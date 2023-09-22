Церемония закрытия XXI фестиваля театра и кино «Амурская осень» состоялась 17 сентября 2023 года в Благовещенске Амурской области. В рамках фестиваля состоялась премьера фильма «Времена года» продюсерского центра «ВГИК-Дебют». Дебютная режиссерская работа Максима Шабалина, чемпиона мира по фигурному катанию и бронзового призера Олимпийских игр была удостоена трех призов: за лучший сценарий, автором которого выступил сам режиссер; приз за лучшую женскую роль получила Ирина Гринева, сыгравшая приму-балерину Мариинского театра. Кроме того, драма «Времена года» стала обладателем приза зрительских симпатий.

- Я побывал в Мариинском театре на прогоне спектакля, и эта атмосфера настолько меня впечатлила, что я написал сценарий. Прошло какое-то время, и этот проект состоялся, - рассказал зрителям перед началом показа режиссер.

Фестивальный год фильм продолжит в Мексике. Картина была отобрана в конкурсную программу международного кинофестиваля Cine de Autor, который пройдет с 23 по 26 ноября.

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