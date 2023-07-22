Выставка произведений Эдуарда Браговского (1923-2010) открывается в Российской академии художеств

Российская академия художеств представляет выставочный проект, посвящённый столетию со дня рождения известного московского живописца, заслуженного художника РСФСР, народного художника РФ, действительного члена РАХ Эдуарда Георгиевича Браговского (1923-2010). Многогранность его дарования раскрывается во всех жанрах: пейзажах, портретах, натюрмортах, сюжетных композициях. Художник писал то, что его окружало, что он любил: близких людей, свою семью, природу средней полосы России, передавая на холсте свои собственные чувства, впечатления и ощущения. Он был одним из представителей поколения «шестидесятников», изменивших развитие отечественного изобразительного искусства в эпоху «оттепели». В основу ретроспективной экспозиции, развёрнутой в нескольких академических залах, вошли многочисленные произведения, характерные для разных периодов творчества автора.

Эдуард Браговский, 1923-2010. Калина. 1991. Холст, масло, 90х80 см

Эдуард Браговский, 1923-2010. Храм. 2001. Холст, масло, 130х150 см

Эдуард Браговский, 1923-2010. Петр с книгой. 1983. Холст, масло, 87х108 см

Эдуард Браговский, 1923-2010. Жаркое лето. 2002. Холст, масло, 110х150 см

Эдуард Браговский, 1923-2010. Утро туманное. 1975. Холст, масло, 85х110 см

Э.Г.Браговский родился в 1923 году в Тифлисе, но уже в 1927 году семья переехала в Москву. С ранних лет он проявлял интерес к рисованию и живописи, с 12 лет посещал в детскую изостудию, а в 16 лет стал членом детской редколлегии журнала «Юный художник». В 1946 году поступил в Вильнюсский художественный институт, где его наставником был Антанас Гудайтис, затем шесть лет учился в Московском художественном институте имени В.И.Сурикова. Уже в студенческие годы его больше всего интересовали колористические проблемы, складывалось его «цветовое мышление». Став активным участником молодежных выставок в 1955 году после принятия в Союз художников СССР, мастер с его яркой, темпераментной живописью сразу обратил на себя внимание.

Для Браговского цвет служил, бесспорно, основным средством выразительности, пластической формой. Это область, в которой живописец чувствовал себя особенно уверенно. Краски для него – орудие, которым он владел смело, мастерски, свободно. Любимым своим холодным синим, насыщенным неистовой внутренней энергией, художник создавал неповторимый живописный мир. Сине-зеленые, ржаво-красные, голубые, розовые, золотисто-коричневые, лилово-сизые мазки вихрями ложатся на холст, набегают друг на друга и, не сливаясь, звонко перекликаются между собой. Всплеск белил или чистый незакрашенный грунт полотна становится важной частью колористического целого. Они превращаются в подобие световых лучей слепящих, как солнечные блики на воде.

На протяжении долгих лет мастер менялся незначительно, стремясь не изменять своей натуре, природному свойству. Традиционная форма портрета получила в его искусстве новую трактовку. Художнику было интересно средствами живописи показать духовную связь модели с окружающей средой, поэтому в картину он всегда вводил часть интерьера или отдельные предметы, которые раскрывали привычки и интересы человека. Сам автор говорил, что для него главное - внимательное изучение состояния натуры, желание найти её внутренние закономерности и ритмы, подлинную поэзию, подлинную правду. Как отмечал живописец Сергей Тутунов, с годами умение Браговского «организовать холст», работая с натуры или в мастерской, достигло совершенства. Соединение живого, трепетного чувства, растворённого в живописи, составляет сильнейшую, уникальную сторону таланта, личности мастера.

Одарённость Браговского-живописца особенно ярко сказалась в области пейзажа. Почти все пейзажи художник писал на пленэре, а потом завершал композиции в мастерской. Поэтому в них присутствует и непосредственное жизненное впечатление, и внутренняя цельность образа, наполненного художественным воображением. При всей кажущейся простоте мотивов и сюжетов картин автора: зимний вечер, мартовский снег, сияющее весеннее солнце, бабье лето – в них чувствуется значительность и неординарность происходящего.

Искусство художника высоко оценивали его современники. Так о нём писал Гелий Коржев: «Без чувства радости и восторженного удивления перед жизнью Эдуард Георгиевич не берёт кисти в руки. Это чувство для него обязательное, и это чрезвычайно ценное его качество. Художник радости - довольно редкое явление: таким надо родиться. Нести же зрителю мажорное светлое восприятие окружающего - трудное, но очень нужное людям дело. Однако радость ощущения у Браговского отнюдь не однозначна. У него есть картины с низким серым небом, почти монохромные. Но если вы сумеете войти в "мир Браговского" и внимательно вглядитесь в него, вы уйдёте с хорошим настроением и чувством благодарности к художнику за приобщение к прекрасному».

Сроки экспонирования: 26 июля – 13 августа 2023 года.

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