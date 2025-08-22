VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Делегаты Молодежного форума ШОС посетили международный мультимедиацентр «Евразия сегодня»

шос
Фото © пресс-служба «Евразия сегодня»

Международный мультимедиацентр «Евразия сегодня» принял участников Молодежного форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящего в Омске в рамках Международной акселерационной программы «Бизнес-инкубатор ШОС».

В ходе экскурсии члены делегации познакомились с возможностями медиацентра и мероприятиями, которые регулярно проходят на площадке «Евразии сегодня». Особенно отмечено, что на базе центра регулярно проходят пресс-конференции, онлайн-встречи и презентации по актуальным вопросам, спикерами и участниками которых выступают эксперты из России и стран СНГ, ЕАЭС, ШОС, АСЕАН. Мероприятия Международного мультимедийного центра «Евразия сегодня» широко освещаются в российских региональных и зарубежных СМИ.

Делегаты Молодежного форума ШОС высоко оценили вклад Евразийской медиагруппы в развитие сотрудничества между странами-участниками ШОС, а также технические и образовательные возможности центра.

Мультимедийный центр «Евразия сегодня» — одна из самых современных площадок Сибирского региона: оснащён 32-сегментной видеостеной с диагональю 10 метров, интегрированной системой конференц-связи, синхронного перевода, роботизированными камерами и полноценным парком освещения. В распоряжении гостей — ньюс-рум для журналистов и пресс-зал, рассчитанный на 100 человек.

Молодежный форум ШОС, открывшийся сегодня в Омске — Молодежной столице России, объединил более 400 молодых лидеров и предпринимателей из России, Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана и Беларуси. Программа форума включает образовательные сессии по развитию международного бизнеса, привлечению инвестиций и межкультурной коммуникации, интенсивы и лекции с участием экспертов из стран ШОС. В год 80-летия Победы основная тема форума посвящена вкладу молодежи в сохранение исторической памяти.

