Владимир Спиваков завершит XI Рождественский фестиваль «Торжественной мессой» Бетховена

«Торжественная месса» Бетховена прозвучит на концерте-закрытии XI Московского Рождественского фестиваля духовной музыки в Светлановском зале ММДМ 24 января 2021 года. По уже сложившейся традиции вечер пройдет с участием художественного руководителя форума, народного артиста СССР Владимира Спивакова, Национального филармонического оркестра России и Академического Большого хора «Мастера хорового пения».

Ежегодно в рамках Московского Рождественского фестиваля духовной музыки гости Светлановского зала знакомятся с выдающимися музыкальными произведениями разных эпох, национальных школ и конфессий, тем самым приобщаясь к многовековому наследию христианской музыкальной культуры. В этом сезоне, когда весь мир отмечает 250-летие со дня рождения Людвига ван Бетховена, в рамках Рождественского фестиваля прозвучит одно из величайших творений венского классика – грандиозная «Торжественная месса».

Один из критиков так писал о ней: «Даже у Баха или Генделя не найти большего чувства пространства и звучности! Не было раньше и не будет потом такого сочинения, которое могло б продемонстрировать столь впечатляющее чувство цвета, раскрашивающего в разные тона созвучия и аккорды».

Подобно Мессе си минор И.С. Баха, «Торжественная месса» Бетховена ни по смыслу, ни по форме выражения, ни по масштабам не была предназначена для церковного исполнения. Нетрадиционен и ее финал: тема последней фуги была заимствована из заключительного хора «Мессии», одной из самых светлых, жизнерадостных ораторий Генделя. По замыслу Бетховена «Торжественная месса» заканчивается ликованием, прославляющим веру в жизнь. Примечательно, что сам композитор рекомендовал исполнять свою мессу в концерте, а в программе первого исполнения сочинения в Петербурге в 1824 году, это сочинение было названо Большой ораторией.

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