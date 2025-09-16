АртМосковия: регламент публикаций, оплата

Папуа – Новая Гвинея. 50 лет независимости!

папуа - новая гвинея 50 лет
Фото: сайт mikluho-maclay.org

16 сентября 2025 года Папуа – Новая Гвинея празднует 50-летие независимости!
 
За прошедшие полвека Папуа — Новая Гвинея (ПНГ) прошла впечатляющий путь развития. Страна стала признанным участником международного сообщества, показав возможности сочетания традиционных ценностей и современного прогресса.
 
В своем обращении к премьер-министру Джеймсу Марапе директор Фонда им. Миклухо-Маклая, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона ИВ РАН Николай Миклухо-Маклай подчеркнул: «Мы высоко ценим дружественные связи между нашими странами, которые укрепляются благодаря общим усилиям в области науки, культуры и образования». 
 
Фонд им. Миклухо-Маклая будет и впредь способствовать развитию научных и культурных связей, поддерживая инициативы, направленные на сохранение уникального культурного наследия Папуа — Новой Гвинеи и сохранения исторической памяти об отечественных исследователях Океании.
 
В 2025–2026 г. к 50-летию независимости Папуа – Новой Гвинеи в столице Порт-Морсби организован музейно-выставочный проект «Ван Бел» («Wan Bel» – это фраза на ток-писин, означающая «дух сообщества»). Более 40 музейных учреждений из 12 стран, представляющие и поддерживающие культуру Папуа – Новой Гвинеи примут участие в мероприятиях. К участию приглашены российские музеи в которых хранятся предметы материальной культуры острова Новая Гвинея. 
 
В рамках «Ван Бел» Фонд им. Миклухо-Маклая представил обновленный онлайн-ресурс «Онлайн-музей Н.Н. Миклухо-Маклая 2.0» на русском и английском языках. Экспозиция «Онлайн-музея Н.Н. Миклухо-Маклая» позволяет познакомиться с историей первой встречи русского ученого Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846–1888) с коренными жителями северо-восточного побережья острова Новая Гвинея (1871 г.), а также больше узнать о традициях коренных жителей Папуа – Новой Гвинеи и работе отечественных исследователей Океании. 

