РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВиртуальный музей ГБОУ Школа № 2057 им. И.С. Барова открылся на 3D...

Виртуальный музей ГБОУ Школа № 2057 им. И.С. Барова открылся на 3D Платформе

editor
By editor
48
школьный музей
Изображение: 3D Платформа

В рамках программы пилотного тестирования Агентства инноваций Москвы, на «3D Платформе» открылся виртуальный музей ГБОУ Школа № 2057 им. И.С. Барова, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Разработанный виртуальный музей будет использоваться не только в рамках программы дополнительного образования школьников, но и при проведении уроков истории, литературы, изобразительного искусства и других.

Исторически экспозиция школьного музея «Истоки» располагается в самом старинном здании школы в Крекшино, в здании, где в годы Великой Отечественной войны был развернут полевой военный госпиталь. Безусловно, музей широко известен как в школе, так и среди местных жителей, однако, до оцифровки его экспонатов, его посещение для ребят, обучающихся в других школьных зданиях, и для гостей музея было возможно только во внеучебное время и было сопряжено со сложностями перемещения из одного здания в другое. Помещение музея небольшое, а в образовательной организации обучается несколько тысяч учеников. Стоит также отметить, что экспозиция музея постоянно пополняется экспонатами, так как в школе существует военно-патриотический клуб «Полет», являющийся молодежным крылом поискового отряда «Бумеранг ДОСААФ Наро-Фоминск». Чтобы сделать экспозицию доступной для всех учеников и широкой общественности, было принято решение оцифровки его экспонатов и создания виртуального музея на базе «3D Платформы». Благодаря этому проекту теперь учителя могут демонстрировать экспонаты школьного музея в интерактивном формате 3D-визуализации на электронных досках во время уроков. Такой формат позволяет школьникам погрузиться в детальное изучение экспонатов. Виртуальный музей помогает сохранить наследие Великой Отечественной войны и сделать доступным для жителей всей России.

«Формат 3D-визуализации повышает интерес к изучению темы Великой Отечественной войны у школьников, увеличивает вовлеченность и решает ряд вопросов организационного характера. Благодаря виртуальному музею экспозиция доступна каждому, например, учитель сможет показать экспонаты без необходимости организации переезда учеников в музей. За один день можно провести урок в школьном музее для всех 4200 учеников нашей образовательной организации: и для школьников, и для дошколят», — прокомментировала директор школы Светлана Николаевна Кусакина.

«Мы верим, что «3D Платформа» станет незаменимым инструментом для педагогов в России и в будущем — по всему миру. Разработанное нами решение позволяет превратить классы в яркие, интерактивные пространства, где ученики с удовольствием узнают новое. Первый проведенный урок с применением виртуального 3D-музея продемонстрировал эффективность подобной подачи информации», — прокомментировал генеральный директор «3D Платформы» Константин Попов.

«Наша программа пилотных тестирований позволяет высокотехнологичному бизнесу проверить инновационные решения на городских и коммерческих площадках. Мы рады, что в рамках данной программы состоялся запуск виртуального музея для школы № 2057 им. И.С. Барова на «3D Платформе», что предоставило возможность создать инновационный образовательный контент не только для школы, но и познакомить с ним всех жителей России», — отметил руководитель программы «Пилотные тестирования инновационных решений в городе Москве» Индарбаев Асхаб Алиевич.

Предыдущая статья
Названы 39 претендентов на статус «Культурной столицы 2027 года»
Следующая статья
Новый фильм Сергея Лачина «Колыбель Исполина» расскажет о роли Великого Новгорода в становлении русской государственности

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru