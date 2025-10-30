Оплата публикаций

БЕЛГРАД (Сербия): русскую живопись на выставке «Трудный путь. Творчество зарубежных художниц из Национального музея Сербии»

Именно произведения живописи, графики, пастели, рисунка, созданные женщинами, вошли в состав выставки, география которой обширна: Великобритания, Германия, Голландия, Италия, Польша, Россия, США, Швейцария.

Судьба каждой представительницы разных школ второй половины XIX-го – первой половины XX века – уникальна. На их жизнь влияли Мане, Ренуар, Дега, Тулуз-Лотрек, Эль Лисицкий, Роберт Фальк и Александр Родченко, однако путь в живопись и известность для каждой был далеко не прост.

В фондах Национального музея Сербии находятся картины француженок Розы Бонёр и Мари Лорансен, молодой Марии Башкирцевой, русской подданной, умершей в 25 лет во Франции, Сони Делоне, а также Любови Козинцовой – представительнице конструктивизма, супруги Ильи Эренбурга. После Второй Мировой войны художницы творили в более широком пространстве самовыражения – от ностальгии до магического реализма и эклектики постмодерна.

МАРИНА АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

