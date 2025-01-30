Виталий Грувер: «Главный миф о шоу-бизнесе – это то, что это вечный праздник»

«Главный миф о шоу-бизнесе – это то, что это вечный праздник, а не работа. Сложно понять, что на самом деле шоу – это только малая часть. Всё остальное – это бизнес», – в эксклюзивном интервью для АртМосковии Виталий Грувер рассказал о секретах, мифах и «кухне» шоу-бизнеса.

– Виталий, вы всегда потрясающе выглядите, у вас крутые яркие образы. Кто занимается вашим стилем?

– Моим стилем занимается моя жена и я сам, что часто становится предметом спора. Я всегда хочу выглядеть молодежно, ярко и современно, а моя жена предпочитает, чтобы я выглядел солидно и интеллигентно. Найти компромисс всегда сложно, но иногда получается сочетать всё. Настоящим открытием для меня стал бренд Farrdi. Его создатель, талантливый молодой дизайнер Фарух, очень помогает мне в создании образов. Многие мои сценические образы именно от Farrdi.

– Как вы чувствуете себя на сцене? Меняется ли это чувство со временем и с количеством выступлений?

– На сцене я наполняюсь энергией от зрителей, и чем больше зрителей и веселее мероприятие, тем больше энергии я получаю. Часто бывает так, что ты устал, приезжаешь домой поздно ночью, но долго не можешь уснуть, потому что энергия, которую ты получил, переполняет тебя.

– Какие качества вы цените в музыкантах своей группы? Какие качества необходимы для успешной работы в команде?

– Любой музыкант в нашем коллективе — это не просто человек, который играет на гитаре или барабанах, а артист. Помимо хорошей игры, музыкант должен обладать харизмой, чтобы выступать на сцене. Кроме того, я ценю инициативность. Для успешной работы команды важно, чтобы каждый отвечал за определённый набор задач и проявлял инициативу, чтобы сделать свою работу ещё лучше.

Я очень редко вмешиваюсь в работу членов своей команды, потому что знаю, что все, кто со мной работают, сделают всё так, как нужно. Если мне приходится контролировать и часто поправлять чью-то работу, скорее всего, этот человек мне не подходит.

– Как вы реагируете на критику, как позитивную, так и негативную? Влияют ли отзывы на ваш выбор репертуара или на дальнейшее развитие группы?

– Честно говоря, как любой творческий человек, я всегда переживаю, если кто-то критикует мою работу. Но я умею различать конструктивную и неконструктивную критику. Если критика, по существу, я обязательно к ней прислушаюсь, сделаю выводы и приму меры по устранению недостатков. Если же критика неконструктивная и человеку «просто не нравится», но он не даёт конкретики, я понимаю, что вкусы у всех разные, и всем никогда не угодить.

– Как вы совмещаете творчество с другими аспектами жизни? Есть ли у вас другие интересы и увлечения помимо музыки?

– Вообще, я айтишник, и это тоже творческий процесс. Написание кода сравнимо с написанием нот на нотном стане, а результат — работающая программа — можно сравнить с апплодисментами после выступления. Мне удаётся совмещать творчество и айти-проекты, благо работа айтишника позволяет работать в любом месте, даже в перерывах между выходами на сцену.

В число моих немузыкальных интересов входят различные виды спорта: сноуборд, вейксерф, волейбол, теннис и т.д.

– Что вы считаете своим самым большим достижением в музыкальный сфере?

– Победа на международном фестивале «Московская весна Акапелла», где участвовало множество российских и международных коллективов из Германии, Сингапура, Филиппин, США, Великобритании и т.д., для меня особенная. Я выступал в категории соло с совершенно новой для меня программой: битбокс и луп-стейшн. Мой приз составил 10 000 долларов.

– Есть ли какие-то мифы о шоу бизнесе, которые вы хотели бы развеять?

– Главный миф о шоу-бизнесе — это то, что это вечный праздник, а не работа. Сложно понять, что на самом деле шоу — это только малая часть. Всё остальное — это бизнес. Это ежедневная работа по написанию песен, их продвижению и постоянное создание контента. Нет ни одного артиста, которому просто «повезло». У каждого есть свой путь, и поверьте, он был очень долгим и непростым.

– Как музыка влияет на вашу жизнь за пределами сцены?

– Я её не слушаю! Мне настолько хватает музыки на студии и на концертах, что дома или в машине я с удовольствием слушаю полезные подкасты, новости или стендапы. Как только начинается музыка, я убавляю громкость. Я выделяю специальное время, чтобы послушать новый альбом или новую песню, потому что наслушанность, несомненно, важна для хорошего музыканта. Но если у меня есть свободная минута, я лучше послушаю тишину.

– Что для вас значит успех? Как вы его определяете?

– Я, как айтишник и предприниматель, всё измеряю конкретными показателями. Количество прослушиваний, просмотров, цитируемость (сколько раз перепостили твоё видео или использовали аудио), количество аудитории — всё это говорит об успешности артиста. Всё остальное — напускная важность, дорогие «цацки», транслирование «успешного успеха» в соцсетях — это вообще неважно.

– Как вы создаете сценический образ группы и как он менялся за время существования «Gruver Band»? Как вы считаете, насколько важен сценический образ для восприятия вашей музыки?

– Образ артиста на сцене очень важен. Зритель воспринимает всё, что происходит на сцене, как единое шоу, и это не только музыка. Например, Антон Беляев пишет гениальную музыку и у них всегда очень крутое звучание на концертах, но, честно говоря, смотреть на их выступление всегда скучно.

Киркоров не просто так назвал себя королём российской эстрады и носит перья со стразами — он чётко понимает, что образ артиста выделяет тебя среди конкурентов и запоминается зрителям, хоть его музыка мне и не близка. Артиста любят не только за музыку, но и за образ. Важно развивать все аспекты гармонично.

– Виталий, планировали ли вы заняться сольным проектом? Мы знаем, что у вас уже есть несколько композиций! Какие цели и планы вы ставите в сольном продвижении?

– Сейчас я очень активно занимаюсь сочинительством и аккумулирую музыкальный материал, чтобы затем регулярно релизить треки и заниматься их продвижением.

Кто-то сказал, и не вспомню сейчас кто, что для того чтобы понять, какую музыку ты пишешь и о чём ты вообще, нужно написать 300 песен. Начав писать самостоятельно, я уже склонен с этим согласиться.

На начальном этапе писать самому очень сложно. Ты не понимаешь, в каком жанре работать, что тебе близко, какую вокальную манеру использовать — ты как слепой котёнок, выброшенный из корзинки с остальными котятами во внешний мир. Только с опытом твои глаза открываются, и ты всё больше понимаешь, куда двигаться. Поэтому писать нужно много — это очень важно. Даже если получается полное <…>, пишите всё равно! Со временем ваши работы будут становиться всё лучше и лучше.

– Ваши планы на будущее 2025 г., какие цели в музыкальном плане ставите перед собой? Есть ли новые проекты или направления, которые вы планируете развивать?

– В Новом году я планирую активно выпускать авторские треки, заниматься продвижением своей музыки и личного бренда. Кроме того, мы уже готовим очень интересный проект с известным боксёром, чемпионом мира и недавним гражданином РФ Кевином Джонсоном. Кевин круто читает рэп, хорошо поёт и играет на фортепьяно. Сейчас мы создаём авторские треки и музыкальную программу для совместных выступлений. Это будет очень круто и необычно.