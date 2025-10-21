НОВИ САД (Сербия): «Дракон» Евгения Шварца на сцене молодежного театра

Классика хороша тем, что с десятилетиями, если не с веками, не устаревает. Пьеса Евгения Шварца «Дракон» как раз принадлежит к таковым. Спектакль поставлен режиссером Людмилой Фёдоровой.

Постановка – деликатное театральное путешествие по истории преследуемых, чистых и скованных душ. «Мы – люди – всегда ищем ответ и вину вокруг себя, в ком-то другом вокруг нас, считая, что другие виновны в обстоятельствах, в которых мы живем. В нашей пьесе мы попытались обратиться к себе, чтобы увидеть, не скрываются ли в нас ответы на вопросы, которые беспокоят…Вопрос только в том, где граница, где край, на котором мы должны быть полностью честны с собой, чтобы не потерять себя. Потому что, если мы не заметим эту границу вовремя, она может ускользнуть от нас. Прелесть этого текста в том, что он вне времени. Он был написан давным-давно, был актуален и тогда, и, вероятно, будет через 10, 20 или 30 лет», — рассказывает режиссер спектакля.

Думается, что актёры верно поняли текст пьесы Шварца: «…. Люди находятся под спудом информации, ложных эмоций, дешевого веселья настолько, что мы как род, немного «отказались» от сочувствия и просто больше не имеем сил. К счастью, всегда находится какой-нибудь «рыцарь Ланселот», который возьмет на себя жертву и принесет еще большую жертву, чтобы попытаться таким образом добиться справедливости, которая очень (не)умело скрыта…», — говорит Алекса Илич, исполнитель роли Ланселота.

Марина АБРАМОВА (перевод и адаптация текста), фото: Vladimir Veličković i Nemanja Banović