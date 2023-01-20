Вышел тизер-трейлер и постер к первой части нового анимационного проекта «Коты Эрмитажа

Вышел тизер-трейлер и постер к первой части нового большого анимационного проекта студии «Лицензионные бренды» (обе части анимации «Большое путешествие») «Коты Эрмитажа». Приключенческая комедия для всей семьи о подвигах пушистых супергероев выйдет в прокат 23 марта 2023 года. В планах уже несколько следующих фильмов о проделках котов-любителей искусства. Прокатчик фильма – кинокомпания «Наше кино».

Юный кот по имени Винсент в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, что столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Винсент мечтает обрести настоящую кошачью семью, но не хочет терять и своего друга Мориса, спасшего ему жизнь. Винсенту приходится скрывать приятеля, у которого к тому же есть одна «маленькая слабость» – Морис обожает грызть шедевры живописи. Ситуация максимально усложняется, когда в Эрмитаж прибывает одна из величайших картин человечества – «Мона Лиза», сгрызть которую – мечта всех мышей. Но ни Винсент, ни Морис, ни коты Эрмитажа не подозревают, что картину собираются похитить. И теперь Винсенту придется проявить всю свою изворотливость и смелость, чтобы спасти шедевр, защитить честь музея и завоевать любовь кошки по имени Клеопатра из египетского зала.

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