РОСКИНО подвело итоги участия в Eurasian Film Market в Казахстане

В Алматы завершил работу Eurasian Film Market — одно из ключевых событий киноиндустрии Центральной Азии. Впервые Россия была представлена на рынке с национальным стендом, организованным РОСКИНО.

На стенде было представлено более 30 фильмов и сериалов от 10 российских компаний, включая «Централ Партнершип», «АРТ Пикчерс Дистрибьюшн», «Совтелеэкспорт», «Ярко», «РЭД ТЭМП Медиа», ГПО «РОК» и другие ведущие студии и продюсерские центры.

По отзывам участников, наибольший интерес со стороны международных дистрибьюторов и продюсеров вызвали анимация, комедии, приключенческие и музыкальные картины, а также хорроры и драмы. Отмечен и растущий спрос на «женское кино», активно развивающееся направление в странах Азии, а также на новогодний и семейный контент в преддверии праздничного сезона.

Российские участники высоко оценили деловую программу рынка, включая презентации киноиндустрий Казахстана, Индии и Китая, а также круглый стол «Ко-продукция как инструмент продвижения на международные рынки», инициированный РОСКИНО. Дискуссия вызвала большой интерес и привлекла большое количество слушателей, участники активно задавали вопросы и не отпускали спикеров дольше запланированного времени. Обсуждение позволило лучше понять современные международные тренды и выявить новые возможности для совместных проектов.