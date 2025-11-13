Оплата публикаций

Что происходит с К-поп группой NewJeans?

Фото: Reuters

Стало известно, что двое участников NewJeans, Хейн и Хэрин, вернутся на свой звукозаписывающий лейбл Ador, что заставило фанатов усомниться в том, что К-поп-группа теперь распадется. В то же время, поклонники выразили опасения, что этот шаг может означать конец NewJeans в их нынешнем составе.

«Если только двое из пяти участников продолжат свои контракты, а остальные расторгнут их подобным образом, это, по сути, будет расформированием», — написал один человек на X.

«Отдельному человеку слишком сложно бороться с крупной компанией», — написал другой. «Мне просто нравятся девушки из NewJeans… Я по-прежнему буду поддерживать их».

Их первый сингл Attention возглавил корейские чарты, а их хит SuperShy в конце 2023 года попал в несколько списков «лучших за год», в том числе в списки, составленные журналами Rolling Stone, NME и Billboard. С момента своего дебюта NewJeans были готовы к стремительному взлету, заняв первые места в чартах.

Но затянувшаяся судебная тяжба вынудила их взять паузу.

Когда NewJeans переименовали себя в NJZ и попытались выпустить новую песню, их деятельность была приостановлена судебным запретом, инициированным Ador.

NewJeans втянуты в судебную тяжбу с Ador с тех пор, как в прошлом году группа из пяти человек объявила, что покидает агентство из-за плохого обращения и манипуляций. Ador опровергла эти заявления.

В прошлом месяце южнокорейский суд постановил, что контракт NewJeans с Ador, который действует до 2029 года, остается в силе. NewJeans заявили, что подадут апелляцию.

Этот спор потряс индустрию K-pop, где звукозаписывающие компании, как правило, строго контролируют своих артистов.

Ador является дочерним лейблом Hybe, крупнейшего музыкального лейбла Южной Кореи, который стоит за такими группами, возглавляющими чарты, как BTS.

В заявлении от X Ador написала, что Хейн и Хэрин решили «уважать последнее решение суда» после «вдумчивого обсуждения со своими семьями и тщательных обсуждений с ADOR».

«Мы просим фанатов оказать нам горячую поддержку и с уважением призываем вас избегать необоснованных спекуляций относительно участниц», — говорится в заявлении.

Планы относительно трех других участниц — Ханни, Даниэль и Минджи — неясны.

Юридический представитель NewJeans отказался от комментариев, когда с ним связалась Би-би-си.

Созданная в июле 2022 года группа NewJeans, участники которой в возрасте от 17 до 21 года, в 2024 году пережила серьезные разногласия со своим агентством.

Поводом для этого стало скандальное увольнение генерального директора Ador Мин Хи Чжина, который также был наставником NewJeans.

Затем NewJeans обвинили Ador в «жестоком обращении» и «преднамеренном недопонимании и манипулировании» и выдвинули несколько требований, включая восстановление Мина.

Когда эти требования не были выполнены, пятеро членов группы заявили, что покидают Ador, которая, в свою очередь, возбудила судебный процесс, чтобы помешать им уйти.

Доводы NewJeans были в конечном счете отклонены судом в решении, вынесенном две недели назад.

После этого решения адвокат NewJeans заявил, что доверие между группой и их руководством было «полностью подорвано» и что группа продолжит борьбу.

Несмотря на то, что NewJeans пообещали подать апелляцию на это решение, юристы в целом согласились с тем, что у них было очень мало шансов на победу, учитывая, насколько явно суд встал на сторону Ador.

Крайний срок подачи апелляции — конец среды. Неясно, подали ли NewJeans что-либо еще.

Публикуется по материалам зарубежных СМИ

