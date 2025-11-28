Оплата публикаций

Выставка художественных работ Игоря Васильева открылась в Музее Эрарта

Игорь Васильев. Весна. С плугом
Игорь Васильев. Весна. С плугом

Музей современного искусства Эрарта представил выставку Игоря Васильева, где мультяшные персонажи встретят вас широкими улыбками и подарят чистую детскую радость.

Единственная миссия работ Игоря Васильева, как он сам признается, — радовать людей и дарить положительные эмоции от встречи с природой, укрощенной искусством. Вот уже второй десяток лет эти скульптуры радуют детей и взрослых, проводящих часы досуга в парке аттракционов или в развлекательном центре на севере Санкт-Петербурга. А несколько лет назад автор взялся за кисть и начал создавать живописные версии своих персонажей, поместив их в естественную среду — на просторы саванны и в березовые рощи.

Васильев называет свой стиль романтическим мультсимволизмом. Не стоит путать его с московским романтическим концептуализмом, хотя, между этими направлениями и есть одна общая черта — проницаемость миров. В романтических стилях художественный произвол автора смешивает реальное и фантастическое. И вот, прямо в выставочном зале зритель обнимается с элегантной коброй или чешет за ухом броненосца, тянущего к нему свой пятачок. Большие пластиковые скульптуры тактильны и как будто сами идут на контакт!

Каждый персонаж здесь обладает собственным характером. Что же касается символизма, разумеется, перед нами определенные типажи. Эти животные — во многом портреты современников. Это и крокодил с хитрым прищуром, прогуливающийся с трубкой вдоль Нила, и весело ухмыляющийся Свинтус, и уже ничему не удивляющийся Совенок.

Отдельно стоит упомянуть о том, что все герои Васильева, хоть и выглядят как герои мультфильмов, оригинальны и абсолютно не похожи на выходцев из мира широкоэкранного 3D-кино. Мир Игоря Васильева, несмотря на то, что в нем немало экзотических обитателей, — очень уютный и родной. Художник сознательно отказывается от цитирования знаменитых образов, стремясь наделить жизнью (анимировать) именно своих персонажей.

Таким образом, выставка Игоря Васильева становится пространством «тотального мультфильма», где зритель волен наблюдать и удивляться, взаимодействовать со скульптурами и, возможно, обнаружить нечто мультипликационное в себе. Не следует забывать, что слово «анимация» произошло от латинского anima, что значит «душа».

