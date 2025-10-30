Военный хирург – святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Архиепископ Лука* – все военные годы возвращавший к жизни раненных бойцов – один из самых почитаемых святых XX века и выдающийся хирург, чьи научные труды до сих пор не потеряли своего значения. После канонизации святителя, с марта 1996 года, его мощи находятся в Свято-Троицком женском монастыре Симферополя и к ним, помещенным в серебряную раку, притекают тысячи верующих, ищущих духовного утешения и исцеления. При монастыре действует музей, посвященный святителю, где можно увидеть его личные вещи, фотографии и документы, а на выставке в Манеже будут представлены медицинские инструменты, которыми пользовался хирург Войно-Ясенецкий в период своей врачебной деятельности.

В самом начале Великой Отечественной войны епископ Лука обратился к Председателю Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинину с просьбой прервать его ссылку и отправить на фронт или в тыл, чтобы он как профессиональный хирург мог помогать раненым. В октябре 1941 года он был назначен консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакуационного госпиталя № 1515 Ровно через год он был возведен в сан архиепископа и ему, без отрыва «от работы в военных госпиталях», было поручено управление Красноярской епархией.

Получив в 1946 году назначение на Симферопольскую кафедру, святитель Лука в качестве профессора Войно-Ясенецкого был консультантом госпиталя в Симферополе, помогал госпиталю инвалидов войны, продолжал оперировать больных и до 1947 года читал доклады и лекции врачам, публиковал результаты своих медицинских исследований.

Верующие обращаются к святителю Луке с молитвами об исцелении от болезней, о благополучном исходе предстоящих операций, об укреплении сил в трудных жизненных ситуациях, о семейном благополучии. В период проведения выставки-форума в ЦВЗ «Манеж» каждый желающий сможет помолиться святителю перед его иконой и приложиться к святым мощам.

В этом году 5 ноября в Москву на XXI Церковно-общественную выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства» по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из симферопольского Свято-Троицкого женского монастыря будут принесены икона святителя Луки исповедника (Войно-Ясенецкого) и ковчег с его святыми мощами.

Организаторы выставки: Патриарший совет по культуре, Федеральное архивное агентство и Государственный архивом Российской Федерации.

* В миру — Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий