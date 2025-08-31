Выставка «Шедевры ранней фотографии. 1840–1870 гг.» открылась в ЦВК Béton

Более 70 редких снимков зарубежных и отечественных мастеров XIX века, таких как Дэвид Хилл и Роберт Адамсон, Эдуард Бальдю, Анри Ле Сек, Гюстав Ле Грей, Гаврила Рюмин, Степан Вишневский из собрания Центра визуальной культуры Béton показали на выставке в центре Москвы. Большинство фотографий широкая публика увидит впервые.

Гостей встречали сооснователи ЦВК Béton Ольга Мичи и Алексей Логинов. Первыми выставку увидели Анна Ялова, директор Манежа в Петербурге, Татьяна Метакса, советник генерального директора Государственного музея искусства народов Востока, Михаил Миндлин, директор Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублёва, директор департамента издательской деятельности и специальных программ Музеев Московского Кремля Елена Миловзорова, коллекционеры Пьер Броше и Герман Титов, журналисты и блогеры Виктория и Илья Давыдовы, Евгения Милова, Павел Камин, Вадим Ветерков и многие другие.

Центр визуальной культуры Béton представляет выставку «Шедевры ранней фотографии», которая знакомит зрителей с уникальными работами, созданными выдающимися мастерами фотографии на заре ее истории. Сегодня произведения этих фотографов являются украшением ведущих мировых музеев и частных собраний: Музея Виктории и Альберта (Лондон), Метрополитен-музея (Нью-Йорк), МоМА (Нью-Йорк), Музея Джорджа Истмена (Рочестер), Музея Гетти (Лос-Анджелес), Музея Орсе (Париж), Национальной библиотеки Франции (Париж) и других.

На начальном этапе развития фотографии одной из главных областей ее применения был сбор информации об окружающей среде, будь то природная среда или городской ландшафт. Позднее оформилось несколько наиболее популярных разновидностей средовой съемки. Так, в научно-прикладной сфере важное значение играли изображения, помогавшие решать топографические и инженерные задачи; в художественной практике пейзажные и архитектурные снимки использовались в качестве замещения натуры; а специализированные съемки архитектуры способствовали не только фотофиксации отдельных значимых объектов, но и последующей их демонстрации мировому сообществу.

Однако наряду с этим практическим применением фотографии уже на раннем этапе стали востребованы и отпечатки, предназначавшиеся для развлечения публики, жаждавшей новых впечатлений, но не имевшей возможности посещать зафиксированные фотокамерой местности. В дальнейшем именно этот вид изображений сыграл существенную роль в расширении границ субъективной реальности человека, построенной, как казалось, на объективных визуальных данных, но на деле не подкрепленных непосредственным опытом взаимодействия с запечатленным на снимках пространством.

Важной вехой в истории фотографии стало появление портретной съемки. Однако вначале из-за множества технических сложностей фотографические портреты были призваны фиксировать лишь особенности внешности модели с целью сохранить память о знакомом человеке или создать визуальное представление о типичном облике того или иного представителя сообщества людей, незнакомого широкой публике.

Экспозиция «Шедевры ранней фотографии» включает более 70 работ зарубежных и отечественных мастеров, таких как Дэвид Хилл и Роберт Адамсон, Эдуард Бальдю, Анри Ле Сек, Гюстав Ле Грей, Гаврила Рюмин, Степан Вишневский. Особый интерес представляет фотографическая марина Ле Грея «Бриг на воде», положившая начало фотомонтажу в пейзажной фотографии.

В течение работы выставки экспозиция дополнится раскрашенными вручную стереодагеротипами, выполненными в фотоателье «Т. Шнайдер и сыновья», на которых запечатлены интерьеры дворца Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Сегодня важно понимать, что созданные в то время работы делались впервые как в сюжетном, так и в техническом плане. Именно эти авторы заложили основы фотографической визуальности.