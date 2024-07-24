Выставка «Подруги. К юбилею Варвары Степановой» открылась в ГМИИ имени А.С. Пушкина

Экстер А.А. Эскиз декорации

«Русских амазонок» знает весь мир – Любовь Попову, Варвару Степанову, Ольгу Розанову и Александру Экстер. Эпоха конструктивизма вывела их на авансцену живописи, графики, книжной иллюстрации, моды и… театра.

Вот с театрально-декорационного искусства я бы и начала. На выставке представлены работы из разных музеев России и частных коллекций, и одними из значимых произведений театрально-декорационного искусства Варвары Степановой стали эскизы к спектаклю «Смерть Тарелкина» в театре Мейерхольда. Тут уже синтез конструктивизма, фарса, циркового трюкачества.

Экстер А.А. Эскиз декорации. Лист № 12. Макет освещения

Степанова В.Ф. Эских костюма для спектакля «Смерть Тарелкина»

Подруги создали отдельное новое направление и в книжном дизайне, и в фотомонтаже. Их творчество и искусство не отставало ни на минуту от времени, в котором они все жили, а во многом его опережали. Их идеи, их эстетика, их узоры до сегодняшних дней можно встретить на модных показах и в книжном дизайне.

Наряду с Варварой Степановой и её подругами творили Надежда Ламанова и Эсфирь Шуб. Вот, где мода и молодой советский кинематограф стали во многом новаторскими, подчас соединяя традиции и современность, но чаще создав новизну в кадре, монтаже, эскизе платья.

У каждой из представленных художниц жизнь сложилась очень по-разному, далеко не всегда они были меж собою дружны, но им многое покорилось в искусстве первой трети ХХ века.

Марина АБРАМОВА