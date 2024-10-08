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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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THE IDEALS: Intelligency выпускают новый альбом и отправляются в тур

editor
By editor
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intelligency

Группа INTELLIGENCY, ставшая известной благодаря хиту «AUGUST», который взорвал Shazam и TikTok, а также завирусился в мемах с танцующими Джимми Фэллоном и Бенедиктом Камбербэтчем, готовит к выходу свой новый большой альбом «THE IDEALS».

О жанре

В основу жанра, который группа называет «technoblues», легло сочетание живых инструментов с электроникой в сопровождении прямой бочки. Музыканты стремились создать то, чего еще не слышали искушенные обилием аудио-возможностей ценители современного музыкального искусства. Интересно и то, что группа не придерживается типовой структуры в своих треках, что в конечном счете, является преимуществом. Благодаря этому их музыка раскрывает новую грань с каждым новым прослушиванием. На то, чтобы выкристаллизовать свое звучание ушло больше 10 лет.

The Ideals

За последние два года группа вложила в создание альбома «The Ideals» не только технические музыкальные средства, но и глубокое содержание.

«Мы писали альбом о травмах современности, описывая виток культурного декаданса. Наша цель заключалась в создании музыки, а не просто бэнгеров. Несмотря на мрачные реалии, идеалы и ценности по прежнему рядом с нами», – делятся музыканты.

«The Ideals» — это работа, в которую Intelligency смогли вложить больше чем ремесло. Ее цель — пробуждать чувства и подталкивать к размышлениям.

«На самом деле, свои треки очень сложно как-либо оценивать, но я уже откровенно говорил паре своих знакомых, которым доверяю, что есть некоторые песни у Intelligency, которые мне кажутся особенно взрослыми и важными, как по контексту, так и по наполнению».

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