АртМосковия: регламент публикаций, оплата

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноВышел тизер второго сезона хита «Подслушано в Рыбинске»

Вышел тизер второго сезона хита «Подслушано в Рыбинске»

editor
By editor
78
подслушано в рыбинске
Фото © START / PREMIER

Впервые тизер был представлен вчера на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра PREMIER. Постановщиком тизера выступил создатель и сценарист первого сезона Иван Баранов, однако режиссером проекта останется Петр Тодоровский. Производством также займется кинокомпания 1-2-3 Production.

Из тизера стало известно, что к своим ролям вернутся Юлия Хлынина и Михаил Кремер, которые сыграли предприимчивую и неподкупную начальницу отдела полиции Зою и влюбленного в нее подчиненного Баяна. В каком городе будут происходить события второго сезона, создатели держат в тайне. Также не раскрываются главные герои грядущей истории. Тизер озаглавлен «Подслушано в …», намекая на то, что проект будет выполнен в жанре антологии.

Иронический детектив «Подслушано в Рыбинске» стал бесспорным хитом первого полугодия на платформах PREMIER и START. «Подслушано в Рыбинске» также имеет 100-процентный положительный рейтинг среди российских кинокритиков на агрегаторе рецензий Кинопоиска.

Предыдущая статья
27 авторов из 10 стран мира вошли в лонг-лист литературной премии БРИКС
Следующая статья
Завершились съемки фильма «Человек, который смеется»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru