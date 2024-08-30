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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUВладимиро-Суздальский музей-заповедник стал информационным партнером премии АРХИWOOD

Владимиро-Суздальский музей-заповедник стал информационным партнером премии АРХИWOOD

editor
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Владимиро-Суздальский музей-заповедник стал партнером ежегодной общероссийской премии за лучшее архитектурное сооружение из дерева АРХИWOOD. Сотрудничество направлено на развитие деревянного домостроения — от его исторических истоков до современности. Участники соглашения планируют оказывать информационную поддержку этому сегменту и развивать культурное наследие деревянного зодчества в России.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник — один из крупнейших музеев России, основанный в 1958 году. Музейный комплекс включает крупнейшие собрания живописи, археологических артефактов, нумизматики и коллекции древнерусского искусства. Особое место занимают историко-архитектурные памятники русского зодчества (XII—XVIII вв.). На сегодняшний день музей насчитывает 45 экспозиций во Владимире, в Суздале и Гусь-Хрустальном, 8 выставочных залов, 64 памятника архитектуры, 7 из которых внесены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: Золотые ворота, Успенский, Дмитриевский соборы ХII века во Владимире, Рождественский собор ХIII века, ансамбль Спасо-Евфимиева монастыря, древнейшие памятники Боголюбова и Кидекши.

«Тектоника рубленой деревянной архитектуры, о которой рассказывает экспозиция под открытым небом Музея деревянного зодчества в Суздале, сегодня скорее является источником вдохновения, чем непосредственно формой реализации архитектурных проектов. И тем значимее наше сотрудничество, которое позволит обратить внимание на то, что понятие «русский дом» должно найти в наши дни свое переосмысление и воплощение, а мотивы и детали традиционного, народного, многовекового русского деревянного зодчества стать неотъемлемой частью архитектуры наших индивидуальных домов» – поделился Олег Рыжков, заместитель генерального директора по научной работе, Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

«Вместе мы не только сохраняем память о величии русского зодчества, но и вдохновляем новое поколение на создание уникальных произведений искусства. Объединение богатства историко-архитектурного наследия с современными тенденциями в архитектуре побуждает архитекторов и дизайнеров к поиску новых форм», — поделился Александр Львовский, директор московского представительства «Росса Ракенне СПб» (бренды АРХИWOOD / HONKA).

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