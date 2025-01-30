Мила Абрамович – женщина, меняющая мир к лучшему

Знаете ли вы, что 26 января в Москве в уютном пространстве «Gagarin Space» состоялось вручение благодарственных наград участникам благотворительного новогоднего телепроекта, который собрал средства в поддержку детей Донбасса, оставшихся без родителей. Это событие стало не только важным шагом в помощи нуждающимся, но и ярким примером того, как доброта и человечность могут объединять людей.

Одной из ключевых фигур проекта стала Мила Абрамович, известный коуч личностного роста. Она не только приняла участие в организации телепроекта, но и выступила в роли ведущей, делая это событие еще более запоминающимся. Благодаря совместным усилиям с известными артистами эстрады, кино и телевидения, удалось собрать средства и отправить 300 подарков в Алчевский республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Возрождение».

На церемонии вручения благодарственных писем Мила была приятно удивлена, получив награду «Женщина мира — посол добра». Эта награда стала для нее символом правильно выбранного пути и подтверждением того, что её усилия не остаются незамеченными. Мила поделилась своими мыслями о том, как важно помогать друг другу в трудные времена:

«Мы с вами сейчас переживаем непростые времена, и только помощь друг другу, тепло, которым мы можем поделиться, спасут наш мир. Я в это верю», – поделилась Мила

С раннего возраста Мила осознала, что её призвание — помогать людям. Она считает, что именно в этом она находит смысл своей жизни и настоящее счастье. «Так сложилось, что чаще всего моя помощь нужна именно женщинам», — отметила она. Получение премии «Женщина мира — посол добра» стало для неё подтверждением того, что она движется в правильном направлении.

«Лев Толстой сказал: «Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе». Давайте продолжать делать этот мир лучше», — призвала Мила Абрамович всех присутствующих.

Её история вдохновляет многих на добрые поступки и напоминает о том, что каждый из нас может внести свой вклад в улучшение мира вокруг. Мила Абрамович — яркий пример того, как одна женщина может изменить жизни многих к лучшему.