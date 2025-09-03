В Приморье привезли полотна русских авангардистов

В рамках культурной программы X Восточного экономического форума (ВЭФ) при поддержке ВЭБ.РФ открылась уникальная художественная выставка «Авангард. Рождённые временем» из коллекции Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых (Киров). Выставка будет доступна в Приморской государственной картинной галерее.

В экспозицию вошли 57 живописных и графических работ 30 художников. Среди них — Василий Кандинский, Илья Машков, Михаил Матюшин, Александр Родченко, Пётр Кончаловский, Роберт Фальк, Николай Фешин. Эти произведения ярко отражают поиски новых форм и направлений в русском искусстве начала XX века. Организаторами выступили Фонд наследия русского зарубежья, Дом русского зарубежья имени А. Солженицына.

«Авангард – искусство, доказывающее, что русские способны быть впереди всех – и в культуре, и в развитии технологий. Уникальная историческая эпоха отразилась в особом взгляде художников на мир, творческой смелости и неукротимой созидательной энергии. Их наследие сегодня помогает нам строить современную Россию, устремленную в будущее», – говорит председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В открытии выставки принял участие консул по вопросам образования Генерального консульства Китайской Народной Республики в г. Владивостоке г-н Ван Дацзюню. Он отметил особую символичность открытия выставки 3 сентября, в День, когда в наших странах отмечается окончание Второй Мировой войны, подчеркнув роль искусства и культурного обмена в укреплении взаимопонимания и мира.

Русский авангард –– это мост между двумя эпохами масштабных перемен, попытка найти в энергии творческого бунта прошлого вдохновение и смыслы для осознания стремительных изменений в современном мире: инновации, развитие промышленности, появление новых технологий и материалов.

«Восточный экономический форум –– важнейшее событие для развития Дальнего Востока. В этом году в рамках культурной программы ВЭФ наш Фонд привез во Владивосток уникальную выставку подлинных произведений выдающихся художников русского авангарда: Василия Кандинского, Александра Родченко, Петра Кончаловского и многих других. Надеемся, что выставка не только вызовет искренний интерес гостей форума и жителей Владивостока, но и станет катализатором новаторских идей для жизни и бизнеса», — отметила исполнительный директор Фонда наследия русского зарубежья Елена Чернышкова.

«В 20-х – 30-х годах прошлого века именно русский авангард задал направление развития мирового искусства на десятилетия вперед. В этом главный смысл нынешней выставки, поскольку российские инновации в современной жизни призваны также стать исторической вехой в жизни общества и в мировых делах», – комментирует директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко.

Кроме выставки, на площадке Приморской картинной галереи прошла обширная культурная программа: перформанс от Студии театра и театральных технологий Школы креативных индустрий Филиала РГИСИ в г. Владивосток; открытие уличных арт-объектов в стиле супрематизм; уникальный мастер-класс «Авторская гравюра в стиле русского авангарда», где каждый сможет создать собственный авангардный шопер.

Специально к открытию выставки был проложен арт-маршрут «Авангард на Партизанском», в котором участвуют легендарный книжный магазин, городские кофейни, рестораны, фудкорты. Путешествие по этому маршруту с книгой про авангард и любимым кофе художников-авангардистов, — уникальная возможность для горожан: «Смотреть! Читать! Пробовать на вкус!» передовое искусство.

Фото © пресс-служба ВЭБ.РФ