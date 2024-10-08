Выставка ORЁLEXPO состоится в Гостином дворе в пятый раз

Единственная российская отраслевая выставка объединит на одной площадке производителей, продавцов, пользователей гражданского, охотничьего, спортивного и холодного оружия, законодателей, регулирующих оборот оружия, профессионалов из сфер безопасности и туризма, экологии и регионального развития.

Стратегия «ORЁLEXPO 2024» — это насыщенная деловая программа с участием представителей Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли, Росгвардии и МВД РФ, Российского экологического общества, компаний-производителей оружия, специальной техники. В программе экспертные дискуссии, лекции и мастер-классы ведущих экспертов по оружию и охоте, законодательству и экологии. К участию в «ORЁLEXPO» в 2024 году приглашены лучшие компании оружейного рынка, производства снаряжения и товаров для спорта, отдыха и охоты.

«Выставка – это уникальный шанс познакомиться с широким спектром предложений продукции для охоты, стрельбы и туризма, а также принять участие в интереснейших дискуссиях. Мы докажем всему миру, что мы самые лучшие. Российские производители оружия и товаров для охоты и стрелкового спорта последовательно работают над качеством своей продукции, применяют современные технологии с четким намерением вывести импортозамещение в оружейной отрасли на первые позиции, что крайне важно в наше непростое время» — заявил организатор выставки, председатель совета директоров «Орел-Хантинг» Михаил Хубутия.

Эксперты деловой программы обсудят российский рынок и оборот гражданского оружия, вопросы военно-патриотического воспитания, репутации и безопасности оружейных брендов в цифровой среде, трофейную охоту, культуру ведения охотхозяйства, применение дронов в стрелковом спорте и на охоте.

В течение пяти лет выставка зарекомендовала себя как ведущая площадка для обмена опытом и знаниями, и организаторы готовы продолжать эту традицию.

За прошедшие годы экспонентами ORЁLEXPO стали более 270 российских и иностранных компаний, представивших свои инновационные решения, нетленную классику и лучшие товары в области оружия, охотничьих товаров и всего необходимого спектра аксессуаров.

Ранее гостями выставки стали более 45000 посетителей, многие приезжают из регионов России и из-за рубежа. В 2024 году организаторы ожидают еще большее количество профессионалов, готовых обменяться опытом и установить полезные деловые контакты.

Выставка ORЁLEXPO – это место, где идеи становятся реальностью, где рождаются партнерства и где можно узнать об актуальных трендах в сфере охотничьего и стрелкового снаряжения.

Посетителей ждет насыщенная деловая программа, интересные дискуссии и мастер-классы, увлекательные выступления лидеров рынка.