Дима Масленников, Милана Стар, Егорик и другие звёзды ответили на жаркие вопросы на VK Fest

в Москве завершился масштабный тур VK Fest, который в этом году объехал пять российских городов и собрал более 200 тысяч гостей. В столице на VK Fest в Лужники пришли более 85 тысяч зрителей. Федеральный семейный телеканал «СОЛНЦЕ» не мог пропустить такое событие и создал в рамках фестиваля свою Вселенную СОЛНЦА. Интерактивы, творчество, сладости, но главное — жаркие вопросы для звёзд в специальной рубрике «Солнечные вопросики», которую снимала телеведущая, актриса и standup-комик Кира Нудель. Одним словом, «СОЛНЦЕ» раздал жару на VK Fest.

Кира Нудель, ведущая рубрики «Солнечные вопросики»:

«Для меня это был классный опыт, а особенно в такой тёплой и солнечной атмосфере. Благодаря телеканалу СОЛНЦЕ я получила массу впечатлений, мои эмоции зашкаливали, но главное, звёзды давали, действительно, интересные ответы на мои жаркие вопросы. Например, Егорик признался, с кем готов прожить 10 лет в одной палатке ради коллабы, Дилара хотела бы наснимать рилсы с Лерой Bearwolf, а ребята из Adrenaline House, рассказали, что Никита Шульгин — их главный сладкоежка и ест ложками шоколадную пасту. Их ответы, а также ответы других блогеров, с которыми мне удалось пообщаться, смотрите в сообществе “СОЛНЦА” в VK».

В чем Кире признались звёзды?

– Какую самую необычную вещь вы взяли на фест?

Ольга Бузова, певица и телеведущая:

«У меня есть всё на всякий случай, я человек, который кладёт пакет в пакет. Не выбрасывает ни один пакет. А вдруг пригодится? У меня с собой даже иголка с ниткой. Всегда страховочный костюм, взяла сегодня 3 пары обуви! Все в хозяйстве пригодится».

– На какого сказочного персонажа вы похожи?

Дима Масленников, блогер, телеведущий:

«Мне максимально подходит ослик из одного известного мультфильма. Я иногда такие вещи делаю — чисто осёл!».

– Если бы эмоции после выступления можно было продать, на что бы вам хватило?

Zlata и Miroslava Быковы, блогеры:

Злата:

«Мне бы хватило на миллиард Лабубу. Это очень круто, такой адреналин! Я выхожу со сцены и мне хочется выступать еще».

Мирослава:

«Слишком большая сумма! Не знаю, что выбрать. Наверное, хватило бы на триллиарды собачек».

Милана Стар:

«От эмоций перед выступлением и после выступления — мне бы хватило на очень много! На новое концертное шоу, точно».

– С кем из блогеров ты бы затусила на летнем фестивале на неделю?

Карина Каграманян:

«Интересный вопрос. Я думаю, что с Катей Клэп! Это мой кумир, я на ней выросла. Знаете, а мне уже сейчас так дети говорят: “Я на вас вырос!” Господи, так и до пенсии недалеко».

«Участие в VK Fest стало для нас ярким событием и отличной возможностью встретиться с нашей аудиторией в живом, весёлом формате. “CОЛНЦЕ” — телеканал, который объединяет детей и родителей, и мы рады, что смогли подарить гостям фестиваля атмосферу радости, творчества и ярких эмоций. Мы с большим трепетом подошли к подготовке нашей зоны, чтобы каждый гость, большой или маленький, нашёл для себя что-то интересное и увлекательное. Подобные события помогают нам лучше понимать интересы аудитории и вдохновляют на создание идей и новых форматов, способных заинтересовать и увлечь наших зрителей», – рассказала директор по маркетингу телеканала «СОЛНЦЕ» Ирина Тарунова.