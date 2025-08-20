VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия.

Миша Комаров: «Хотелось бы, чтобы песня «Страна» участвовала в каких-то фильмах про Россию»

миша комаров - песня страна
Фото: личный архив М. Комарова

В наше современное время артисты выпускают патриотические песни, многие проекты направлены на социальные проблемы общества. Миша презентовал песню «Страна». Очень душевная и позитивная песня. Цитата песни: «Но кто в итоге выбирал судьбу». Патриотическая и в то же время, очень личная песня получилась. Автор музыки, слов, аранжировки и исполнитель Миша Комаров рассказал читателям АртМосковии о своей песне.

– Выпуск песни состоялся летом 2025 года. Почему именно эта песня вошла в его репертуар?

– Я давно хотел написать песню, в которой отражается вся суть России. Особенно в наше время. Хотелось самому себе объяснить, что означает понятие — «наша страна», почему именно говорят такую фразу? «У нас особый путь». Вот именно этой песней я и хотел ответить на вопрос и себе, и людям. Страна объединяет все народы, в этом и есть наш путь. Мы не одна нация какая-либо, у нас все здесь живут, мы все — одна огромная семья. Поэтому наша страна принимает всех, кто приходит с добрыми намерениями. Здесь живут и процветают. Здесь каждый может обрести свой дом.

– Какая судьба в данный момент у песни?

– На эту песню, конечно, большие надежды и планы в будущем. Сейчас она выпущена на музыкальных площадках. Можно на всех сервисах послушать. Называется она «Страна». В перспективе мы планируем снять на неё клип, возможно с участием проекта «7 чудес России с Лялей Алексаковой». И этот клип уже также будем продвигать на различные конкурсы, фестивали. Очень хотелось бы, чтобы песня участвовала в каких-то фильмах про нашу страну. В этом направлении уже сделаны некоторые шаги, идут переговоры с кинокомпаниями. Будем стараться, чтобы песня была услышана и обрела своих слушателей.

– Прослушивая песню исполнителя, чувствуется что-то личное, о судьбе каждого человека. Поднимается довольно философская тема.

– Да, это так. Прослушивая песню, каждый человек сам ответит на вопрос: «Кто выбирал ему судьбу? Кто выбирал ему страну?» Пусть каждый задумается и для себя решит сам.

– Как песню оценили ваши близкие и родные вам люди?

– Как-то раз моя сестра включила песню маме. Мама была в восторге. Ей 87 лет. По словам мамы: «Я услышала её, и она так легко влилась в душу. Она как будто вокруг меня потом и кружилась целый день, эта песня. И, знаете, это самое радостное событие в моей жизни. Со мной может согласятся многие творческие люди, что родители всерьёз нас зачастую не воспринимают. А мама одну из моих песен оценила. Это для меня очень важно».

– Что бы вы пожелали нашим читателям?

– Любите свою страну, узнавайте о ней, как можно больше. Наша страна сейчас открыта для туризма. Многие из моих знакомых не ездят за границу, а каждый год проводят отпуск в нашей стране. Потрясающие впечатления. Не буду называть регионы, их очень много, чтобы никого не упустить. Поищите, вам понравится. В нашей стране столько красот ещё неизведанных. Нам открывать и открывать её, раз за разом.

– От лица наших читателей хочется пожелать Мише Комарову — творческих успехов и новых песен.

«Мне песня очень понравилась, я надеюсь, что скоро она зазвучит со всех радиостанций в России». Ляля Алексакова.

