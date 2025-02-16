Воссозданы уникальные витражи павильона № 6 «Химия» на ВДНХ

Завершается масштабная реставрация павильона № 6 «Химия» (бывший Литовской ССР), построенного в 1954 году и являющегося объектом культурного наследия федерального значения. Три уникальных стеклянных витража, которые ранее были полностью утрачены, художники-витражисты воссоздали по архивным документам.

История павильона № 6 Главной выставки страны началась в 1954 году. Изначально это была выставочная площадка достижений Литовской ССР. Но уже в 1964 году павильон был передан под экспозиции Академии наук СССР и получил новое название «Химия». В связи с изменением общей тематики экспозиции были утрачены некоторые элементы оформления фасадов и интерьеров. В их числе и огромные витражи на окнах.

Специалистам потребовался не один год, чтобы выяснить, какими были «стеклянные картины». В этом помогли исторические фотографии, а также кадры документального фильма, запись которого была обнаружена в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске. После того как мастера определили оригинальный цвет каждого из фрагментов витражей, началась разработка эскизного проекта. На следующем этапе были изготовлены так называемые «картоны» — шаблоны витражей в натуральную величину, в соответствии с которыми потом нарезают стекла. Большинство стеклянных элементов изначально не имеют цвета и окрашиваются вручную. Каждый элемент обжигается в печи при температуре 630 градусов до 8–10 раз.

Всего на фасаде павильона три окна с витражами. Высота каждого окна составляет 5 метров, ширина — 2 метра. Центральный витраж украшает изображение отважной партизанки, которая повторила подвиг Зои Космодемьянской и навсегда осталась 20-летней в 1943 году. Это Марите (Мария) Мельникайте — героиня партизанского движения в Литве и Белоруссии в Великую Отечественную войну. Она стоит на фоне неба и родного города Зарасая. Чтобы передать пейзаж с исторической точностью, реставраторы изучили архитектуру города до начала и в годы войны.

На витраже справа, если находиться со стороны улицы, изображен генерал армии Иван Черняховский. В Великую Отечественную войну войска под его командованием участвовали в Курской битве, в Киевской, Белорусской, Вильнюсской и других операциях. А на «стеклянной картине» слева Винцас Мицкявичюс-Капсукас — революционер, публицист, литературный критик и политический деятель, посвятивший свою жизнь борьбе за свободную и справедливую Литву.

Центральные композиции витражей обрамляют фрагменты с растительным орнаментом. Изображения на них: золотистые колосья, синие васильки и лиловые колокольчики ― складываются из множества (более 300) разноцветных стеклянных деталей, соединенных свинцовой протяжкой. На сборку любого из них в мастерской потребовалось более недели. В отреставрированные оригинальные металлические рамы установлено по десять таких фрагментов.

Ранее в ходе реставрации павильону вернули историческую скульптурную композицию «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР». Высота всей скульптурной композиции достигает около трех с половиной метров, а высота самих фигур рабочего и колхозницы — приблизительно трех метров. Монумент венчал здание павильона с 1954 по 1964 год. Утраченную скульптурную композицию воссоздавали по сохранившимся архивным чертежам и фотографиям. На фасадах здания реставраторы также восстановили два барельефа. На одном из них изображены доярка и свинарка, на другом — агрономы с урожаем. В 1960-х годах барельефы заложили кирпичом, благодаря чему они и сохранились до наших дней. По историческим технологиям была восстановлена терразитовая штукатурка и лепной декор фасадов, воссоздан деревянный кессонированный декор потолка выставочного зала. В кессонах деревянного потолка отреставрированы 90 уникальных люстр, восстановлены гипсовый и штукатурный декор.

После завершения реставрационных работ в павильоне № 6 откроется торгово-выставочный центр Республики Абхазия. В нем разместятся экспозиции, посвященные истории, культуре и достижениям страны, а также кафе национальной кухни.