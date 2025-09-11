Выставка «Евгений Родионов. Мы идем на водоем» открылась в галерее ARTSTORY

Галерея ARTSTORY представляет новый выставочный сезон проектом «Евгений Родионов. Мы идем на водоем». Большинство живописных и графических работ подготовлены специально к выставке и будут показаны впервые. Евгений Родионов – художник, чье творчество уже знакомо постоянным посетителям ARTSTORY. «Мы идем на водоем» – это продолжение проекта «Чудолесье», который был представлен в стенах галереи в 2022 году.

Место действия – таинственный заповедник, где жизнь, по словам автора, как и во всяком заповеднике, протекает своим естественным образом. Там действуют свои законы и правила, а одной из характерных черт этого мира является парадоксальность. Действительно, чтобы основательно разобраться в происходящем, требуется постоянно переворачивать все с ног на голову, в невероятном отыскивать очевидное, а в очевидном – невероятное.

Сквозь сюжеты картин красной нитью проходят две главные темы проекта: тема пути и тема конечной цели этого пути – таинственного водоема. Появившийся в новых работах вектор движения заставляет весь мир и всех его героев, и новых, и старых, сдвинуться с места и начать свой путь к водоему.

Но что скрывается за образом этого загадочного водоема и каковы причины движения героев? Вот два главных вопроса, на которые зрителю предлагается ответить.

Художественный мир Евгения Родионова – это мир, где удивительным образом сосуществуют, казалось бы, такой самостоятельный и на первый взгляд кажущийся сказочным мир его героев и замысел самого автора, вовсе не имеющий к сказке никакого отношения, а напротив, затрагивающий серьезные вопросы человеческого бытия. Герои художника, как актеры в театре, воплощают его идеи, совершенно не догадываясь об этом.

«Я заметил, что мифический мир Чудолесья и мой внутренний мир переплетены настолько тесно, что вместе образуют клубок, распутать который может показаться довольно сложным занятием. Но вы вовсе не обязаны этим заниматься. Дело в том, что эта запутанность способна рождать новые смыслы, давать новую пищу для размышлений. Я называю это волшебной силой искусства, которая ставит автора в такое же положение, в каком пребывает зритель: один на один с чем-то кажущимся одновременно понятным и непонятным», – говорит Евгений Родионов.

На выставке показаны как графические работы, так и живописные, которые в свою очередь представлены совсем небольшими холстами, полюбившимися постоянным посетителям ARTSTORY, кроме того, в экспозиции будут представлены масштабные полиптихи. Зритель вновь может разделить радость встречи с любимыми героями, а также познакомиться с новыми.

Творчество Евгения Родионова часто находит отклик у зрителей и коллекционеров. И связано это с тем, что оно удивительным образом отзывается в сознании очень разных людей, ведь работы художника понятны всем, пусть и по-своему. Они непременно включают зрителя в процесс сотворчества. А единожды погрузившись в дивный мир Чудолесья, человек не сможет забыть о нем никогда.

Евгений Родионов родился в 1980 году. Живет и работает в Вологде. В 2003 году окончил Вологодский государственный технический университет. Получил архитектурное образование. Работал по специальности архитектором 10 лет. С 2013 года свободный художник.

Работы художника находятся в коллекциях галереи ARTSTORY, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Государственного музея А.С. Пушкина, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.