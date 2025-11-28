Финал и Гала-концерт IV Всероссийского музыкального конкурса состоятся в залах Мариинского театра

В Санкт-Петербурге проходит IV Всероссийский музыкальный конкурс по специальностям «Народные инструменты» (Баян, Балалайка, Гитара, Домра) и «Ансамбли русских народных инструментов». Мероприятие реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

В камерных залах Мариинского-2 и Концертном зале Мариинского театра состоятся конкурсные прослушивания III тура. В финальном туре конкурсанты выйдут на сцену в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра, за дирижерским пультом – Алексей Моргунов («Балалайка», «Домра»), Гурген Петросян («Баян», «Гитара»).

На сцене Концертного зала в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра выступят победители конкурса. Специальными гостями вечера станут Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» (художественный руководитель – Дмитрий Дмитриенко) и «Трио Балалаек» (в составе: Константин Захарато, Олег Пискунов, Кирилл Ячменёв).

Всероссийский музыкальный конкурс является крупнейшим творческим состязанием страны среди музыкантов, авторитетной творческой площадкой для выявления и продвижения молодых специалистов. Как отметила в своем приветствии Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, «за 15 лет проведения конкурса участие в состязаниях приняли более трех тысяч исполнителей, многие из которых впоследствии достигли выдающихся профессиональных результатов. Для молодых музыкантов проект является стимулом к самосовершенствованию и первым шагом к признанию».