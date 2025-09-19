27 авторов из 10 стран мира вошли в лонг-лист литературной премии БРИКС

На II Форуме БРИКС «Традиционные ценности» в Бразилиа был представлен длинный список (лонг-лист) Литературной премии БРИКС — ключевой этап международного конкурса, собравшего ведущих авторов стран объединения. Публикация лонг-листа даёт старт реализации главной миссии премии: выявлению писателей, чьё творчество наиболее ярко отражает культурное наследие, традиционные ценности и современную динамику государств БРИКС.

Амбассадор премии, генеральный директор «Евразийской Медиагруппы», кандидат философских наук Сергей Деменский отметил: «Публикация лонг-листа Литературной премии БРИКС 2025 — важнейшее событие для мира литературы. Мы видим имена сильнейших авторов, в чьих книгах раскрывается самобытность и дух своих стран. Перед жюри стоит сложная задача — выбрать лауреата, имя которого будет объявлено в ноябре в Москве. Уже сейчас список кандидатов становится ориентиром для издателей во всем мире: на этих авторов стоит обратить внимание. Главная миссия премии выполняется — в мир выходят новые имена, а межкультурный диалог становится богаче».

В лонг-лист вошли 27 писателей из десяти стран. Бразилию представляют Ана Мария Гонсалвес, Патрисия Мело и Рикардо Алейшу; Россию — Алексей Варламов, Андрей Геласимов и Дмитрий Данилов; Индию — Джай Васавада, доктор Раджан Кумар и Сону Сайни; Китай — Ма Боюн и А Йи; Южно-Африканскую Республику — Нтабисенг ДжахРоуз Джафта, Бонгека Мхлонго и Зайнаб Хан; Объединённые Арабские Эмираты — доктор Али бин Тамим, Майсоун Сакир и Рим Аль Камали; Эфиопию — Абере Адаму; Иран — Мансур Алиморади, Маджид Кайсари и Реза Амирхани; Индонезию — Икасаке Бану, Интан Парамадаиту и Денни ДЖА; Египет — Ибрагим Абдель Мегид, Салва Бакр и Фатхи Эмбаби.

Отбор лауреата премии проходит в три этапа: длинный список уже объявлен в Бразилиа, короткий список будет опубликован в октябре в Шанхае, а имя победителя станет известно в ноябре в Москве.