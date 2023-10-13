Певица только стала покорять музыкальную индустрию, но уже смогла найти своих слушателей. Сейчас исполнительница во всю пишет музыку, выпускает клипы и выступает на концертах. Но никто не знает с чего начинался путь LYUDMI. В интервью певица поделилась с читателями АртМосковии воспоминаниями о музыкальном детстве, своем первом выступлении и отклике от слушателей.

– Какое воспоминание из вашего детства наиболее ярко связано с музыкой?

– Я пела народные песни, недолго, правда. Для меня это было небольшой травмой, потому что дети меня дразнили за то, что я пою непопулярные песни. А ещё музыка у меня ассоциируется почему-то с тем, как мы с папой на машине ездили в отпуск и по дороге покупали кассеты. Одной из кассет, я помню, мы купили группу «Тату». И слушали её всю дорогу.

– Когда и как вы поняли, что музыка для вас — это ваше призвание?

– Говорить, что музыка – это призвание, мне кажется, стоит только про людей, которые творят что-то гениальное или посвящают всего себя этому. Я же занимаюсь не только музыкой. Я занимаюсь другим видами деятельности, в какой-то момент музыка меня вылечила, когда я очень сильно болела душой. Я начала писать песни, и это было такое моё самолечение и сейчас, вот эти все новомодные тревожности, какие-то психологические проблемы, когда ты занимаешься музыкой, они лечатся, поэтому музыка для меня — это то, наверное, без чего я не могу существовать. Но я не могу сказать, опять же, что я отдаю всю себя ей. Это моё самое большое лекарство.

– Какие артисты или музыкальные жанры оказали наибольшее влияние на вас в юности?

– Я почему-то вспоминаю всегда, что Prodigy мы повально слушали всей школой. Да я всё слушала. Я всегда слушала всё, у меня нету какого-то скептического взгляда на какие-то новые веяния и на старые тоже нет. Я могу послушать как Анну Герман, так и Максим или там какие-то новые группы.

– Можете ли вы рассказать нам о первом публичном выступлении в вашей жизни?

– Я помню первое публичное выступление. Это, наверное, было как раз-таки в школе, я пела народные песни, валенки, кстати, всем очень нравилось, как я пела, но меня почему-то всегда затягивали в такие корсеты русские народные, затягивали очень сильно. И в итоге мне не хватило дыхания. Вот, что я запомнила. У меня ещё одна травма появилась, всё про травмы.

– Музыкальная индустрия - довольно напряженная сфера деятельности, сталкивались ли с трудностями? Поделитесь...

– Я в эту сферу пришла уже в осознанном возрасте. У меня не было каких-то эмоциональных всплесков. Я всё с толком, с расстановкой делаю. Ну, встречались какие-то мне люди не очень компетентные и не очень приятные, но я их оставляла в прошлом и шла дальше. Я уже на это всё смотрела осознанно, потому что всё-таки мне не 17 лет.

– Как вы получаете вдохновение для создания новых песен? Есть ли определенные моменты или места, которые вас вдохновляют?

– Когда я начала только этим заниматься, вдохновением была моя большая боль сердечная. Я написала несколько песен и поняла, что я могу это делать. А по поводу мест, мне кажется, вся Москва состоит из этих мест воспоминаний. А иногда я вдохновляюсь чьей-то историей, разговариваем с подругой, она рассказывает о своих каких-то событиях в жизни, я вдохновляюсь и пишу об этом песню.

– Какой отклик от слушателей? Что чаще всего пишут в директ?

– Ой, отклик от слушателей — это, наверное, то, что заставляет меня двигаться дальше и очень-очень воодушевляет, мне обычно пишут девочки, девушки, женщины, кто-то даже спрашивает совет, кто-то говорит, что я им помогла пережить какую-то жизненную ситуацию. Кто-то даже писал, что я помогаю справиться с событиями, которые происходят в мире в последнее время. Это очень-очень приятно, и это самое ценное.

– Какие факторы влияют на выбор темы или текста вашей песни? Есть ли у вас какая-то особенная история, которую вы хотите передать через свою музыку?

– Нет никаких факторов, которые влияют на выбор темы, я просто пишу то, что пережила сама или то, что услышала извне, какую-то историю передаю своими словами. А подстраиваться под что-то мне бы не хотелось.

– Если не музыка, то что? Кем бы вы стали или может хотели бы стать?

– Ну я уже говорила, что музыка — это не основная моя сфера деятельности. Это то, что я делаю для души. Я занимаюсь управлением ресторанами. А в прошлом я работала в банковской сфере. Но музыка, конечно, сопровождает меня по жизни.

– Как вы справляетесь с стрессом и негативом?

– Несмотря на то, что я такая полуосознанная уже, иногда я с ним не справляюсь, и очень от этого становится грустно, но я себе даю какое-то время, 2 дня погрустить, могу даже ничего не делать, правда это происходит крайне редко, а потом дальше в путь. Я понимаю, что это всего лишь плохой день, но не плохая жизнь.

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