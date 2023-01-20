Выставка «Музей на книжной полке» в Государственном музее А.С. Пушкина

Выставка дает редкую возможность познакомиться с современной библиофильской книгой, рассмотреть ее снаружи, заглянуть внутрь и получить представление об этом уникальном явлении. Тиражи библиофильских изданий малы, они не имеют такого широкого распространения, как массовые книги. При том что экземпляры особой части тиража нередко достигают уровня поистине музейной ценности, о них знают только в узком кругу знатоков. Возможность у широкой аудитории ознакомиться с такими книжными раритетами появилась благодаря коллекционерам, предоставившим для выставки экземпляры из своих личных библиотек.

Настоящая выставка приурочена к пятилетию Издательства Столяровых, занимающегося созданием библиофильских книг. Небольшое семейное предприятие начало работать в 2018 году, используя в производстве «точную печать». Эта техника, основанная на научных достижениях, зарекомендовала себя и используется в музейном деле. Благодаря ей создаются качественные копии оригиналов, хранящихся в музеях. Издательство адаптировало эту идею для книги, что позволило увидеть иллюстрацию именно такой, какой ее нарисовал художник. Он ставит подпись и клеймо мастерской на каждом экземпляре.

Старания издателей – сделать книгу как можно лучше, используя самые передовые технологии печати – нашли отклик у художников. С Издательством Столяровых изъявили желание работать признанные мастера: Юрий Иванов, Анатолий Иткин, Анастасия Архипова, Герман Мазурин, Дмитрий Белюкин, Михаил Федоров, Анатолий Елисеев, Юрий Ноздрин, Ирина Дмитренко, Борис Косульников. Художники поддержали издателей, поделились своим богатейшим опытом и внесли свой вклад в развитие современной библиофильской книги. Благодаря их участию на свет появляются экземпляры особой части тиража, содержащие оригиналы иллюстраций.

Работу Издательства Столяровых поддерживают не только художники, но и коллекционеры. Важнейшим фактором, определяющим направление работы издателей, является их членство в Национальном союзе библиофилов. Многолетнее пребывание в библиофильской среде, полученные там знания и опыт стали опорой и путеводной нитью для Издательства Столяровых. Главный отличительный признак библиофильского издательства в том, что для него основной задачей является создание совершенной книги – такой, которая по достоинствам художественного оформления, полиграфического исполнения и использованным материалам способна удовлетворить самым взыскательным вкусам знатоков и ценителей книги — библиофилов.

Именно такие книжные раритеты можно увидеть на этой выставке.

Фото – Государственный музей А.С. Пушкина

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