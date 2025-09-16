Марина Шторм: «Мне хочется, чтобы каждый прожитый день приносил пользу»

Писать книги всегда было занятием интересным, но неблагодарным. Сотни, тысячи написанных произведений по всему миру за всю его историю так и канули в Лету, не найдя успеха у читателей. А, быть может, они все же принесли пользу кому-то, подарили надежду, дали вдохновение и тем самым сыграли свою роль? Сегодня мы задали несколько вопросов молодой писательнице Марине Шторм по случаю выхода ее романа «Огненная Земля». Она выбрала весьма необычную, интересную и, возможно, очень своевременную тему для своей книги. Пожелаем ей удачи!

– Здравствуйте, Марина! «Огненная Земля» это ваше дебютное произведение? О чем оно?

– Да, роман стал моим дебютным, официально изданным, произведением.

Тема книги — война между Англией и Аргентиной из-за Фолклендских островов в 1982 году. История рассказана глазами мальчика по имени Джек, который живет со своей семьей на Огненной Земле. Примером для него является отец, капитан корабля. Он знакомит его с морем и прививает любовь к морской тематике. Джек дружит с мятежной соседкой-аргентинкой Евой. Их семьи очень дружные. Спустя годы Джеку и Еве предстоит сделать непростой жизненный выбор, став непосредственными участниками знаменитых событий, которые кардинально изменят их жизнь и судьбу. На весах семейные ценности или долг перед Родиной. Что выберут главные герои? Ответ на этот вопрос читатель узнает только после того, как дочитает книгу до конца.

Я и раньше писала, и есть детские книги, но тогда я была так юна, что не знала как публиковать книги, куда идти. Да и сейчас всеми организационными вопросами занимается мой супруг.

– Как родилась идея сюжета?

– Когда я училась в университете на факультете международных отношений, мною на экзамене был вытащен билет о Фолклендской войне 1982 года. Тогда мне захотелось углубиться в эту тему и я стала изучать вопрос территорий. Этот вопрос между странами до сих пор остаётся открытым и лишь спустя 15 лет, в 2022 году я к нему вернулась. Тогда я работала с Антиквариатом. Подруга уговорила пойти меня на рок-концерт на заброшенном заводе. Я росла в консервативной семье и впервые выбралась в такое место. И за это благодарна судьбе. Там я и познакомилась со своим супругом. Он, как и я согласился составить компанию своему другу. Оскар художник и композитор. Он пригласил меня на свой концерт в Петербурге в историческом здании особняка Гурьевых-Нарышкиных, и его музыка настолько меня впечатлила и вдохновила, что в Антиквариате и рождались первые строчки «Огненной Земли».

– Что вы любите читать сами? У вас есть любимые авторы?

– В детстве это были «Отцы и дети» Тургенева, «Мертвые души» Гоголя. Эти книги впечатлили меня, когда мне было 10. Особенно Базаров с его нигилизмом. Но он все же смог испытать силу любви. А старинный помещик Плюшкин (стоял в доме у моей бабушки на комоде), обладая богатством, отличался невероятной скупостью. Будучи ребенком я так и не смогла расшифровать эту загадку жадности. Потом я открыла Чарльза Диккенса и Ремарка. Экзюпери, Гёте, Джек Лондон, Сервантес… Но по-настоящему меня смог удивить Рэй Брэдбери и его Дуглас Сполдинг. Двенадцатилетний мальчик. Благодаря ему во взрослом возрасте я погрузилась в детство. Ведь именно в нем человек свободен от насущных дел и обязательств. И у него предостаточно времени на мир.

– Ваш роман только вышел и его дальнейшая судьба пока неизвестна. Но интересно узнать, что для вас является писательским успехом?

– Изначально я писала книгу не ради прибыли. Мне хотелось поделиться с читателями историей и отдать дань памяти погибшим в этой войне. И хотя речь идет о конкретных событиях, «Огненная Земля» — книга памяти великой истории, где есть любовь, благородство, отвага, дружба и честь. Моя глобальная — цель создать в будущем фонд помощи детям с аутизмом. И каждый экземпляр проданной книги сможет хоть как-то быть полезным в этом деле. Я не понаслышке знаю об этом. И мне хочется, чтобы каждый прожитый мною день приносил пользу. Пусть поначалу скромную, но все таки полезность, во благо людей.

Писательский успех — это неиссякаемое вдохновение, счастливая семья, поддерживающая аудитория и финансовая стабильность.

– Зарабатывать на продаже книг сегодня очень сложно. Практически все писатели имеют вторую профессию. А как у вас обстоят с этим дела?

– Мы с супругом с этим столкнулись. Реклама, издание и другие нюансы касаемо книги не бесплатны. К сожалению, за всё приходится платить. Но, несмотря на все перипетии и трудности, я работы не боюсь, да и Оскар тоже. Муж, будучи композитором и художником, дополнительно работал и в такси, и на стройке, и в доставке, чтобы помочь мне с книгой. Нам сильно помогает и всегда поддерживает моя лучшая школьная подруга Ирина. Еще в момент выхода книги у нашей знакомой сильно заболел муж и не мог работать, срочно были нужны деньги на лечение. Тогда я пошла работать в магазин Дикси, собирать заказы. К счастью, деньги платили на следующий день. И за месяц мы смогли насобирать все дружно на его лечение. С ним всё хорошо и мы счастливы. Я не побоюсь с уверенностью заявить, что я самый богатый в мире человек. Сейчас моя профессия быть мамой нашему полуторогодовалому малышу, супругой и партнёром моему мужу. Вместе мы работаем над новым проектом и параллельно с этим я уже начала новую книгу.

– Расскажите о своих планах на будущее.

– Вспоминаю Вуди Аллена: «Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Есть вера в книгу, есть вера в успех. Пусть будет экранизация «Огненной Земли». Также надеюсь, что вдохновение не покинет меня и я напишу еще достойные произведения, за которые мне будет не стыдно. Откроем с мужем фонд помощи детям, как изначально было задумано. На всё воля Создателя.

– Что бы Вы пожелали своим читателям.

– Я желаю бесконечного счастья и взаимной любви! И, конечно, обрести свой путь в плане реализации. Ведь дело жизни, несомненно, наполняет нас положительными эмоциями и энергией.