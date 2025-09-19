Вышел тизер второго сезона хита «Подслушано в Рыбинске»

Впервые тизер был представлен вчера на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра PREMIER. Постановщиком тизера выступил создатель и сценарист первого сезона Иван Баранов, однако режиссером проекта останется Петр Тодоровский. Производством также займется кинокомпания 1-2-3 Production.

Из тизера стало известно, что к своим ролям вернутся Юлия Хлынина и Михаил Кремер, которые сыграли предприимчивую и неподкупную начальницу отдела полиции Зою и влюбленного в нее подчиненного Баяна. В каком городе будут происходить события второго сезона, создатели держат в тайне. Также не раскрываются главные герои грядущей истории. Тизер озаглавлен «Подслушано в …», намекая на то, что проект будет выполнен в жанре антологии.

Иронический детектив «Подслушано в Рыбинске» стал бесспорным хитом первого полугодия на платформах PREMIER и START. «Подслушано в Рыбинске» также имеет 100-процентный положительный рейтинг среди российских кинокритиков на агрегаторе рецензий Кинопоиска.