Фотовыставка легендарной американской художницы Сэнди Скогланд открывается в МАММ

Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет выставку легендарной американской художницы Сэнди Скогланд, ключевой представительницы жанра tableau photography — «постановочной» или «сконструированной» фотографии. Еще в начале 1980-х годов, задолго до появления программы Photoshop, Скогланд представила миру снимки своих невероятных сюрреалистических инсталляций, которые сразу же принесли ей международную славу.

Сэнди Скогланд. Свадьба © 1994 Sandy Skoglund / Courtesy: Paci contemporary gallery (Brescia – Porto Cervo, IT)





Сэнди Скогланд. Месть золотой рыбки © 1981 Sandy Skoglund / Courtesy: Paci contemporary gallery (Brescia – Porto Cervo, IT)

Сэнди Скогланд. Радиоактивные кошки © 1980 Sandy Skoglund / Courtesy: Paci contemporary gallery (Brescia – Porto Cervo, IT)

Сэнди Скогланд. Розовая раковина. Из серии «Размышления в доме на колесах» © 1977 Sandy Skoglund / Courtesy: Paci contemporary gallery (Brescia – Porto Cervo, IT)

Сэнди Скогланд. Горох на тарелке. Из серии «Натюрморт» © 1978 Sandy Skoglund / Courtesy: Paci contemporary gallery (Brescia – Porto Cervo, IT)

Сэнди Скогланд. Апельсин на коробке. Из серии «Натюрморт» © 1978 Sandy Skoglund / Courtesy: Paci contemporary gallery (Brescia – Porto Cervo, IT)

Сэнди Скогланд. Колени в ванне. Из серии «Размышления в доме на колесах» © 1977 Sandy Skoglund / Courtesy: Paci contemporary gallery (Brescia – Porto Cervo, IT)

Сэнди Скогланд родилась в 1946 году в Норт-Уэймуте, штат Массачусетс. Семья художницы часто переезжала и в 1960-х некоторое время жила неподалеку от Анахайма в Калифорнии, где был открыт первый в мире тематический парк развлечений «Диснейленд». Впоследствии Скогланд не раз говорила, что яркие краски Калифорнии оказали сильное влияние на ее восприятие цвета. С 1964 по 1968 год она изучала изобразительное искусство и искусствоведение в частном женском Колледже Смит, Нортгемптон, Массачусетс и мечтала о карьере модельера или карикатуриста. В рамках студенческой программы обучения за рубежом Скогланд провела один год в Сорбонне и Школе Лувра в Париже, где увлеклась авангардным кино. В 1969-м поступила в Университет Айовы, изучала кинематографию и мультимедиа, а в 1972-м получила степень магистра изобразительных искусств в области живописи. В том же 1972 году Сэнди Скогланд переехала в Нью-Йорк и поселилась в богемном районе Сохо, считавшемся центром современного американского искусства. В этот период она начала создавать свои первые работы в области концептуального искусства.

Необходимость задокументировать концептуальные идеи подтолкнула художницу к самостоятельному изучению техники фотографии.

Переломным моментом в творчестве Скогланд стало лето 1977 года. Тогда художница жила в меблированном трейлере на ферме в Ремсене и проводила в нем большую часть времени, занимаясь фотографией. «Кукольный» интерьер дома, имитировавший богатое убранство, вдохновил Скогланд на создание серии фотографий «Размышления в доме на колесах».

Художница запечатлела все, что окружало ее в быту: посуду, технику, снимала части собственного тела и их отражения в зеркальных поверхностях, стараясь уловить неожиданные сопоставления форм. Эта серия обозначила новый этап в творческой карьере художницы, связанный с постепенным переосмыслением принципов концептуального искусства и поиском нового художественного стиля.

В конце 1970-х годов Сэнди Скогланд окончательно отказалась от живописи в пользу фотографии. Этому способствовали интерес художницы к поп-культуре, эстетике китча и ее одержимость коммерческой фотографией. Скогланд завораживали «стерильные» изображения, создававшие образ «американской мечты». Ее внимание особенно привлекали снимки еды в глянцевых журналах и каталогах. Скогланд рассказывала, что «была поражена тем, как ловко реклама манипулировала сознанием потребителя». В серии фотографий «Натюрморты» 1978 года художница иронизирует над стратегиями создания рекламных образов. На ее снимках традиционная еда американского среднего класса превращается в декоративный объект или оптическую иллюзию. Начиная с серии «Натюрморты» тема еды становится одной из важнейших в творчестве Скогланд. По ее словам, это наиболее универсальный язык, понятный каждому. «В конце концов, едят все», — заключает художница.

В 1980 году Скогланд сделала одну из своих самых знаменитых фотографий «Радиоактивные кошки», в которой изобразила постапокалиптическую сцену, повествующую о жизни после атомной катастрофы. Снимок положил начало ее работе с инсталляциями и их последующей фотофиксацией. Уникальное сочетание нескольких видов искусства сделало

«Радиоактивных кошек» символом направления tableau photography. На первый взгляд может показаться, что кадр выполнен с помощью Photoshop, однако в действительности ярко-зеленые животные на снимке — это скульптуры, собственноручно вылепленные художницей из глины. Специально для фотографии она изготовила 25 фигур кошек в натуральную величину и разместила их рядом с актерами, которые выполняли заранее срежиссированные действия. «В этом образе есть надежда, — говорила Скогланд в одном из своих интервью, — кошки смогли приспособиться к новым условиям, и выглядят энергичными. Однако роль людей в новом мире остается неясной, а их будущее — неопределенным».

В январе 1981 года Скогланд получила грант от Национального фонда поддержки искусств, что позволило ей купить новый объектив для широкоформатной камеры Toyo. C ее помощью художница выполнила культовую фотографию «Месть золотой рыбки» и создала сюрреалистический образ, размывающий грань между сновидением и реальностью. «Моя работа напоминает об истории Франкенштейна, в которой люди создали нечто, что вышло из-под контроля и поглотило их», — говорит художница.

В 1981 году работы «Месть золотой рыбки» и «Радиоактивные кошки» были показаны на биеннале Уитни — важнейшем событии в художественном мире США, а Скогланд заняла ведущие позиции в области экспериментальной фотографии. В последующие десятилетия жанр tableau photography стал центральным в ее творчестве. Крупнейшие музеи мира специально заказывают ей инсталляции. В 1987 году фотографии инсталляции «Бриз на работе», сделанные по заказу Центра искусств Уокера в Миннеаполисе, были впервые продемонстрированы в рамках выставки «Скульптура в фотографии», а в 1989-м для выставки «Изобретение искусства», организованной парижским Центром Жоржа Помпиду, Скогланд создала инсталляцию «Лисьи игры». В июне 2000-го она закончила работу над проектом «Дышащее стекло», премьерный показ которого состоялся в нью-йоркском Музее искусства и дизайна.

Сегодня Сэнди Скогланд живет в Джерси-Сити, работает над новыми проектами и преподает фотографию в Ратгерском университете.

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