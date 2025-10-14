Выставка «Научные династии: гены открытий» представлена на ВДНХ

В Южном розарии ВДНХ можно посетить фотовыставку «Научные династии: гены открытий», посвященную семьям отечественных ученых. Она организована Российским научным фондом в рамках одноименного мультимедийного проекта.

Герои проекта — 12 династий ученых, работающих в разных областях науки и проживающих в разных регионах России. Судьбы этих семей неразрывно сплетены с историческим контекстом: Великая Отечественная война, ядерная эпоха и космическая гонка, непростые для науки 1990-е годы и ее расцвет в наши дни. Представители научных династий общались и работали с Сергеем Королевым, Андреем Сахаровым и многими другими. Фотовыставка рассказывает не только о ярких научных достижениях, но и о жизненном пути ученых, их взглядах на мир и традициях воспитания.

Гости смогут познакомиться с воспоминаниями дочерей и сыновей, чьи родители, несмотря на трудности своего времени, создавали спасительные вакцины, разрабатывали космические проекты и закладывали фундаментальные основы передовых технологий, которые сегодня развивают их потомки.