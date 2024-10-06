POLINA CHILI: «В новой песне «Плиточки» откровения о слезах и предательстве на шоу «Голос»

POLINA CHILI, талантливая певица и актриса, представляет свою новую песню «Плиточки». Эта песня — откровение о несбывшихся мечтах и внутренних переживаниях, возникшая из глубоких личных испытаний артистки.

Композиция содержит отсылки к известному шоу «Голос», где наставники не поворачивались к ней дважды, что придает песне дополнительный контекст. Этот проект оказался для Полины переломным моментом, который подкосил ее веру в себя.

Полина признается: «Эта песня написана в слезах, когда кажется, что мир рушится. Я запечатлела в музыке всю свою боль и грусть, как будто закупорила эмоции в банке! Строка «твой вызов не отвечен, на небе все уснули — вечная ночь» отражает потерю веры в себя и свои силы».

Второй куплет — это всплеск отчаяния и злости, который получил вдохновение из настоящей истории жизни Полины. «Когда я была маленькой, я задувала свечи на торте в детском саду и загадывала о сольном концерте в Олимпийском. Но когда я выросла, его снесли», — делится артистка.

Однако, несмотря на мрачные темы, Полина верит, что «когда-нибудь станет легче, легче тебе и мне». Она призывает слушателей не сдаваться и находить силу внутри себя.