VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВыставка «Евгений Родионов. Мы идем на водоем» открылась в галерее ARTSTORY

Выставка «Евгений Родионов. Мы идем на водоем» открылась в галерее ARTSTORY

editor
By editor
59
Евгений Родионов. Мы идём на водоём
Евгений Родионов. Мы идём на водоём

Галерея ARTSTORY представляет новый выставочный сезон проектом «Евгений Родионов. Мы идем на водоем». Большинство живописных и графических работ подготовлены специально к выставке и будут показаны впервые. Евгений Родионов – художник, чье творчество уже знакомо постоянным посетителям ARTSTORY. «Мы идем на водоем» – это продолжение проекта «Чудолесье», который был представлен в стенах галереи в 2022 году.

Место действия – таинственный заповедник, где жизнь, по словам автора, как и во всяком заповеднике, протекает своим естественным образом. Там действуют свои законы и правила, а одной из характерных черт этого мира является парадоксальность. Действительно, чтобы основательно разобраться в происходящем, требуется постоянно переворачивать все с ног на голову, в невероятном отыскивать очевидное, а в очевидном – невероятное.

Сквозь сюжеты картин красной нитью проходят две главные темы проекта: тема пути и тема конечной цели этого пути – таинственного водоема. Появившийся в новых работах вектор движения заставляет весь мир и всех его героев, и новых, и старых, сдвинуться с места и начать свой путь к водоему.

Но что скрывается за образом этого загадочного водоема и каковы причины движения героев? Вот два главных вопроса, на которые зрителю предлагается ответить.

Художественный мир Евгения Родионова – это мир, где удивительным образом сосуществуют, казалось бы, такой самостоятельный и на первый взгляд кажущийся сказочным мир его героев и замысел самого автора, вовсе не имеющий к сказке никакого отношения, а напротив, затрагивающий серьезные вопросы человеческого бытия. Герои художника, как актеры в театре, воплощают его идеи, совершенно не догадываясь об этом.

«Я заметил, что мифический мир Чудолесья и мой внутренний мир переплетены настолько тесно, что вместе образуют клубок, распутать который может показаться довольно сложным занятием. Но вы вовсе не обязаны этим заниматься. Дело в том, что эта запутанность способна рождать новые смыслы, давать новую пищу для размышлений. Я называю это волшебной силой искусства, которая ставит автора в такое же положение, в каком пребывает зритель: один на один с чем-то кажущимся одновременно понятным и непонятным», – говорит Евгений Родионов.

На выставке показаны как графические работы, так и живописные, которые в свою очередь представлены совсем небольшими холстами, полюбившимися постоянным посетителям ARTSTORY, кроме того, в экспозиции будут представлены масштабные полиптихи. Зритель вновь может разделить радость встречи с любимыми героями, а также познакомиться с новыми.

Творчество Евгения Родионова часто находит отклик у зрителей и коллекционеров. И связано это с тем, что оно удивительным образом отзывается в сознании очень разных людей, ведь работы художника понятны всем, пусть и по-своему. Они непременно включают зрителя в процесс сотворчества. А единожды погрузившись в дивный мир Чудолесья, человек не сможет забыть о нем никогда.

Евгений Родионов родился в 1980 году. Живет и работает в Вологде. В 2003 году окончил Вологодский государственный технический университет. Получил архитектурное образование. Работал по специальности архитектором 10 лет. С 2013 года свободный художник.
Работы художника находятся в коллекциях галереи ARTSTORY, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Государственного музея А.С. Пушкина, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Предыдущая статья
Участник от Индии Раухан Малик выступит на «Интервидении» с песней «Любовь»
Следующая статья
В МАМТ рассказали о планах на новый сезон

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru