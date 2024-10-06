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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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POLINA CHILI: «В новой песне «Плиточки» откровения о слезах и предательстве на шоу «Голос»

editor
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POLINA CHILI, талантливая певица и актриса, представляет свою новую песню «Плиточки». Эта песня — откровение о несбывшихся мечтах и внутренних переживаниях, возникшая из глубоких личных испытаний артистки.

Композиция содержит отсылки к известному шоу «Голос», где наставники не поворачивались к ней дважды, что придает песне дополнительный контекст. Этот проект оказался для Полины переломным моментом, который подкосил ее веру в себя.

Полина признается: «Эта песня написана в слезах, когда кажется, что мир рушится. Я запечатлела в музыке всю свою боль и грусть, как будто закупорила эмоции в банке! Строка «твой вызов не отвечен, на небе все уснули — вечная ночь» отражает потерю веры в себя и свои силы».

Второй куплет — это всплеск отчаяния и злости, который получил вдохновение из настоящей истории жизни Полины. «Когда я была маленькой, я задувала свечи на торте в детском саду и загадывала о сольном концерте в Олимпийском. Но когда я выросла, его снесли», — делится артистка.

Однако, несмотря на мрачные темы, Полина верит, что «когда-нибудь станет легче, легче тебе и мне». Она призывает слушателей не сдаваться и находить силу внутри себя.

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