды, в частности народно-художественные промыслы. Акселерация локальной и этнической аутентики, ее адаптация к модным трендам может стать дополнительным источником финансирования для региона. Цифровизация музейных предметов или выкроек национальных костюмов может активизировать их рыночный оборот.
Внимание к интеллектуальной собственности на всех стадиях производства продукта может масштабировать индустрию, превратить российскую моду из подвижничества в серьезную экономику, заявил заместитель председателя Комитета Сергей Матвеев: «Необходимо прописать единый стандарт работы с интеллектуальной собственностью для всех звеньев индустрии моды. Что, где и на какой стадии депонируется, каким образом заключаются лицензионные договоры. При разработке этих общих форматов логично опираться и на правовые нормы, и на цифровые технологии».
По итогам заседания Андрей Кричевский предложил двигаться по двум направлениям. Первое — формализовать запросы в качестве дополнений в законодательные акты и стратегические государственные документы Минпромторга России и Правительства РФ. Второе — консолидировать профессиональное сообщество на базе общей платформы с участием крупного бизнеса. Оба подхода модная индустрия сможет реализовать с помощью РСПП. Продолжение диалога о модной индустрии пройдет на одном из последующих заседаний Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.