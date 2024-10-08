THE IDEALS: Intelligency выпускают новый альбом и отправляются в тур

Группа INTELLIGENCY, ставшая известной благодаря хиту «AUGUST», который взорвал Shazam и TikTok, а также завирусился в мемах с танцующими Джимми Фэллоном и Бенедиктом Камбербэтчем, готовит к выходу свой новый большой альбом «THE IDEALS».

О жанре

В основу жанра, который группа называет «technoblues», легло сочетание живых инструментов с электроникой в сопровождении прямой бочки. Музыканты стремились создать то, чего еще не слышали искушенные обилием аудио-возможностей ценители современного музыкального искусства. Интересно и то, что группа не придерживается типовой структуры в своих треках, что в конечном счете, является преимуществом. Благодаря этому их музыка раскрывает новую грань с каждым новым прослушиванием. На то, чтобы выкристаллизовать свое звучание ушло больше 10 лет.

The Ideals

За последние два года группа вложила в создание альбома «The Ideals» не только технические музыкальные средства, но и глубокое содержание.

«Мы писали альбом о травмах современности, описывая виток культурного декаданса. Наша цель заключалась в создании музыки, а не просто бэнгеров. Несмотря на мрачные реалии, идеалы и ценности по прежнему рядом с нами», – делятся музыканты.

«The Ideals» — это работа, в которую Intelligency смогли вложить больше чем ремесло. Ее цель — пробуждать чувства и подталкивать к размышлениям.

«На самом деле, свои треки очень сложно как-либо оценивать, но я уже откровенно говорил паре своих знакомых, которым доверяю, что есть некоторые песни у Intelligency, которые мне кажутся особенно взрослыми и важными, как по контексту, так и по наполнению».