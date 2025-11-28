Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойСанкт-ПетербургФинал и Гала-концерт IV Всероссийского музыкального конкурса состоятся в залах Мариинского театра

Финал и Гала-концерт IV Всероссийского музыкального конкурса состоятся в залах Мариинского театра

editor
By editor
81
концертный зал мариинского театра
Фото предоставлено пресс-службой ФГБУК РОСКОНЦЕРТ 

В Санкт-Петербурге проходит IV Всероссийский музыкальный конкурс по специальностям «Народные инструменты» (Баян, Балалайка, Гитара, Домра) и «Ансамбли русских народных инструментов». Мероприятие реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

В камерных залах Мариинского-2 и Концертном зале Мариинского театра состоятся конкурсные прослушивания III тура. В финальном туре конкурсанты выйдут на сцену в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра, за дирижерским пультом – Алексей Моргунов («Балалайка», «Домра»), Гурген Петросян («Баян», «Гитара»).

На сцене Концертного зала в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра выступят победители конкурса. Специальными гостями вечера станут Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» (художественный руководитель – Дмитрий Дмитриенко) и «Трио Балалаек» (в составе: Константин Захарато, Олег Пискунов, Кирилл Ячменёв). 

Всероссийский музыкальный конкурс является крупнейшим творческим состязанием страны среди музыкантов, авторитетной творческой площадкой для выявления и продвижения молодых специалистов. Как отметила в своем приветствии Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, «за 15 лет проведения конкурса участие в состязаниях приняли более трех тысяч исполнителей, многие из которых впоследствии достигли выдающихся профессиональных результатов. Для молодых музыкантов проект является стимулом к самосовершенствованию и первым шагом к признанию».

Предыдущая статья
Elman Grimm поделился рассказом о мужской силе и отдал дань памяти отца в новом треке «Тот рассвет»
Следующая статья
Выставка «Парадокс необъяснимого» работает в Галерее Давыдково

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru