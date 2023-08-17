Выставка «Дальний Восток князей Вяземских» открывается в музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас»

Выставка «Дальний Восток князей Вяземских» – уникальная возможность увидеть мемориальные предметы из дальневосточной коллекции князей Вяземских в родных стенах их семейной усадьбы. Великолепные фарфоровые вазы и блюда, небольшие чаши из резного нефрита, фарфоровые табуреты, фигурки китайских божеств и японских нэцкэ, пресс для бумаги и табакерки – это лишь часть предметов коллекции.

«Данная выставка является продолжением цикла “Коллекции князей Вяземских в Остафьеве” и демонстрирует успешное творческое межмузейное сотрудничество. Интерес к Дальнему Востоку, его культуре и истории, сейчас необычайно велик. Поэтому мы с Государственным музеем искусства народов Востока решили представить сохранившуюся часть уникальной коллекции дальневосточного искусства, собранную князьями Вяземскими», – отметил директор музея-заповедника «Остафьево» Юрий Евтюхин.

Предметы китайского и японского искусства украшали интерьеры остафьевского дома до 1930 г., когда созданный в нем в 1899 году графами Шереметевыми музей был закрыт, а все коллекции были частично вывезены, частично утеряны. Некоторые из вещей распределили в Государственный музей восточных культур.

Мода на «шинуазри» («китайщину») появилась в России еще во времена Петра I. В XVIII веке, на волне общеевропейского интереса к Дальнему Востоку, эта мода усилилась и пережила новый расцвет уже в XIX веке. В кругах высшей аристократии, к которым принадлежали князья Вяземские, было модным собирать предметы китайского и японского искусства ‒ фарфор, статуэтки, лаки, бронзу, текстиль, живопись, графику и другое.

Так, в собрании князей Вяземских имелись предметы в стиле «шинуазри». Например, в одной из библиотечных комнат находился китайский столик с ящиками. В парадной столовой остафьевского дома при князе Павле Петровиче Вяземском было сосредоточено множество прекрасных изделий из фарфора и стекла, в том числе хрустальные стаканчики с разноцветной росписью китайскими сюжетами середины XVIII века.

На выставке представлено более 40 предметов из Государственного музея искусства народов Востока, дополненных мебелью из собрания музея-заповедника «Остафьево».

Блюдо. Китай. 1730-е годы

Блюдо. Япония. 19 век

Ваза. Китай. 19 век

Нэцке. Дарума - основатель дзен-будизма. Япония. 19 век

Нэцке. Тигрица с тигренком. Япония. 19 век

Табурет. Китай. 19 век

Тарелка. Китай. 19 век

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