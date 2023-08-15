Фасад особняка, в котором располагалась резиденция Н.С. Хрущева, отреставрировало ГлавУпДК

ГлавУпДК при МИД России завершило реставрацию объекта культурного наследия регионального значения, которым когда-то владели купец Н.М.Потапов и потомственная почетная гражданка О.Н. Чижова, расположенного по адресу: Еропкинский пер., д.3, стр. 1.

Домовладения на этом участке располагались с XVIII века. Особняк, который сегодня известен москвичам и ценителям архитектуры, начинает свою историю в 1905 году, когда участок приобрел купец Н.М. Потапов. Он полностью разобрал старый деревянный главный дом и возвел новое двухэтажное каменное здание по проекту военного инженера И.Н. Тулаева.

Вскоре участок поменял владельца – в 1909 году он перешел к потомственной почетной гражданке О.Н. Чижовой, которая привлекла к дальнейшей работе над проектом архитектора Б.Н. Шнауберта. В этот период меняется планировка здания – она формируется из несвязанных между собой секций – отдельных квартир, предназначенных для сдачи в аренду. С юго-восточной стороны появляется двухэтажная кирпичная пристройка, а на фасаде со стороны двора – каменное крыльцо. Дом расширили пристройкой со стороны восточного бокового фасада, а полуподвальный этаж устроили под всей площадью строения. Также О.Н.Чижова завершила начатую прежним владельцем работу по декору фасада.

Экстерьер здания решен в неоклассическом стиле с немного выступающим ризалитом, который венчает аттик с башенками по бокам, декорированными филенками и гирляндами в виде веночков. Оконный проем первого этажа украшают пилястры со скульптурными консолями в виде женских головок, фризом и карнизом. С обеих сторон от центральной оси расположились окна, оформленные наличниками, подоконными полочками и сандриками.

Эта композиция и архитектурно-художественное оформление, а также планировка сохранились до настоящего времени.

После Октябрьской революции и до 1937 года в здании располагался детский дом Фрунзенского районного отдела народного образования города Москвы. Прилегающие строения занимали прачечная и мастерские.

В 1940-е годы дом использовался в качестве резиденции Н.С. Хрущева. В этот период к зданию были пристроены два крыльца, получившие ограждение из «пузатых» литых балясин. Одно из них, располагавшее обширной террасой, было обращено в сад. С южной стороны дома к фасаду примкнула кирпичная труба отопления с лепными элементами, характерными для монументальных сооружений 1940-1950 годов.

Вход со стороны западного бокового фасада был оформлен порталом в лепном псевдоклассическом обрамлении, а исторический главный вход – заделан. Изменилась и внутренняя планировка интерьеров здания – к зданию присоединили соседнее домовладение.

Вся резиденция была обнесена высокой глухой каменной оградой с рустовкой и равномерным ритмом полуциркульных арок. Существующие металлические ворота с литыми и коваными декоративными элементами, также относятся ко времени перестройки здания под резиденцию.

С 1970-х годов в здании располагается посольство Королевства Таиланд.

В 2004 году ГлавУпДК уже проводило ремонт особняка: была заменена оконная столярка, отремонтированы и заменены ступени наружных входных лестниц, укреплены методом протезирования деревянные конструкции крыши.

В этом году Департамент капитального строительства ГлавУпДК завершил реставрацию фасадов и кровли здания. В частности, было произведено инъектирование трещин в кирпичной кладке, отреставрированы штукатурный слой фасадов и лепной декор, утраченные его элементы – воссоздали. Кроме того, по историческим аналогам были воссозданы металлические решетки на окнах цокольного этажа, парадное гранитное кольцо с балюстрадой и балкон фасада, выходящего во двор. Были произведены ремонт и усиление элементов стропильной системы, а также обустроена стальная кровля по деревянной обрешетке. Дымовые трубы и сами дымники были отреставрированы.

Наконец, с главного фасада здания были перенесены кондиционеры, а на наружные блоки установили декоративные корзины.

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