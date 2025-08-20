VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Выставка «Нить Ариадны» Тины Карахановой (1990-2024) открылась в МВК РАХ

Ф.Ш. Караханова. Крошечка-Хаврошечка. 2022. Акрил, 109×32×35. Собственность семьи автора. Фото Николя Алексеева
Ф.Ш. Караханова. Крошечка-Хаврошечка. 2022. Акрил, 109×32×35. Собственность семьи автора. Фото Николя Алексеева

Российская академия художеств представляет выставку «Нить Ариадны», посвященную памяти выпускницы Творческих мастерских РАХ Фатимы (Тины) Шахмирдановны Карахановой (1990-2024). В экспозицию войдут произведения скульптуры и графики разных лет — от ранних поисков до зрелых, цельных произведений. Для кого-то это будет встреча с давно знакомой нитью, для кого-то — первый, но незабываемый шаг в её лабиринт.

Год назад оборвалась жизнь Тины Карахановой, художницы, которая уже успела сплести свой особый путь в искусстве. Ей было всего 34 года, она родилась в городе Берёзовский Кемеровской области. Рано открыв в себе интерес к рисунку и живописи, целеустремлённо шла к профессии художника. Училась искусству керамики в Кузбасском художественном училище в 2005-2009 годах. Затем окончила в мастерскую академика РАХ Александра Рукавишникова в Московском государственном художественном институте имени В.И. Сурикова, защитив в 2017 году диплом «Метаморфозы» с оценкой «отлично» и похвалой ГЭК. В 2018 году стала членом секции скульптуры Московского союза художников и Объединения московских скульпторов. Посещала Свободные мастерские Московского музея современного искусства, а затем в 2020-2023 годах стажировалась в Творческой мастерской скульптуры Российской академии художеств в Москве под руководством академика РАХ Александра Цигаля. Каждый этап биографии был новым витком её «нити» — от академической точности до острого и свободного пластического языка. Творчество мастера было отмечено рядом профессиональных наград, в том числе Благодарностями Российской академии художеств (2019, 2021), Дипломом РАХ (2021) и Серебряной медалью РАХ (2023).

Выставочный проект посвящен созданному автором миру, в котором шаг за шагом раскрывается история художницы, умевшей видеть в простом — символ, в случайном — судьбу. Это память, любовь и признание, собранные в одном пространстве.

