В сети Интернет покажут оригинальный сериал KION «Близкое счастье»

«Близкое счастье» — это история о любви, развернувшаяся на фоне яркого и контрастного Стамбула. В центре сюжета — русская девушка Нина, выросшая в Турции, и бизнесмен Руслан, владелец крупного торгового центра. Вместе с российскими актёрами Алиной Воскресенской, Михаилом Кремером, Анной Ардовой и Вадимом Андреевым в сериале снялись турецкие звёзды Ферхат Йылмаз, Йанкы Айхан, Огузхан Чеми, Мирай Акай и другие. Производство проекта — совместная работа KION, LOOKFILM и турецкой киностудии BRAVO. Режиссёр — Павел Дроздов («Ростов», «Смотритель маяка»), сценарий написали Елена Исаева («Постучись в мою дверь в Москве») и Ольга Михайлова («Куприн. Яма»), вдохновившись романом Эмиля Золя «Дамское счастье».

«Близкое счастье» — это не только название сериала, но и символ — торговый центр в Стамбуле, принадлежащий Руслану Адамову. После смерти жены герой целиком уходит в работу, воспитание сына и, несмотря на популярность у девушек, не заводит серьезные отношения. Но в его жизнь вмешивается встреча с русской девушкой Ниной. Дом ее приемных родителей сгорел, и теперь она отчаянно нуждается в работе. В ней Руслан видит не только хорошего продавца, но и человека с редким талантом: Нина предлагает идеи, которые помогают бизнесу процветать.

Постепенно между героями возникает взаимное чувство, однако на их пути — множество испытаний. Семья Руслана против его романтических увлечений, а влиятельная чиновница, с которой его связывали романтические отношения, намерена отомстить. Смогут ли влюблённые отстоять право на близкое счастье, когда всё вокруг против них?

Сериал был снят в Стамбуле — зрители увидят не только открыточные панорамы города, но и повседневную жизнь мегаполиса. Классическая эстетика турецких мелодрам здесь оживает через российский взгляд.

Алина Воскресенская признаётся, что работа над ролью Нины стала для неё настоящим переломным опытом. Съёмки в другой стране пробудили интерес к языкам и путешествиям, а общение на площадке с турецкой группой иногда происходило «на пальцах». Актриса видит в Нине сильную героиню, которая рассчитывает только на свои силы. Она трудолюбива, амбициозна и одержима любимым делом. Воскресенская отмечает, что в этом они чем-то схожи с Ниной, однако жертвенность ее героини гиперболизирована.

Для турецких актёров участие в российском проекте тоже стало интересным опытом. Йанкы Айхан отмечает, что съёмки проходили в динамичной, вдохновляющей атмосфере. Изучение русского языка стало для него творческим испытанием. Он считает «Близкое счастье» уникальным проектом, созданным благодаря смешению двух миров: российского и турецкого.