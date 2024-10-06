«Медитация» – новый театральный проект Анны Верди

Новая экспериментальная работа «Медитация», создана известным хореографом Анной Верде в тандеме с композитором Ильей Дягелем.

В основе спектакля — философская история о человеке (каждом из нас), его поисках смысла жизни и вдохновения. Прохождение через десять принципов, заложенных в философии Ошо, помогает обрести собственную истину и внутреннюю свободу. А сила глубокой и многослойной русской культуры позволяет прикоснуться к корням и утраченному прошлому, восстанавливая связь с собой и своим наследием. Проект представляет собой синтез различных видов искусств (драма, танец, музыка, вокал, арт-инсталляции), слияние которых создает простор и широту той непостижимой свободы, стремлению к которой мы подчинены. Вдохновившись русскими напевами, композитор Илья Дягель специально для этого проекта сочинил музыку, которая как высшая форма искусства задает темп и настрой всему действу.

«Для нас важно, чтобы зритель, который к нам придет, нашел в себе силы распахнуть окно для свежего дыхания жизни, — рассказала хореограф и креативный продюсер проекта Анна Верде. — Чтобы найти новый путь, нужно уйти со старой дороги. Все самые большие барьеры и препятствия в нашей жизни находятся внутри нас».

Основной посыл «Медитации» — истинная свобода достигается через осознание и принятие всех аспектов жизни. Каждый из нас уникален и связан с миром, только через благодарность и проживание настоящего момента можно обрести гармонию. Путь к свободе и истинному «я» лежит через постепенное снятие масок и обнажение своей истинной сущности.

«Наш проект – для зрителя, интересующегося современным театром и хореографией. Это приглашение каждому отправиться в путешествие внутрь себя, чтобы открыть не только новые горизонты мысли, но и новые пространства чувств. «Медитация» создана как мост между искусством и внутренним миром, позволяющий переосмыслить привычное и обрести гармонию и свободу. Не это ли так нужно каждому сейчас?!» – рассказывает автор идеи и продюсер Виталий-Марк Гладышев.

В спектакле заняты: ведущая солистка МАМТ, лауреат международных конкурсов, лауреат премии Москвы Ольга Сизых, ведущий солист МАМТ Артур Мктрчан, а также — Эдуард Ахметшин, Азамат Ишкин, Юлия Перепелица, Аделия Галимова, Манжикова Айта.

Художники по свету — лауреаты «Золотой Маски» Игорь Фомин и Ксения Котенева.

Фото – Батыр АНАДУРДУЕВ