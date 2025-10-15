Оплата публикаций

Виктория Макарская: «Видео к клипу «Белые птицы» созданно с помощью искусственного интеллекта»

белые птицы - виктория макарская - клип - видео - искусственый интеллект

Новая работа Виктории Макарской — «Белые птицы» — это философская история об ангеле смерти и душах, превращающихся в белых голубей. Пронзительная песня о переходе и надежде оживает в каждом кадре — и в каждом живом звуке голоса Виктории. Особенностью нового проекта стало видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. Визуальный ряд полностью сгенерирован нейросетью, а эмоция, смысл и энергия, отраженные в нём — настоящие, человеческие.

Режиссёр Дмитрий Бурлаков создал тонкий и пронзительный видеоряд, в котором ангел смерти провожает души, превращающиеся в белых голубей. Они поднимаются в небо — как метафора освобождения, надежды и любви. «Работать с ИИ оказалось сложно, но интересно. Иногда, он выдает такие результаты, что ты понимаешь, ИИ, в умелых руках, может быть не просто инструментом для создания мемов-однодневок, но и быть соавтором в серьезной работе…», – говорит режиссёр.

«Белые птицы» — это диалог с небом, песня о пути, который продолжается и после последнего вздоха. Проникновенный голос Виктории звучит в клипе так, будто сам оживает в каждом кадре. Клип — удивительный пример того, как человеческое чувство и цифровой разум могут создать нечто по-настоящему живое.

