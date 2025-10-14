Оплата публикаций

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

РОСКИНО подвело итоги участия в Eurasian Film Market в Казахстане

В Алматы завершил работу Eurasian Film Market — одно из ключевых событий киноиндустрии Центральной Азии. Впервые Россия была представлена на рынке с национальным стендом, организованным РОСКИНО.

На стенде было представлено более 30 фильмов и сериалов от 10 российских компаний, включая «Централ Партнершип», «АРТ Пикчерс Дистрибьюшн», «Совтелеэкспорт», «Ярко», «РЭД ТЭМП Медиа», ГПО «РОК» и другие ведущие студии и продюсерские центры.

По отзывам участников, наибольший интерес со стороны международных дистрибьюторов и продюсеров вызвали анимация, комедии, приключенческие и музыкальные картины, а также хорроры и драмы. Отмечен и растущий спрос на «женское кино», активно развивающееся направление в странах Азии, а также на новогодний и семейный контент в преддверии праздничного сезона.

Российские участники высоко оценили деловую программу рынка, включая презентации киноиндустрий Казахстана, Индии и Китая, а также круглый стол «Ко-продукция как инструмент продвижения на международные рынки», инициированный РОСКИНО. Дискуссия вызвала большой интерес и привлекла большое количество слушателей, участники активно задавали вопросы и не отпускали спикеров дольше запланированного времени. Обсуждение позволило лучше понять современные международные тренды и выявить новые возможности для совместных проектов.

Молодые дизайнеры разработали проекты для российских городов и регионов
Выставка «Научные династии: гены открытий» представлена на ВДНХ

