Выставка из цикла «Плисецкая. Полюс магии» открылась в Казанском Кремле

В выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля открылась масштабная выставка из цикла «Плисецкая. Полюс магии», приуроченная к 100-летию со дня рождения Майи Михайловны Плисецкой — одной из величайших балерин XX века.

«Республика Татарстан по праву гордится своим театральным искусством. Майя Михайловна — яркий пример того, как история сцены становится частью нашей современной культуры и продолжает вдохновлять новые поколения.Особые слова благодарности хочу сказать Бахрушинскому театральному музею. Его команда подарила нам возможность отметить 100-летие великой прима-балерины в стенах Казанского Кремля. Бахрушинский музей сочетает трепетное отношение к традиции с умением говорить о ней современным и понятным языком. Именно поэтому каждая его выставка становится не просто экспозицией, а живым диалогом с прошлым и настоящим, и нынешняя экспозиция, посвящённая юбилею Майи Михайловны, — яркое тому подтверждение», – отметила министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

«2025 год — год столетия Майи Михайловны Плисецкой, символа эпохи и легенды русского балета. Бахрушинский театральный музей хранит крупнейшую коллекцию, связанную с её именем, а музей-квартира балерины в Москве – один из наших филиалов. Открытие выставки в Казани – важная веха юбилейной программы. В октябре стартует выставка в Рязани, а в ноябре мы откроем масштабную экспозицию в Пекине, где нашими партнерами выступят Россотрудничество и Федеральный центр литераторов и художников Пекина. Эта выставка станет кульминацией всего цикла», – прокомментировала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Юбилейный выставочный проект Бахрушинского музея посвящён творческому наследию Майи Плисецкой — смелому, свободному и не признающему границ. Ее профессиональный путь — это история преодоления и новаторства, где классическая традиция соединяется с мощной индивидуальностью, а танец становится языком внутренней свободы и человеческой страсти.

Шесть разделов экспозиции охватывают ключевые этапы её карьеры и включают более 200 экспонатов: фотографии, костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства, живописные и скульптурные портреты М.М. Плисецкой, а также уникальные архивные материалы из фондов Бахрушинского театрального музея.

«Открытие выставки, посвящённой Майе Плисецкой, в стенах Выставочных залов Присутственных мест — событие особое и значимое не только для нас, но и для всей культурной жизни Казани. Великая балерина, символ силы, грации и внутренней свободы, оставила наследие, выходящее далеко за пределы сцены. Сегодня мы имеем редкую возможность прикоснуться к этому наследию — благодаря сотрудничеству с Бахрушинским театральным музеем», — отметил Ильнур Рахимов, директор ГБУ Музей-заповедник «Казанский Кремль».

В числе представленных работ — образы Плисецкой в культовых балетах: «Лебединое озеро», «Кармен-сюита», «Дон Кихот», «Легенда о любви», «Анна Каренина», «Болеро» и других.

За более чем полувековую танцевальную карьеру Майя Михайловна Плисецкая стала источником вдохновения для поэтов, художников, скульпторов, фотографов, дизайнеров и, конечно же, для модельеров. Её называли иконой стиля — говорили, что она диктует моду не только на сцене, но и в повседневной жизни. Легендарные кутюрье Ив Сен-Лоран, Пьер Карден, Жан-Поль Готье, вдохновлённые её неповторимым образом, создавали для неё как сценические костюмы, так и наряды для личного гардероба. Марк Шагал писал её портреты, а художники-сценографы Валерий Левенталь, Симон Вирсаладзе, Сергей Кобуладзе, Дениз Фужероль создавали сценические образы, ставшие настоящими шедеврами театрального искусства. Мастера художественной и сценической фотографии — Ричард Аведон, Беттина Реймс, Ален Бежар, Александр Воротынский, Анна Клюшкина, Михаил Логвинов и другие — запечатлели в своих работах ярчайшие мгновения жизни и творчества великой прима-балерины.

Отдельный раздел экспозиции посвящен союзу Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина. Вместе они прожили 57 лет — их блестящий творческий тандем нашел яркое воплощение в балетах «Конек горбунок», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой».

В феврале 2022 года Родион Щедрин передал в дар Бахрушинскому театральному музею квартиру, в которой они жили вместе с Майей Михайловной. Особым экспонатом выставки станет гарнитур, привезённый прямо из этой квартиры. Уголок домашнего интерьера — два кресла, журнальный столик и плед — создаёт тёплую, личную атмосферу, позволяя посетителям почувствовать себя гостями в доме великой балерины.

Также на выставке представлены материалы, рассказывающие о творческой династии Плисецких-Мессереров.

Открытие в Казани продолжит серию выставок юбилейной программы, приуроченной к 100-летию Майи Михайловны Плисецкой. Впереди — новые выставки в России и за рубежом, которые позволят прикоснуться к феномену Майи Плисецкой, чьё творческое наследие продолжает вдохновлять артистов и зрителей во всем мире.