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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВыставка «Подруги. К юбилею Варвары Степановой» открылась в ГМИИ имени А.С. Пушкина

Выставка «Подруги. К юбилею Варвары Степановой» открылась в ГМИИ имени А.С. Пушкина

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Экстер-А.А.-Эскиз-декорации

Экстер А.А. Эскиз декорации

«Русских амазонок» знает весь мир – Любовь Попову, Варвару Степанову, Ольгу Розанову и Александру Экстер. Эпоха конструктивизма вывела их на авансцену живописи, графики, книжной иллюстрации, моды и… театра.

Вот с театрально-декорационного искусства я бы и начала. На выставке представлены работы из разных музеев России и частных коллекций, и одними из значимых произведений театрально-декорационного искусства Варвары Степановой стали эскизы к спектаклю «Смерть Тарелкина» в театре Мейерхольда. Тут уже синтез конструктивизма, фарса, циркового трюкачества.

Экстер-А.А.-Эскиз-декорации.-Лист-№12-Макет-освещения

Экстер А.А. Эскиз декорации. Лист № 12. Макет освещения

Степанова-В.Ф.-Эскиз-костюма.-Эскиз-костюма-для-спектакля-Смерть-Тарелкина-5

Степанова В.Ф. Эских костюма для спектакля «Смерть Тарелкина»

Подруги создали отдельное новое направление и в книжном дизайне, и в фотомонтаже. Их творчество и искусство не отставало ни на минуту от времени, в котором они все жили, а во многом его опережали. Их идеи, их эстетика, их узоры до сегодняшних дней можно встретить на модных показах и в книжном дизайне.

Наряду с Варварой Степановой и её подругами творили Надежда Ламанова и Эсфирь Шуб. Вот, где мода и молодой советский кинематограф стали во многом новаторскими, подчас соединяя традиции и современность, но чаще создав новизну в кадре, монтаже, эскизе платья.

У каждой из представленных художниц жизнь сложилась очень по-разному, далеко не всегда они были меж собою дружны, но им многое покорилось в искусстве первой трети ХХ века.

Марина АБРАМОВА

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