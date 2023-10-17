Астраханский театр оперы и балета представил премьеру балета, которому уже более полутора веков и который является одним из самых знаменитых балетов русской императорской сцены - «Баядерка».

Театр не станет рассуждать на тему, на сколько удался спектакль: одни зрители приходят за историей и воспринимают всё эмоционально, другим нравится наблюдать за виртуозным исполнением танцев, третьи просто являются поклонниками кого-то из исполнителей и по совокупности причин с трудом воспринимают на её/его месте кого-то другого.

Но, тем не менее, представление очаровало великолепными костюмами, потрясающими декорациями, которые мастерски создал художник-постановщик - Дмитрий Чербаджи. Со сцены буквально дышала культура древнего народа Земли, природа Индии. Декорация дворца поражает золотым блеском, на этом фоне завораживающе выглядят костюмы, для которых использованы индийские ткани, вышивка и стразы.

Как-то сразу вспомнилась сказка о Маугли и слова из религиозного учения Востока: «Я, играющий бесчисленными вселенными, приглашаю тебя к игре. Правил в игре два: сохраняй гармонию частей и получай удовольствие от происходящего». И действительно, удовольствие колоссальное, несмотря на трагичность сюжета.

На очень высоком профессиональном уровне выстроена хореография балетмейстера-постановщика, народного артиста России - Юрия Клевцова, с использованием оригинальной хореографии Мариуса Петипа. Но танцовщики весьма осторожны, сложилось впечатление, что все соблюдали некий политес – Солор был очень осторожен с Никией, она – внимательна к нему и благодарна. От Гамзатти хотелось бы увидеть более точной передачи смены настроения, от отчаяния до воспоминания о своем высокородстве, и уязвленной гордости. Соперница красива, но по своему статусу ей не ровня. А тот, что обещан ей, оказывается, любит эту – другую!

Нельзя не сказать о танце Золотого божка и не отдать должное тому, как остро и четко чеканились позы в вариациях. В картине Теней стоит отметить минималистическую роскошь. Совершенно очаровательными предстали кордебалетные тени, которые очень походили на потусторонних эфемерных созданий.

Оркестр под управлением дирижера-постановщика, заслуженного деятеля искусств Республики Северная Осетия – Алания - Евгения Кириллова, умело сохранил все присущие композитору черты. Он точно передал общее настроение, был удобен для танцев, а главное — точно следовал за выверенной хореографической драматургией.

Подводя итоги, о постановке смело можно сказать, что она задает вопросы, которые не чужды и современному зрителю, какой сделать выбор - откликнуться на зов сердца или следовать земным правилам.

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