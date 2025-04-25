Хитмейкер Паша Панамо и звездный продюсер ZAMFFO объединились для записи совместного сингла

«Попутка» – совместная работа Паши Панамо и продюсера Zamffo, который впервые выходит из тени в роли артиста. Парни отлично дополняют друг друга, постоянно обмениваясь фразами о любви на танцевальном треке со стильным продакшеном и въедливыми топлайнами.

ZAMFFO – продюсер и автор песен, ответственный за множество хитов артистов от HammAli & Navai до Ramil’.

Паша Панамо – хитмейкер с миллионной аудиторией, продвигающий ретро-звук в актуальной поп-музыке России. С начала 2024 он выступил на Big Love Show среди громких имен российской поп-музыки, появился на нескольких летних фестивалях, включая масштабные «Белые ночи», а также дал ряд сольных концертов по России. Все это позволило артисту повысить свою узнаваемость не только на цифровых площадках, где он не переставал ежемесячно выпускать музыку, но и в медийном пространстве. Помимо этого, треки артиста собрали уже более 60 млн стримов на всех площадках, а регулярные ротации на радио и ТВ позволяют новой аудитории находить его музыку.