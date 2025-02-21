Вышла бесплатная игра в мультипликационной вселенной «Трех богатырей»

В Google Play вышла бесплатная игра «Три богатыря. Арена приключений», созданная Фирмой «1С» и анимационной студией «Мельница» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Проект предлагает игрокам окунуться в оригинальную историю, которая разворачивается в знакомой вселенной, но с новыми сюжетными поворотами, локациями и персонажами.

Проект рассчитан на детей школьного и подросткового возраста, но будет интересен и взрослым.

Все начинается с того, что к Князю является таинственный незнакомец, обещающий указать путь к волшебному граду, полному несметных богатств. Однако, как только врата града открываются, на свет вырывается темная сила, которая захватывает Князя и распространяется по всему миру. На помощь приходят Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец и, конечно же, вездесущий конь Юлий! А в роли альтер-эго игрока в этом захватывающем приключении выступит новый персонаж — Леший.

Игрокам предстоит отправиться в загадочное междумирье — волшебное пространство, изнанку мира, — чтобы спасти Князя и остановить темную силу. Вместе с богатырями вы будете путешествовать по разным уголкам света, сражаться с врагами, собирать уникальных персонажей и улучшать их. Среди героев — как старые знакомые (конь Юлий, Баба-Яга, Тихон, Змей Горыныч и другие), так и новые лица, такие как Леший, Огнея и Домовой. Всего в игре представлено более 20 персонажей.

Одной из ключевых особенностей игры является возможность построить собственный волшебный град. Игроки смогут сами размещать строения на карте, производить ресурсы, выполнять просьбы жителей и развивать свое хозяйство. А тактические сражения добавят динамики и стратегического разнообразия. Игровая механика вдохновлена классическими стратегиями, а визуальный стиль сохраняет дух оригинальных мультфильмов.

Игра предлагает 5 сюжетных глав, которые будут расширяться в будущих обновлениях. При этом разработчики подчеркивают, что это совершенно новая история, которая не повторяет сюжеты мультфильмов, а предлагает свежий взгляд на любимых героев.

«Мы хотели создать игру, которая бы не только радовала поклонников вселенной «Трех богатырей», но и предлагала новые механики и сюжетные повороты. В «Арене приключений» игроки смогут не только сражаться, но и строить, развивать своих героев и исследовать удивительные миры. Это проект, который будет интересен как подросткам, так и взрослым», — отмечает главный гейм-дизайнер проекта Тимур Мусин.

В ближайших планах разработчиков — выпуск новых глав, добавление дополнительных персонажей и расширение возможностей для строительства и улучшения града.

Ключевые особенности игры: