Киносеть «КАРО» объявила о новинках репертуара

Кинотеатры сети по всей России открыты и ждут гостей, соскучившихся по новому кино. QR-коды для посещения московских площадок не требуются.

Уже в ноябре зрителям станут доступны десятки ярких релизов, достойных просмотра на большом экране и в объемном звуке. Уже в кинотеатрах долгожданная новинка от Marvel, супергеройский экшн «Вечные» от лауреатки премии Оскар Хлои Джао. В главных ролях Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и другие голливудские звёзды.

11 ноября любителей комедий ждет отечественный фильм «Друг на продажу», а ценителей романтики — мелодрама «Вкус жизни» от создателей хита «Еще по одной» со звездой «Игры престолов» Николаем Костером-Вальдау. Также с 11 ноября в прокат выйдет венгерская военная драма, лауреат Берлинале «Естественный свет».

18 ноября зрители увидят исторический экшн от Ридли Скотта с Адамом Драйвером и Мэттом Дэймоном «Последняя дуэль» и арт-мэйнстрим от Уэса Андерсона «Французский вестник» с блистательным актерским ансамблем, среди артистов которого Тимоти Шаламэ и Тильда Суинтон. Семейная аудитория наверняка оценит анимационную новинку от Disney «Энканто» — она появится в кинотеатрах 25 ноября, в ту же дату, что и фестивальный хит «Купе номер 6» с Юрой Борисовым в главной роли.

2 декабря в прокат выйдет искрометная студийная комедия «Охотники за привидениями: Наследники».

КАРО.Арт возвращается из локдауна репертуаром, богатым на предпремьерные показы самых ожидаемых картин: 25 ноября московские зрители первыми увидят «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта, 2 декабря — «Дом Гуччи» Ридли Скотта. Кроме новых релизов среди специальных показов есть картины, ставшие классикой кинематографа: единственный московский сеанс фильма «Птицы» Альфреда Хичкока покажут 27 ноября в 4К-реставрации, 21 ноября в Москве и Петербурге пройдут предпремьерные показы фильма «Мертвец» Джима Джармуша, с 25 ноября он выйдет в российский прокат.

С 19 ноября в КАРО.Арт стартует 8-й фестиваль итальянского кино RIFF: до 28 ноября включительно у зрителей будет возможность посмотреть мелодрамы, комедии, документальные фильмы, а также короткометражное кино родом из солнечной Италии. В программе новейшие работы известных современных режиссеров и актеров Пупи Авати, Джорджо Пазотти, Алессандро Гассманн, Валерия Бруни-Тедески, Микаэла Рамаццотти и другие. По традиции КАРО.Арт все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

С 3 декабря фестивальную программу продолжит один из самых популярных проектов — Большой фестиваль мультфильмов. 4 декабря зрители КАРО.Арт смогут посетить специальный показ нового фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери», после просмотра фильм вместе с аудиторией обсудят кинокритики Антон Долин и Зинаида Пронченко. 5 декабря состоится допрокатная премьера фильма «Обходные пути» и встреча с режиссером Екатериной Селенкиной и продюсером Владимиром Надеиным, 10 декабря – зрительская премьера индийско-франко-американской фестивальной мелодрамы «Однажды в кино» режиссера Пана Налина («Самсара», «Будда»), картина стала лауреатом Международного кинофестиваля в Трайбеке 2021.

Безусловно ярким событием станет прямая трансляция оперы «Эвридика» из Нью-Йорка со сцены The Metropolitan Opera. В этот раз античный миф об Орфее интерпретировал молодой композитор Мэтью Окойн. В декабрьском репертуаре сети кинотеатров КАРО также будут киноконцерты французской группы ZAZ, британской команды Gorillaz и южнокорейского хип-хоп-бойз-бэнда Monsta X.

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