Владимиро-Суздальский музей-заповедник стал информационным партнером премии АРХИWOOD

Владимиро-Суздальский музей-заповедник стал партнером ежегодной общероссийской премии за лучшее архитектурное сооружение из дерева АРХИWOOD. Сотрудничество направлено на развитие деревянного домостроения — от его исторических истоков до современности. Участники соглашения планируют оказывать информационную поддержку этому сегменту и развивать культурное наследие деревянного зодчества в России.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник — один из крупнейших музеев России, основанный в 1958 году. Музейный комплекс включает крупнейшие собрания живописи, археологических артефактов, нумизматики и коллекции древнерусского искусства. Особое место занимают историко-архитектурные памятники русского зодчества (XII—XVIII вв.). На сегодняшний день музей насчитывает 45 экспозиций во Владимире, в Суздале и Гусь-Хрустальном, 8 выставочных залов, 64 памятника архитектуры, 7 из которых внесены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: Золотые ворота, Успенский, Дмитриевский соборы ХII века во Владимире, Рождественский собор ХIII века, ансамбль Спасо-Евфимиева монастыря, древнейшие памятники Боголюбова и Кидекши.

«Тектоника рубленой деревянной архитектуры, о которой рассказывает экспозиция под открытым небом Музея деревянного зодчества в Суздале, сегодня скорее является источником вдохновения, чем непосредственно формой реализации архитектурных проектов. И тем значимее наше сотрудничество, которое позволит обратить внимание на то, что понятие «русский дом» должно найти в наши дни свое переосмысление и воплощение, а мотивы и детали традиционного, народного, многовекового русского деревянного зодчества стать неотъемлемой частью архитектуры наших индивидуальных домов» – поделился Олег Рыжков, заместитель генерального директора по научной работе, Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

«Вместе мы не только сохраняем память о величии русского зодчества, но и вдохновляем новое поколение на создание уникальных произведений искусства. Объединение богатства историко-архитектурного наследия с современными тенденциями в архитектуре побуждает архитекторов и дизайнеров к поиску новых форм», — поделился Александр Львовский, директор московского представительства «Росса Ракенне СПб» (бренды АРХИWOOD / HONKA).